Neue ARD-Doku beleuchtet den „Fall Dr. Kellermayr“: Wenn Hass tödlich endet

Von: Astrid Kistner

Dr. Lisa-Maria Kellermayr war monatelang Hass-Botschaften im Netz ausgesetzt – im Juli 2022 nahm sich die österreichische Ärztin das Leben © BR

Monatelang wurde die österreichische Hausärztin Lisa-Maria Kellermayr von Impfgegnern beschimpft und bedroht. Schließlich nahm sich die 36-Jährige das Leben. Eine neue ARD-Doku beleuchtet ihren Fall.

Sie kam ihren Peinigern zuvor. Am 29. Juli 2022 setzte Lisa-Maria Kellermayr ihrem Leben ein Ende. Für die oberösterreichische Hausärztin war es der letzte Ausweg, dem monatelang andauernden Terror aus dem Netz zu entkommen. Detailliert hatten Absender aus der radikalen Impfgegnerszene beschrieben, wie sie Kellermayr in der Praxis auflauern, sie foltern und ihre Mitarbeiter „abschlachten“ wollen. Grausame Mails mit Morddrohungen, die Filmemacherin und ARD-Korrespondentin Anna Tillack „bis heute nicht zu Ende lesen kann“. In der Dokumentation „Der Fall Dr. Kellermayr – von Hass und Hetze in den Tod getrieben“, die das Erste am Montag (27. März) um 22.50 Uhr zeigt, sucht sie nach den rechtlichen Konsequenzen, spricht mit politisch Verantwortlichen und Menschen, die ebenfalls vom Terror im Netz betroffen sind.

Gedenkfeier in Wien: Kellermayrs Tod macht die Menschen am Stephansplatz betroffen © DPA

So wie die österreichische Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl mit dem Spezialgebiet Rechtsextremismus. Auch sie ist Zielscheibe einer gewaltbesessenen Szene, die sie zuletzt aufgefordert hat, „die Kellermayr zu machen“. Als sich die Drohungen auf ihre kleinen Kinder ausweiten, taucht sie ab. „Da ist so viel Wut und Hass. Die Leute, die so etwas schreiben, scheinen komplett zu vergessen, dass sie es mit einem Menschen zu tun haben. Mit jemandem, der Familie hat und Freunde und den sie noch nicht einmal kennen“, sagt sie im Film. Doch wie schützt man sich gegen einen unsichtbaren unberechenbaren Feind? Im Fall Kellermayr erklärte die Landespolizeidirektion der Ärztin, dass sie die Absender der Hass-Mails nicht ermitteln konnte, weil sich deren Spuren im Darknet verlören.

Die verzweifelte Ärztin beschloss sich selbst zu helfen: Sie investierte viel Geld in die Sicherheit ihrer Praxis, engagierte Wachpersonal, installierte einen Alarmknopf und richtete einen Panikraum ein. „Haben sie Angst, wenn sie nach der Arbeit heimgehen“, will Tillack im letzten Interview vor Kellermayrs Tod wissen. „Ich gehe nicht mehr nach Hause. Ich schlafe hier“, sagt sie. Einen Monat vor ihrem Suizid schließt sie die Praxis, weil sie nicht mehr für die Sicherheit ihrer Angestellten garantieren kann.

Kerzen, Blumen und Briefe erinnern an die Ärztin. Ihre Peiniger verstecken sich immer noch im Darknet © DPA

Kellermayr ist nicht die Einzige. Viele Kollegen und Kolleginnen in Gesundheitsberufen werden seit der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Impfdebatte bedroht. Bis heute! Sie machen Selbstverteidigungskurse, installieren Notrufsysteme. Offen sprechen wollen die wenigsten. Auch Kellermayr, die aus Überzeugung impfte und auf Twitter aktiv war, wurde seitens der Polizei geraten, sich „schweigsamer und weniger aktiv auf Sozialen Medien zu verhalten, um eine Interaktion mit Aggressoren zu vermindern“. Aber verleihen Opfer, die sich mundtot machen lassen, den Tätern damit nicht noch mehr Macht?

Filmemacherin Anna Tillack besucht die Generalstaatsanwaltschaft in München. Hier wird im Fall Kellermayr gegen einen 59-jährigen aus Bayern ermittelt. Paragraf 238 des Strafgesetzbuches ist der Paragraf der Nachstellung, in dem gesondert unter Strafe gestellt wird, wenn der Täter den Tod des Opfers verursacht. „Wir müssen deshalb prüfen, ob unser Beschuldigter für ihren Suizid letztlich verantwortlich ist“, erklärt Staatsanwältin Theresa Ott im Film. Eine große Verantwortung aber liegt auch in unserer Gesellschaft, die, das macht die sehenswerte ARD-Doku deutlich, Hass und Hetze im Netz entschieden bekämpfen muss, wenn es nicht weitere Opfer geben soll.