Andreas Gabalier im Olympiastadion: Ein Detail sorgt bei Münchnern für Kopfschütteln

Andreas Gabalier trat am Samstag im Münchner Olympiastadion auf. Bei den Münchnern führte allerdings ein Detail der angereisten Fans zu absolutem Kopfschütteln.

München - Schon zum vierten Mal hat Andreas Gabalier am Samstagabend die Bühne im Münchner Olympiastadion betreten. Zu Tausenden strömten die Fans des Volks-Rock‘n‘Rollers nach München und in den Olympiapark. Allerdings war es nicht das fast schon obligatorische Verkehrschaos, das bei den Münchnern selbst für Verärgerung sorgte, sondern ein anderes Detail, das das Stadtbild veränderte.

Andreas Gabalier tritt auch selbst bei jedem Konzert in Lederhose auf. Dementsprechend schlüpfen auch die meisten seiner Fans in Tracht, wenn sie ein Konzert des Österreichers besuchen. Selbst in Frankfurt stieg die Tracht-Dichte bei dem Konzert von Gabalier kürzlich von null auf hundert.

Andreas Gabalier in München 2019: Fan-Ansturm löst bei Münchnern Shitstorm aus

Allerdings sorgten die Dirndl und Lederhosen der Gabalier-Fans in München für einen regelrechten Shitstorm. Dabei richtete sich der Unmut der Münchner nicht generell gegen das Tragen der Trachten. Die Dirndl- und Lederhosen-Auswahl der Fans löste bei den Bewohnern der Landeshauptstadt aber keine Begeisterungsstürme aus.

Andreas-Gabalier-Fans erregen Unmut der Münchner: „Urhässliche Billigtrachten“

„Lauter Menschen mit urhässlichen Billigtrachten in München - ich erfahre: für das Gabalier Konzert heute Abend. Alles klar“, schrieb etwa eine Userin auf Twitter. Eine andere meinte: „Im Olympiapark Horden von Presswurst-Lederhosenträger*innen, geschmacklose Dirndl aus Bangladesh und alle Dialekte der Landbevölkerung.“ Ein Dritter zog den Vergleich zu den Fans des Rammstein-Konzerts, die das Olympiastadion in der vergangenen Woche bevölkerten: „Letzte Woche liefen Grufties, Zombies und Satanisten durch den Olympiapark zum Rammstein Konzert. Heute ist das Publikum deutlich gruseliger.“

Wieder ein anderer zeigte sich sowohl von den Verkehrsmassen wie auch von den Trachten-Varianten der Gabalier-Fans genervt: „Gabalier ließ sich wohl einfliegen. Die Straßen waren wohl von Billigtrachtenträgerinnen und Presswurstlederhosenträgern verstopft.“

Der Kommentar eines anderen Users dürfte dagegen wieder in die Kerbe schlagen, dass die Münchner von den übrigen Bayern gern als „Isar-Preissn“ bezeichnet werden. Er meinte: „Woran erkennt man, dass Andreas Gabalier ein Konzert in München gibt? Man sieht so viele Dirndl & Lederhosn wie sonst nur zur Wiesn!“

