ARD-Thriller „Die Saat“ räumt in Monaco ab: Auf diese Serie können Sie sich freuen!

Von: Katja Kraft

Große Freude in Monte-Carlo: (v.l.) Produzent Richard Lamprecht, Regisseur Alexander Dierbach, Produzentin Britta Meyermann, Autor Christian Jeltsch und Schauspieler Seumas Sargent nach der Preisverleihung. © Degeto Film

Alexander Dierbachs neue Serie „Die Saat“ mit Heino Ferch hat beim Fernsehfestival in Monte-Carlo gleich zwei Goldene Nymphen gewonnen. Im Winter ist sie in der ARD zu sehen.

Von Monaco di Baviera nach Monaco an der Riviera – und retour mit zwei Trophäen im Gepäck. Große Freude beim Münchner Regisseur Alexander Dierbach am Mittwochvormittag. Denn in der Nacht zuvor haben er und sein Team beim Fernsehfestival in Monte-Carlo gleich doppelt abgeräumt. Dierbachs Serie „Die Saat“ gewann eine Goldene Nymphe für „Best Création“ – den Jurypreis für die beste kreative Gesamtleistung – und den Publikumspreis „Prix Public Betaseries“. Letzterer freut ihn besonders. „Publikumspreise sind immer die Krönung“, sagt er gestern im Gespräch mit unserer Zeitung; noch „ganz beseelt“ von den zurückliegenden Festivaltagen in Monaco.

Die Serie „Die Saat“ läuft bald in der ARD

Der Zwergstaat an der azurblauen Küste ist ja nicht nur ein Paradies für alle, die Steuern nicht so richtig gerne zahlen – die Monegassen wissen auch, die besondere Magie des Mediums Film spürbar zu machen. „Da lag schon ein Zauber in der Luft bei den Premieren“, erzählt Alexander Dierbach (Lesen Sie hier: Unser Küchenbesuch bei Alexander Dierbach). Der durfte beim Gala-Dinner mal wieder selbst einen richtigen Fan-Moment erleben. Viele Jahre im Filmgeschäft hin oder her – wenn einem plötzlich John Goodman gegenübersteht, bumpert’s Herz auch bei ihm als Profi ein bisschen schneller. „John Goodman! Ich hab’ ,The Big Lebowski‘ mit ihm geliebt. Ja, in solchen Momenten fühlt man sich dann kurz noch mal wie ein aufgekratzter Jugendlicher“, erzählt der 43-Jährige schmunzelnd. Seine eigenen Fans können sich schon auf den Winter freuen: Dann soll seine neue Serie, in der auch Heino Ferch eine Hauptrolle spielt, im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen sein. Die Saat ist jetzt schon aufgegangen.