Emotionales Finale bei Münchner Mega-Konzert: Schlagerstar Andreas Gabalier „kommen fast die Tränen“

Eine emotionale Zugabe für ein Mega-Konzert der Extraklasse: Andreas Gabalier singt seinen Mega-Hit „Amoi seg‘ ma uns wieder“. Vorher hält er noch eine lange, emotionale Rede, dankt seinen Fans und hofft, dass er ohne größeren Gefühlsausbruch durch die Ballade kommt. In der Mitte bricht ihm dann aber doch kurz die Stimme.

München - Vier Jahre wurde das Fanfestival von Andreas Gabalier geplant, am vergangenen Samstag fand es dann endlich statt. Seine Fans konnten einfach nicht genug gekommen und freuten sich natürlich darüber, dass der Schlagerstar nach dem großen Finale nochmal eine emotionale Zugabe am Flügel spielte.

„Gibt ein Lied, das natürlich nicht fehlen darf“: Andreas Gabalier spielt „Amoi seg‘ ma uns wieder“

Andreas Gabalier brachte am Samstag (6. August 2022) München zum Beben. Der Schlagerstar war sichtlich gerührt endlich wieder auf der Bühne zu stehen und seine Fans konnten auch nach fast drei Jahren Pandemie seine Songs immer noch Wort für Wort mitsingen. Doch auch das beste Konzert muss einmal zu Ende gehen.

Und natürlich gab es zum großen Finale ein „Hulapalu“. Doch seine 100.000 Fans wollten auch nach rund zweieinhalb Stunden Schunkel-Spaß nicht nach Hause gehen. Also legte der VolksRock‘n‘Roller noch eine Zugabe obendrauf. „Es gibt ein Lied, das natürlich nicht fehlen darf. Ein Lied, das mich durch die Jahre getragen hat, das mich nach dem Verlust meiner kleinen Schwester, einfach wieder stark gemacht hat“, kündigt Andreas Gabalier, einer der erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten, seinen Megahit „Amoi seg‘ ma uns wieder“ an.

Schlagerstar Andreas Gabalier „kommen fast die Tränen“: Emotionales Finale bei Münchner Mega-Konzert

„Es hat eigentlich keine Show gegeben ohne diesen Song“, so Andreas Gabalier während er zu seinem Flügel über die mehr als 150 Meter große Bühne geht. „Er bleibt mein emotionalster Song. (...) Danke schön, dass es euch gibt. (...) Mir kommen fast die Tränen und ich werde mich bemühen so gut ich kann dieses Lied jetzt für euch zu singen“. Bemüht hat sich Andreas Gabalier tatsächlich, in der Mitte des Songs ist seine Stimme dann aber trotzdem für einen kurzen Moment gebrochen.

Ein würdiger Abschluss für ein rundum gelungenes Konzert. Bei all den Emotionen und der guten Laune konnte sich Andreas Gabalier aber ein paar spitze Kommentare gegen die früheren Corona-Maßnahmen nicht verkneifen.