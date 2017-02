Architekt Braunfels erzielt Teilerfolg

München - Der Zeitplan ist eng: 2018 soll der Bau des neuen Münchner Konzertsaals beginnen, schon heuer im Mai soll feststehen, wer das Haus entwerfen wird. Im Architektenwettbewerb hat der Freistaat Bayern nun allerdings teilweise eine Schlappe erlebt.

+ Stephan Braunfels © dpa Offiziell will man beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks keine Stellungnahme zur jüngsten Konzertsaal-Entwicklung abgeben. Die teilweise erfolgreiche Klage von Architekt Stephan Braunfels gegen den Architektenwettbewerb sorgt auf der derzeitigen Europatournee für Reaktionen von Kopfschütteln über Genervtheit bis zu kaum unterdrückter Wut. Die brisante Nachricht erreichte das Ensemble auf dem Flug von Mailand nach Luxemburg. Braunfels’ Vorstoß könnte den Bau des Münchner Saals am Ostbahnhof um einige Monate verzögern. Er hatte sich dagegen gewehrt, dass er nicht zur Finalrunde des Planungswettbewerbs zugelassen wurde.

Der Freistaat Bayern hatte das mit seinem Punktesystem begründet, Braunfels sei dabei unter der Zulassungsgrenze geblieben. Die Vergabekammer der Regierung von Oberbayern zweifelt Details des Systems an und fordert nun eine Neubewertung des Beitrags von Braunfels. Erst dann könnten die Preise im Architektenwettbewerb vergeben werden. Kein Votum also gegen den Wettbewerb insgesamt, sondern nur gegen die Einstufung der von Braunfels eingereichten Pläne. Beide Seiten können das Votum der Regierung gerichtlich anfechten. Das Kunstministerium hielt sich in seiner Stellungnahme gestern zurück. Betont wird, dass die Vergabekammer nicht verfügt habe, Braunfels einfach zuzulassen. Was im Umkehrschluss bedeutet: Auch bei einer Neubewertung könnte der Architekt an der Punktehürde scheitern.

Ursprünglich war vorgesehen, in diesem Mai den Sieger des Architektenwettbewerbs zu küren, der erste Spatenstich war für 2018 geplant.