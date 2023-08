„37 Sekunden“: Starke ARD-Serie über Schuld und Gefühle

Von: Astrid Kistner

Clara (Emily Cox) weiß nicht, ob sie ihrem Vater (Jens Albinus, li.) oder ihrer besten Freundin glauben soll. © ARD-Degeto

Vergewaltigung oder nicht? Eine Frage, die das Erste in der großartigen Miniserie „37 Sekunden“ auf sehr sensible und hochspannende Weise verhandelt.

Er ist ein gefeierter Schlagerstar, sie die beste Freundin seiner Tochter. Was Carsten (Jens Albinus) und Leonie (Paula Kober) verbindet, ist die Liebe zur Musik und eine leidenschaftliche Affäre, die der Sänger just an seinem runden Geburtstag beenden möchte. Doch die große Familien- und Freundesfeier ist feuchtfröhlich, die Stimmung gelöst. Statt einer Aussprache steuert Carsten auf „ein letztes Mal“ Sex zu. „Ich will es nicht mehr“, sagt Leonie und hält ihn doch fest, als er gehen will. Was folgt, sind „37 Sekunden“, an denen sich später die Geister scheiden sollen. Die gleichnamige ARD-Serie, die am Dienstag (15. August) um 22.50 Uhr startet und in der Mediathek zum Abruf bereitsteht, ist herausragend.

Mit viel Feingefühl diskutieren die Drehbuchautoren Julia Penner und David Sandreuter die Frage um Vergewaltigung oder einvernehmlichen Sex. In sechs mal 45 Minuten geht es aber auch um Freundschaft, Verlust, den Druck der Öffentlichkeit, Loyalität, Schuldgefühle und Schmerz. Dabei zeichnet Regisseurin Bettina Oberli alle Figuren so vielschichtig, dass es den Zuschauern schwerfallen dürfte, sich auf eine Seite zu schlagen.

Hat die Serienmacher juristisch beraten: Antje Brandes, Anwältin für Strafrecht und Opferschutz © Foto: fkn

Antje Brandes, Anwältin für Strafrecht und Opferschutz, hat die Fachberatung dieser absolut sehenswerten und spannenden ARD-Dramaserie übernommen. Schließlich ging es den Machern darum, ein Szenario zu schaffen, das möglichst nah an der Realität ist und dem sensiblen Thema auch juristisch gerecht wird. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Brandes, warum das deutsche Sexualstrafrecht durchaus noch verbesserungswürdig ist.

Wie lautet die juristische Definition einer Vergewaltigung?

Vergewaltigung ist ein besonders schwerer Fall der sexuellen Nötigung. Festgelegt ist das in Paragraf 177 Strafgesetzbuch. Eines der dort definierten Regelbeispiele ist das Eindringen in den Körper des Opfers, die Vergewaltigung.

Beschreibt die Serie ein Szenario, das Sie aus Ihrem juristischen Alltag kennen?

Was die Tat und die Tathandlung betrifft auf jeden Fall. Tagtäglich gibt es diese grenzwertigen Situationen, in denen sich viele Opfer vielleicht gar nicht so bewusst sind, was gerade stattgefunden hat. Der soziokulturelle Einfluss nach dem Motto: „Da ist doch nix, mach dich nicht so groß“ ist schon sehr präsent.

Was die Geschichte sehenswert macht, ist die Grauzone, das Spannungsfeld, in der sich die Betroffenen bewegen. Eine komplexe Situation…

Tatsächlich haben wir an besagten 37 Sekunden sehr lange gefeilt, um diese Ambivalenz sichtbar zu machen. Da ist ein feiner Grat zwischen der Frage: Ist das eine Vergewaltigung oder hätte man die Situation auch anders verstehen können? Aus dieser Szene haben wir auch die anderen Konflikte entwickelt und die Einflüsse gezeigt, die durch Zeugen und Falschaussagen, durch Freunde und Familie entstehen können.

Vor Gericht: Leonie (Paula Kober, li.) und ihre Anwältin (Denise M’Baye) erfahren Zustimmung und Ablehnung © ARD Degeto

Als Zuschauer fühlt man sich in dieser Serie immer wieder hin- und hergerissen…

Das freut mich. Das ist so gewollt.

…und überlegt sich, wie ein Gericht mit dieser komplexen „Aussage-gegen-Aussage-Konstellation“ umgeht. Wie ist da Ihre Erfahrung?

Viele Opfer sind mutlos, weil sie denken, es kommt auf weitere Beweise an, und die habe ich ja nicht. Tatsächlich reicht die wahrheitsgemäße Aussage einer sehr glaubwürdigen Zeugin, um vor Gericht eine Verurteilung zu erreichen.

Und wie schützt man zu Unrecht Beschuldigte?

Es wird sehr gründlich untersucht, ob ein erlebnisbasierter Sachverhalt vorliegt, bevor jemand tatsächlich verurteilt wird. Dass Männer durch Falschbekundungen vor Gericht verurteilt wurden, habe ich persönlich bisher noch nicht erlebt. Nur umgekehrt kenne ich Situationen, in denen sich Frauen nicht getraut haben, die Täter anzuzeigen.

Deutschland hat sein Sexualstrafrecht seit den Übergriffen in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln verschärft. Ist es Ihrer Meinung nach noch verbesserungswürdig?

Momentan lautet in Deutschland die Devise: Nein heißt Nein. In einigen Nachbarländern wie Spanien, Schweden und der Schweiz gibt es ein fortschrittlicheres System, das besagt: Nur Ja heißt Ja. Das ist keinesfalls ein männerfeindlicher Ansatz, sondern eine Bestärkung der Frauen, die sie an ihre Zustimmung erinnert. Das finde ich sinnvoll, damit sich beide Sexualpartner auf Augenhöhe begegnen können. Mir persönlich ist es einfach wichtig, dass wir den Betroffenen helfen, sich zu wehren.