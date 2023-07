ARD-Doku „Verschickungskinder“ über die Qualen der Kinderkuren

Von: Astrid Kistner

Bade- und Liegekuren in den Sechzigerjahren – „wer sich rührte, bekam Schläge“, erinnern sich Betroffene © Foto: WDR

Schläge, Missbrauch, sadistische Erziehungsmaßnahmen – die neue ARD-Dokumentation „Verschickungskinder“ enthüllt ein dunkles Kapitel deutscher Alltagsgeschichte.

Zu dünn, zu schwach, zu blass – nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Neunzigerjahre werden deutsche Kinder zur Erholung an die See oder in die Berge verschickt. Rund 15 Millionen sind es insgesamt. In sechs Wochen sollen sie mit frischer Luft, ordentlichem Essen und körperlicher Ertüchtigung „aufgepäppelt“ werden. Doch viele von ihnen erleben in den Kurheimen Qualen, die sie ihr Leben lang nicht vergessen werden. So wie der Vater von Filmemacherin Lena Gilhaus. In ihrer erschütternden Dokumentation „Verschickungskinder“, die das Erste heute um 23 Uhr und in der Mediathek zeigt, erzählt sie von Missbrauch, Schlägen und sadistischen Erziehungsmethoden.

„Verschickungskinder“: Gefangen in schrecklichen Erinnerungen

Ihre Recherche offenbart das unbarmherzige Konzept vieler Kinderkurheime. Zwangsernährung, bei der die Schützlinge so lange am Tisch sitzen müssen, bis der Teller leer und schlimmstenfalls sogar das Erbrochene gegessen ist, Prügelstrafen bei Heimweh und öffentliches Vorführen von Bettnässern sind da noch die harmloseren Maßnahmen. Andere erleben noch viel Schlimmeres. Der Film belegt zahlreiche Fälle schweren Missbrauchs. Obwohl viele Taten in der Vergangenheit liegen, blockieren die Verantwortlichen die Aufarbeitung bis heute. TV-Journalistin Lena Gilhaus begleitet Gabi P. auf ihrer Reise an die Ostsee. Sie ist die ehemalige Lebensgefährtin von Daniel, der sich 2009 aufgrund der schrecklichen Erfahrungen in einem Kinderkurheim in Niendorf an der Ostsee das Leben nahm. Mehrfach sei er im Keller der Einrichtung vergewaltigt worden, erzählte er seiner Partnerin. „Daniel war gefangen in seinen Erinnerungen. Er zog sich mehr und mehr zurück, versuchte auch mithilfe einer Therapie wieder auf die Füße zu kommen“, erzählt Gabi P. Vergeblich.

Schwester Gratiana Grote ist tief erschüttert © Foto: WDR

Nach seinem Tod findet sie heraus, dass Daniel in einem Kurheim der Franziskanerinnen war. Online findet sie Berichte von weiteren Betroffenen, die über Zwangsernährung und Prügel berichten. Der Name der inzwischen verstorbenen Schwester Burkarde fällt. Sie war die pädagogische Leiterin des Heims in Niendorf. Ihr Orden streitet lange alle Vorwürfe ab. Als jedoch immer mehr Menschen die Gewalt bestätigen, ändern die Franziskanerinnen ihre Meinung. „Es beschämt mich zutiefst, die Schilderungen der ehemaligen Kurkinder zu lesen“, sagt Generaloberin Maria Cordis Reiker im Film. „Vor allem schreckt mich die Gewalt, der sie ausgesetzt waren.“ Sie habe inzwischen Strafanzeige gegen einen Erzieher erstattet, der des Missbrauchs in den Achtzigerjahren beschuldigt wird. „Verschickungskinder“ schlägt ein dunkles Kapitel deutscher Alltagsgeschichte auf, das noch lange nicht geschlossen werden darf.