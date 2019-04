Auch Kühe haben Frühlingsgefühle

ANDECHSER Molkerei Scheitz gibt Startschuss für dreiteilige Veranstaltungsreihe zu Themen der ökologischen Landwirtschaft – Teil I: Tierwohl und die Rolle des Weidegangs.

Sie hüpfen, sie rennen, sie tanzen vor Freude: Es ist eine wahre Pracht, ihnen zuzusehen, wenn sie nach den kalten Tagen im Winter raus wollen ins Warme, auf saftig-grüne Wiesen, um ihre Muskeln im wahrsten Sinne des Wortes spielen zu lassen. Die ANDECHSER Molkerei Scheitz schickt die Kühe ihrer Milchbauern traditionell im April zum ersten Weidegang im Jahr – ein Spektakel, das all jenen, die dabei sein dürfen, eindrucksvoll vor Augen führt, worum es den Bio-Milchbauern und der Bio-Molkerei aus dem Landkreis Starnberg vor allem geht: um das Wohl der Tiere.

Weideaustrieb am 15. April

Welche besondere Rolle der Weidegang für die wesensgerechte Haltung von Kühen spielt, darüber kann man sich bei der nächsten Weideaustrieb-Veranstaltung informieren. Diese findet am Montag, 15. April, ab 11 Uhr auf einem Bioland Bauernhof in Miesbach statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze allerdings begrenzt (siehe weitere Infos unten). Dann heißt es wieder: "Wir lassen die Kuh raus!" Mit dem Weideaustrieb läutet die ANDECHSER Molkerei Scheitz den Auftakt einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe zu Themen der ökologischen Landwirtschaft ein.

+ Der Weideaustrieb ist der Auftakt einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe zu Themen der ökologischen Landwirtschaft ein. © Andechser Molkerei Scheitz

"Mehr als 80 Prozent der Landwirte, die die Andechser Molkerei beliefert praktizieren Weidehaltung und erhalten dafür einen Zuschlag auf den Milchpreis, da diese Tierhaltung seitens der Molkerei unbedingt zu unterstützten gilt. Mit der Aktion 'Wir lassen die Kuh raus!' wird auf die Vorteile der Weidehaltung aufmerksam gemacht. Der Auslauf ist wesentlich für die Gesunderhaltung der Kühe sowie für eine besonders gute Milchqualität. Beim Weidegang können die Kühe ihren Bewegungsdrang, ihr Sozialverhalten und ihre Instinkte optimal ausleben. Außerdem ist der Weidegang essenziell für eine hochwertige Milchqualität mit guten Omega-3 und Omega-6 Fettsäure-Werten", erläutert Irmgard Strobl, Mitglied der Geschäftsführung Andechser Molkerei.

Artgerechte Haltung wird immer wichtiger

Die Tierhaltung und Fütterung der Kühe ist indirekt auch auf der Verpackung angegeben – durch die Abbildung des Bioland-Logos bzw. Demeter-Siegels, nach deren Richtlinien die Kühe der ANDECHSER Bio-Milchbauern auf den Höfen leben.

Studien belegen, dass Verbraucher immer mehr Wert auf artgerechte Haltung legen. ANDECHSER garantiert diese nicht erst seit gestern, weil es ein Trend ist, sondern schon seit Jahrzehnten, weil man sich dazu verpflichtet fühlt. Auch wir Menschen profitieren davon, dass Kühe täglich frisches Gras, Kräuter und Klee essen, sich auf Bayerns Wiesen austoben und ihre Gelenke schmieren können. Eigentlich ist es doch so einfach: Wenn's den Tieren gut geht, geht's auch den Menschen gut. Man muss sich nur ein bisschen mehr Zeit und Raum geben. Überzeugen Sie sich beim Weideaustrieb am Montag, 15. April. Wer's noch nie gesehen hat, sollte sich das nicht entgehen lassen, weil er's so schnell nicht vergessen wird. Versprochen!

+ Bei den ANDECHSER Bio-Milchbauern ist artgerechte Haltung schon lange Tradition. © Andechser Molkerei Scheitz

"Wir lassen die Kuh raus!"

Weideaustrieb der Andechser Molkerei Scheitz

Wann? Montag, 15. April 2019, ab 11 Uhr

Wo? Bioland Bauernhof in Miesbach

Wer? Die Teilnahme ist kostenlos und für jedermann gedacht, ein Spendenbetrag vor Ort ist möglich (wird an BUND Naturschutz weitergegeben)

Wie viele? Anmeldung nach Eingang (max. 40 Personen) die ersten gewinnen!

Wie lange? ca. 2 Stunden

Was passiert? Hof-Rundgang mit Weideaustrieb, Vortrag von Bioland-Berater Martin Hermle zum Thema Tierwohl und warum der Weidegang so wichtig ist – anschließend Picknick mit ANDECHSER NATUR Bio-Milchspezialitäten.

Wie? Füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus, um am Weideaustrieb am 15. April teilzunehmen:

