„Es bricht uns das Herz“: AnnenMayKantereit sagt kurzfristig ausverkaufte Konzerte in Olympiahalle ab

Von: Theresa Kuchler

Henning May, Christopher Annen und Severin Kantereit hatten für Donnerstag und Freitag Auftritte in der Münchner Olympiahalle geplant. Nun haben sie die Konzerte abgesagt. © Martin Lamberty/Check your Head/dpa

Die Band AnnenMayKantereit hat kurzfristig die beiden Konzerte abgesagt, die sie am Donnerstag und Freitag in der Münchner Olympiahalle gespielt hätten. In einem Statement erklärt sie, warum.

München - Große Enttäuschung für AnnenMayKantereit-Fans: Die deutsche Pop-Rockband hat ihre beiden Auftritte in der ausverkauften Münchner Olympiahalle kurzfristig abgesagt. Wie die Veranstalter am Mittwochabend mitteilten, müssen die geplanten Konzerte am Donnerstag, 13. April, und Freitag, 14. April, krankheitsbedingt ausfallen. Wann die Auftritte nachgeholt werden, ist noch unklar.

In einem schriftlichen Statement entschuldigt sich die dreiköpfige Band bei den Fans für die sehr kurzfristige Absage. Wie man es aus ihren Liedern kennt, sind die Zeilen geladen an Emotionen: „Ehrlich gesagt, wir finden kaum Worte dafür“, formulieren es Christopher Annen, Henning May und Severin Kantereit in ihrer Erklärung. „Wir mussten schon zwei Konzerte verschieben und jetzt hat es uns direkt nochmal erwischt. Es gibt tausend Krankheiten, die wir für euch ignorieren würden. Leider gibt es auch Krankheit, die Konzerte unmöglich macht.“ Um welche Krankheit es sich genau handelt, sagen die Musiker nicht.

Enttäuschung für die Fans: AnnenMayKantereit sagt Konzerte in Münchner Olympiahalle ab

Die Karten für die Auftritte in der Olympiahalle, die im Vorverkauf ab 52 Euro zu haben waren, behalten laut Veranstaltern ihre Gültigkeit. Man bemühe sich mit Hochdruck darum, Ersatztermine zu finden. Die Fans werden „um etwas Geduld“ gebeten. Auch die Band betont, wie sehr sie die Situation bedauere („Es bricht uns das Herz und ist einfach absolut schrecklich. Es tut uns so leid“) und gibt an, sich zu bemühen, „Nachholtermine klarzumachen“. In den kommenden Tagen wollen sich die Musiker mit Details bei den Fans melden.

AnnenMayKantereit erreichen mit ihren melancholischen Songs über die Liebe und das Erwachsensein vor allem junge Menschen. Allein auf dem Musik-Streamingdienst Spotify sind es monatlich über 5,9 Millionen Fans, die sich die Band anhören. Ein markantes Merkmal der Gruppe, die sich 2011 gründete und überwiegend deutschsprachige Songs spielt, ist die raue Stimme des Sängers Henning May.

