ARD befördert Schlagerstar: Die „Beatrice Egli Show“ bald im Ersten

Von: Stefanie Thyssen

„Die Nachricht hat mich kalt erwischt“, freut sich Sängerin Beatrice Egli im Gespräch mit unserer Zeitung. © dpa

Die „Die Beatrice Egli Show“ kommt ins Erste Programm der ARD. Sendetermin ist im April. „Das ist einfach ein Hammer“, freut sich der Schlagerstar Egli.

Ob „Die Beatrice Egli Show“ nicht auch was fürs Erste Programm der ARD wäre, wollten wir im Gespräch mit der Sängerin und Moderatorin anlässlich der Ausstrahlung im SWR vor einiger Zeit wissen. Die 34-Jährige stockte bei der Frage für einen kurzen Moment und erklärte dann mit einem Lachen: „Ich bin natürlich offen.“ Nach Informationen unserer Zeitung ist es nun tatsächlich so weit. „Die Beatrice Egli Show“ gastiert im Ersten! Die Ausstrahlung ist für den 15. April 2023 geplant, die Produktion liegt bei Kimmig Entertainment.

„Die Beatrice Egli Show“ läuft am 15. April 2023 in der ARD

Beatrice Egli selbst ist angesichts ihrer „Beförderung“ immer noch „völlig aus dem Häuschen“, wie sie gegenüber dem „Münchner Merkur“ am Mittwoch (18. Januar 2023) erklärte. „Mein Team hat mich am Dienstag in der ersten Redaktionssitzung des Jahres mit dieser Nachricht kalt erwischt“, erzählt sie. „Das ist einfach ein Hammer und macht mich gleichzeitig glücklich und stolz!“ Wichtig sei ihr, allen zu danken, die an dieser Sendung mitarbeiten und von Anfang an sie geglaubt hätten. „Wir haben über die Zeit so einen tollen Teamspirit aufgebaut, und jetzt ist es einfach nur schön, dass wir alle zusammen diese Bestätigung für unsere Show erhalten, die unseren Zuschauern augenscheinlich auch ganz gut gefällt“, so Egli weiter. „Auch bedanken möchte ich mich bei allen meinen Kolleginnen und Kollegen, die meinen Einladungen zu der Show bisher gefolgt sind. Sie sind ein großer Teil dieses Erfolgs!“

Das Konzept der „Die Beatrice Egli Show“ habe sich bewährt, lobt der SWR

Wer am 15. April zu Gast ist, steht noch nicht fest. Zur Idee der Sendung gehörte es aber zuletzt, dass neben etablierten Stars wie Andrea Berg und Howard Carpendale auch überraschende Gäste und neue Gesichter auftraten. „Das Konzept der Show hat sich bewährt“, so SWR-Unterhaltungschef Christian Kleinau. Und einen Samstagabend im Ersten dürften sich ohnehin nicht viele Künstler entgehen lassen.