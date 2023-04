„Anti War Women“ an den Münchner Kammerspielen: Hört die Signale

Von: Michael Schleicher

Teilen

Farbenfroher Geschichtsunterricht: „Anti War Women“ an den Münchner Kammerspielen. © Julian Baumann/Münchner Kammerspiele

„Anti War Women“ heißt das neue Stück von Jessica Glause, das an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt wurde. Im Zentrum stehen mutige Frauen, die 1915 einen Friedenskongress organisierten.

Wer im Biologie-Unterricht aufmerksam war, hat mehr vom Leben. Denn wer sich auskennt mit der menschlichen Anatomie, weiß, dass nur wenig von der Klitoris sichtbar ist. Das Organ befindet sich größtenteils innerhalb des weiblichen Körpers – unsichtbar für alle und doch vorhanden. Ergo: Nur weil man etwas nicht sieht, bedeutet das nicht, dass es nicht existiert. Was für die Klitoris gilt, trifft (leider) auch auf die Münchner Feministinnen Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann sowie ihre zahlreichen Mitstreiterinnen zu. Gemeinsam mit der niederländischen Gynäkologin und Frauenrechtlerin Aletta Jacobs und anderen organisierten sie 1915 in Den Haag einen Friedenskongress. Mehr als 1500 Frauen aus 16 Ländern trafen sich, um Resolutionen gegen den Irrsinn des Weltkriegs zu erarbeiten. Sie lieferten wichtige Impulse für den Friedensschluss von 1918, vor allem für das „14-Punkte- Programm“ von US-Präsident Wilson. Das weiß zwar heute kaum einer, dennoch gab es den Kongress und seine Ergebnisse. Ganz wie das Organ im weiblichen Körper also.

„Anti War Women“ eröffnete das Festival „Female Peace Palace“

Daran erinnert die über zwei Meter hohe Klitoris, die Jil Bertermann bei der Uraufführung von „Anti War Women“ auf der Bühne der Münchner Kammerspiele aufblasen lässt. Daran erinnern obendrein Aleksandra Pavlovićs farbenfrohe Kostüme, deren Stil Vergangenes ebenso zitiert, wie er in eine (bessere?) Zukunft weist: Aufgemalt sind die sekundären Geschlechtsmerkmale der Frau – sie sind da, obwohl die Kleidung sie verbirgt.

Die Stückentwicklung von Jessica Glause holt nun die mutigen Ladys ans Licht, die sich trotz aller Anfeindungen 1915 zu einem Friedenskongress zusammenfanden. Der Abend, der am Freitag (31. März 2023) Premiere feierte und zugleich das Festival „Female Peace Palace“ eröffnete, ist die logische Fortschreibung von „Bayerische Suffragetten“, Glauses Inszenierung aus dem Jahr 2021 am selben Ort. Während sie damals die Münchner Frauenbewegung um die Wende zum 20. Jahrhundert vorstellte, weitet sie nun den Blick und wird international. Ihr künstlerischer Zugriff ist ähnlich: Das sechsköpfige Ensemble schildert meist an der Rampe den Verlauf der Debatten, wie ihn Glause und ihr Team trotz mieser Quellenlage recherchiert haben. Das ist kurzweiliger, pointierter historischer Frontalunterricht; Nachsitzen im Fach Geschichte, unbedingt sinnvoll.

Eva Jantschitsch alias Gustav schrieb die Musik für „Anti War Women“

Dass diese 80 Minuten nie langweilig oder moralinsauer werden, liegt zum einen am kernigen Spiel der Darstellerinnen und Darsteller und zum anderen an den starken Kompositionen von Eva Jantschitsch, die unter ihrem Künstlernamen Gustav bekannt ist. Ihre Musik schaut beim Punk genauso vorbei wie bei Hip-Hop und Nino de Angelos „Jenseits von Eden“. Glause zeigt zudem, wie unterschiedlich die Positionen beim Kongress waren. Dafür stehen exemplarisch die Belgierin Eugénie Hamer, die sich kaum zum Pazifismus bekennen kann, derweil die Deutschen ihre Landsleute mit Giftgas vernichten, und die US-Abgeordnete Mary Church Terrell, deren Eltern erst durch den US-Bürgerkrieg vom Joch der Sklaverei befreit wurden. Nur weil man etwas nicht sieht oder sehen will, bedeutet das eben nicht, dass es nicht existiert. Jubel.