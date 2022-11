„Prometheus“ mit Tobias Moretti: Ist das die Zukunft des Spitzenfußballs?

Von: Rudolf Ogiermann

Folgenschwere Entscheidung: Mediziner Georg Trotter (Tobias Moretti, hier mit Laura Wilkinson) ist in seinem Job nicht glücklich. Da bietet ihm ein alter Freund eine Stelle in einer Spezialklinik an, in der talentierte Nachwuchskicker zu Spitzenfußballern geformt werden sollen. Doch schon bald deckt er fragwürdige Behandlungsmethoden auf. © Degeto

Warum Fußballer noch klassisch dopen, wenn sich Spitzenkicker auch quasi „züchten“ lassen? Von dieser Horrorvision handelt die Thrillerserie „Das Netz - Prometheus“ mit Tobias Moretti als integrem Arzt, der einer sportmedizinischen Sauerei auf die Spur kommt.

Im Spitzenfußball geht’s längst um sehr viel Geld. Die Spieler sind das Kapital der Clubs – wenn sie fit sind und Tore schießen, sorgen sie für Superrenditen, sind sie verletzt, sind die finanziellen Verluste entsprechend hoch. Was also liegt näher, als das „Spielermaterial“ zu „optimieren“, auch mit illegalen Mitteln? Davon handelt der Achtteiler „Prometheus“ im Ersten. Die österreichisch-deutsche Koproduktion läuft im Rahmen der Reihe „Das Netz“, die sich – nicht zufällig kurz vor Beginn der WM in Katar – mit den Schattenseiten der weltweit beliebtesten Sportart beschäftigt.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der aus Österreich stammende Arzt Georg Trotter (Tobias Moretti), der in seiner Jugend aktiver Fußballer war und seit dem Ende seiner Karriere nebenher Dopingsünder jagt. Ein Autounfall, bei dem sein Sohn Ben getötet und seine Frau Diana (Angel Coulby) schwer verletzt wurde, hat ihn vor zehn Jahren buchstäblich aus der Bahn geworfen. In seinem Job als Operateur in einem Krankenhaus im englischen Liverpool ist er nicht glücklich, auch in seiner Ehe kriselt es. Da erreicht ihn der Anruf seines alten Freundes und einstigen Vereinskameraden Andreas Müller (Benjamin Sadler), ebenfalls Arzt, der ihm eine Stelle in einer Spezialklinik in seiner Heimat anbietet. Mit revolutionären Methoden sollen dort aus talentierten Nachwuchsspielern die besten Kicker der Welt geformt werden.

Drehbuchautor Martin Ambrosch und die Regisseure Andreas und Daniel Prohaska bieten dem Fernsehpublikum eine Mischung aus Krimi und Science Fiction. Auf der einen Seite steht das aseptische Milieu ehrgeiziger Weißkittel, die – im Sinne der titelgebenden mythologischen Figur – vom medizinischen Fortschritt träumen und dabei keine Skrupel kennen. „Ich erschaffe alles neu – nicht in sieben Tagen, aber dafür besser“, behauptet Edmunda Cerna (Agata Buzek), von Klinik-Geschäftsführer Müller seinem Freund Trotter als „bedeutendste Biochemikerin der Gegenwart“ vorgestellt. Doch „Prometheus“ ist auch schmutziger Thriller, in dem Menschen sterben müssen, die zu viel wissen über die alles andere als sauberen Methoden, mit denen hier Grenzen immer weiter verschoben werden, nicht nur in der Sportmedizin.

Und mittendrin Morettis Held, der schon am ersten Tag im neuen Job einen teuren Profikicker am Knie operiert. Der soll nur kurze Zeit später bei der WM spielen – für Trotter ein Ding der Unmöglichkeit. Und wohin ist das junge Talent verschwunden, das ihm von merkwürdigen Behandlungsmethoden erzählt hat? Und was hat es mit der Behauptung seines alten Vereinskameraden Jeremy Hall (John Keogh) auf sich, der Unfall von damals sei in Wahrheit ein Attentat gewesen? Trotter kann ihn nicht mehr fragen, denn Hall ist tot. Ermordet.

„Unglaublich, spannend, tragisch, aberwitzig und auch informativ“ – Fernseh- und Theaterstar Moretti („Louis van Beethoven“, „Euer Ehren“) ist voll des Lobes für die Story aus „einer Welt, die mir als nur peripherem Fußballfan völlig verschlossen war“. Er finde es gut, so der 63-Jährige, dass in „Prometheus“ auch ethische Fragen berührt werden. Die Möglichkeiten, die die Genmanipulation biete, dieser „perfide Traum vom unsterblichen Hier und Jetzt, das ist schon auch der rote Faden dieser Geschichte“. Benjamin Sadler („Das weiße Haus am Rhein“) sieht in dem von ihm gespielten Klinikchef „eine gespenstische Figur, eine Art Mabuse der Gegenwart“. Für den 51-Jährigen ist die Serie alles andere als Science Fiction. Vielmehr spiele sie „mit wissenschaftlichen Grundlagen, die es ja gibt. Sie funktionieren so im Moment noch nicht in der Anwendung, aber einiges davon wird Realität werden.“

Sendehinweis:

Das Erste zeigt die Folgen 1 bis 4 an diesem Donnerstag ab 20.15 Uhr, die Folgen 5 bis 8 sind dann am Samstag ebenfalls ab 20.15 Uhr zu sehen. Alle Folgen stehen auch in der ARD-Mediathek.

Wer tötete Jeremy Hall – und warum? Detective Erika Green (Amanda Abbington) ermittelt im englischen Liverpool. © Degeto