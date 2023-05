Andreas Gabalier: Riesen-Überraschung für Mini-Fans

Von: Kathrin Brack

Teilen

So kennt man ihn: Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier begeistert am Freitagabend seine Fans. © Florian Vit/ hangenfoto Martin H

Der „Mountain Man“ ist zurück: Andreas Gabalier feiert bei seinem Konzert in der Olympiahalle eine wilde Trachtenparty. Für drei seiner kleinsten Fans hat der Österreicher eine besondere Überraschung parat.

Plötzlich hält Andreas Gabalier inne. Entschuldigt sich, ein bisserl zu sehr vielleicht. Und lässt dann Kinder aus dem Gedränge hinter den Absperrungen in den Graben um die Bühne lupfen. Später - und das wird der ungekünstelte Höhepunkt des Abends sein – holt er drei davon auf die Bühne. Für ein Erinnerungsfoto. Und eine Einladung zum nächsten Konzert.

Wenn in München die Dirndl-Dichte steigt und faszinierende Interpretationen von Tracht ausgeführt werden, kann es dafür nur zwei Gründe geben. Entweder ist Wiesn – oder Alpen-Rocker Gabalier ist in der Stadt. Und so strömen die trachtengewandeten Massen dem Streik bei U-Bahn und Tram zum Trotz an diesem Freitagabend (19. Mai 2023) in die ausverkaufte Olympiahalle. Willkommen im Epizentrum des Volks-Rock’n’Roll!

Groß, größer, Gabalier: Das war zumindest in Sachen Bühne einmal. In der bis unters Zeltdach gefüllten Halle besinnt sich der Österreicher aufs Wesentliche. Seine hervorragende Band, seine Sängerinnen und natürlich „die geballte Lebensfreude“, die der 38-Jährige beinahe gebetsmühlenartig beschwört.

Andreas Gabalier lässt die Fans in der Olympiahalle singen

Doch bevor er selbst loslegt, lässt er die Menge singen. Lässt sie die Melodie von „Hulapalu“ anstimmen – passend zum Namen der Tour „Dirndl-Wahnsinn und Hulapalu“. Das Medley seiner Partyhits lässt vermuten, dass es stimmungsmäßig Richtung Bierzelt geht. Doch sein „Hallihallo“ und „I sing a Liad für di“ inklusive laszivem Hüftkreisen wird er erst später in voller Länge zelebrieren. Zunächst widmet er sich dem Rock’n’Roll. Und brillant gespielten akustischen Versionen aus seinem „MTV unplugged“-Konzert.

Es sind diese Momente, in denen man anerkennen muss, wie handwerklich gut das alles gemacht ist. Gabalier weiß, dass er mit vielen seiner Aussagen aneckt. Er macht es gern zum Thema, auch an diesem Abend. Erklärt, dass er den Wirbel um Winnetou nicht versteht. Und dass ihm sein vergangenes Jahr verstorbener Freund und Red-Bull-Gründer Didi Mateschitz noch ein eigenes Magazin spendiert hat, das sein Bild in der Öffentlichkeit geraderücken soll. Das darf man schräg finden. Doch was er seinen Fans bietet, das ist schon beeindruckend. Am Ende feiern tausende Trachtengewandete ihren „Mountain Man“ – und freuen sich auf die Fortsetzung nächsten Sommer.

Stadion-Show

Im Sommer 2024 kommt Andreas Gabalier wieder nach München: Am 22. Juni spielt er zum fünften Mal im Olympiastadion. Tickets sind bereits im Exklusiv-Vorverkauf bei Eventim erhältlich. Der allgemeine Verkauf startet am 26. Mai bei München Ticket, MyTicket und unter Telefon 040/23 72 40 030.