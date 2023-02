ARD-Drama „Gesicht der Erinnerung“: Vom Suchen und Wiederfinden der Liebe

Von: Astrid Kistner

Teilen

Glaubt fest an Seelenwanderung: Christina (Verena Altenberger), hier mit Alessandro Schuster als Patrick © SWR/Jaqueline Krause-Burberg

Keine Romanze im klassischen Sinn: Dominik Grafs ARD-Drama „Gesicht der Erinnerung“ erzählt die Geschichte einer Frau, die in ihrem jungen Lover, die verstorbene große Liebe zu erkennen glaubt.

Neun Grimme-Preise stehen in seinem Regal. Und glaubt man der Mehrheit der Fernsehkritiker, dann müsste sich schon bald ein zehnter dazugesellen. Dem Münchner Regie-Genie Dominik Graf sei erneut „ein Meisterwerk“ gelungen, schreibt etwa der „Spiegel“ über das Fernsehdrama „Gesicht der Erinnerung“, das am 8. Februar um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Graf erzählt eine wundersame Liebesgeschichte über Verlust und Wiederfinden, Seelenwanderung und Schizophrenie, über Festhalten und Loslassen. Ein psychologischer Fleckerlteppich, der in erster Linie wegen Hauptdarstellerin Verena Altenberger hübsch anzuschauen ist.

Die Kamera (Hendrik A. Kley) liebt ihr Gesicht und macht auch keinen Hehl daraus. Als Teenager war Christina (Altenberger) in einen verheirateten Mann verliebt, der bei einem Autounfall tödlich verunglückte. Die Liebe ihres Lebens, die sie zwei Jahrzehnte später in dem 20-jährigen Musiker Patrick (Alessandro Schuster) wiederzufinden glaubt. Als sich herausstellt, dass er in dem Ort geboren wurde, in dem der Geliebte gestorben ist, glaubt Christina fest an Seelenwanderung.

Gibt es so etwas? Schicksal, Reinkarnation – oder ist alles im Leben nur Zufall? Regisseur Graf bedient sich einer ganzen Reihe von Stilmitteln, um Verwirrung zu stiften – er erzählt in Rückblenden, Traumsequenzen, mal assoziativ, mal mystisch. Gegenwart und Vergangenheit vermischen sich wie die Flüssigkeiten einer Lavalampe und animieren die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Spekulieren. „Werde ich schizophren“, fragt Christina ihren Therapeuten. Ihre Angst, wahnsinnig zu werden, ist ebenso groß wie die des jungen Geliebten Patrick, nicht mehr als Individuum von ihr wahrgenommen zu werden.

Verena (35) und ihre jüngere Schwester Judith Altenberger (25), die in den Rückblenden als Teenagerin Christina zu sehen ist, glänzen in Grafs Geschichte, die sich beharrlich sträubt, eine klassische Romanze zu sein. „Gesicht der Erinnerung“ ist faszinierend, immer wieder überraschend, aber selten wirklich berührend.