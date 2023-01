Anne Will will nicht mehr: ARD-Moderatorin beendet ihre Talkshow

Von: Katja Kraft

Jetzt ist Schluss: Anne Will hat das Ende ihrer gleichnamigen Sendung verkündet. © A-way!/Farr

Anne Will hat das Ende ihrer gleichnamigen Sendung in der ARD verkündet. Die 56-Jährige wolle sich neuen Projekten widmen, über die sie bereits mit dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) im Gespräch sei.

Der Sonntagabend nach dem „Tatort“ – könnte es einen begehrteren Sendeplatz im deutschen Fernsehen geben? Kein Wunder also, dass TV-Zuschauer interessiert verfolgen, wer der Nachfolger und die Nachfolgerin von Anne Will werden wird, nachdem diese nun nach 16 Jahren das Aus ihrer Sendung verkündet hat. So war es auch 2006, als Sabine Christiansen bekannt gegeben hatte dass sie ihre Sendung bald beenden wolle. „Sabine Christiansen“, das war die politische Talk-Sendung zu der Zeit. Immer sonntags, 21.45 Uhr, in der ARD, fast zehn Jahre lang. Im Januar 1998 war Christiansen erstmals auf Sendung gegangen, 447 Folgen später moderierte sie am 24. Juni 2007 ein letztes Mal die mitunter lautstarken Diskussionen ihrer Gäste.

Sabine Christiansen. © Jörg Carstensen/dpa

Und wer folgte? Lange hieß es: Günther Jauch. Doch dazu kam es (erst einmal) nicht. Nachdem Jauch abgelehnt hatte, wählten die Intendanten der ARD Anne Will zur Nachfolgerin von Sabine Christiansen, „Anne Will“ ging am 16. September 2007 auf Sendung. Dem Publikum war die damals 41-Jährige wohlbekannt: Ab November 1999 präsentierte die Journalistin (vor ihrem Volontariat: Studium der Geschichte, Politikwissenschaft, Anglistik) als erste Frau die „Sportschau“, 2000 moderierte sie für die ARD Sportsendungen der Olympischen Spiele aus Sydney. So erarbeitete sich Will als Nachfolgerin von Gabi Bauer den begehrten Job der „Tagesthemen“-Moderatorin: Ab April 2001 sah man sie abwechselnd mit Ulrich Wickert, ab 2006 im Wechsel mit dessen Nachfolger Tom Buhrow. Als sie mit ihrer eigenen Talkshow begann, übernahm Caren Miosga.

Günther Jauch verdrängte Anne Will vom späten Sonntagabend-Platz

Bis 2011. Dann war Günther Jauch wieder zur Stelle. Er erhielt den Sonntagabend-Platz und moderierte ab 11. September 2011 mehr als vier Jahre lang nach dem „Tatort“, nun hieß die Sendung: „Günther Jauch“. Will wurde auf den unliebsamen späten Mittwochabend um 22.45 Uhr verdrängt. Erst 2015, als Jauch seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängerte, durfte Will wieder sonntags ran. Und auch das halt nun bald ein Ende.