Was „Spätschicht“-Kabarettist Florian Schroeder über Olaf Scholz und Toni Hofreiter denkt

Von: Rudolf Ogiermann

„Die Fähigkeit, Standpunkte zu tolerieren, die nicht den eigenen entsprechen, lässt nach“, beklagt Florian Schroeder. Seine eigene Position erläutert der Kabarettist im Programm „Neustart“, mit dem er derzeit durch Deutschland tourt © Frank Eidel

Florian Schroeder ist ein Multitasker. Er spielt auf Brettlbühnen, ist Gastgeber zweier Fernsehsendungen („Die Florian Schroeder Satireshow“, „Spätschicht“), außerdem betreibt er mit Kollege Serdar Somuncu einen Podcast, ist im Radio zu hören und hält Vorträge. Derzeit ist der 42-Jährige mit seinem Programm „Neustart“ unterwegs. Ein Gespräch.

„Neustart“ – ein Titel, der alles sagt und nichts. Ein „Neustart“ ist doch eigentlich jedes Programm...

Florian Schroeder: Ich finde schon, dass wir in einer Zeit leben, in der der Wunsch nach einem Neustart so groß ist wie selten zuvor. Man wünscht sich, dass alles wieder so wird, wie’s mal war, vor der Pandemie und ohne Wladimir Putin. Das hat manchmal schon fast religiöse Tendenzen. Und man weiß doch, dass das nicht möglich ist. Genau deswegen habe ich das Programm so genannt.

Gab es denn nicht erst vor Kurzem einen Neustart, nach 16 Jahren Angela Merkel?

Florian Schroeder: Das war ja kein echter Neustart. Olaf Scholz ist ja eher eine radikalere Version der schweigenden Merkel. Nur eben plus Arroganz und ohne jede Empathie. Die Einzigen, bei denen man den Eindruck hat, dass sie einen neuen Politikstil praktizieren, sind Annalena Baerbock und Robert Habeck. Von ihnen hört man die Worte, die man sich von einem Bundeskanzler wünschen würde. Doch der schlägt sich in die Büsche und versucht, seine eigene Unlust zu kommunizieren als Besonnenheit zu verkaufen.

Wie sehr beeinflusst der Krieg in der Ukraine das politische Kabarett? Kann man da noch unbefangen aufspielen?

Florian Schroeder: Das ist eine herausfordernde Situation, andererseits hat der Umgang der Verantwortlichen in Deutschland mit diesem Krieg durchaus komisches Potenzial, denken Sie nur an Toni Hofreiter, der nun Waffen runterbeten kann wie sonst nur Pfarrer das Vaterunser. Ich erkenne meinen Fundi-Toni gar nicht mehr wieder. Tatsache ist aber, dass wir Kabarettisten immer Profiteure von Krisen sind. Wäre die Welt in Ordnung, hätten wir nichts mehr, worüber wir spotten oder uns erregen könnten.

Es gab einen offenen Brief von Künstlern gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine, unterschrieben unter anderem von den Kollegen Dieter Nuhr und Gerhard Polt – und einen offenen Brief gegen diesen Brief, verfasst von Kollege Christian Springer. Wo hätten Sie unterschrieben?

Florian Schroeder: Ich unterschreibe grundsätzlich nur Briefe, die ich selbst verfasst habe. (Lacht.) Im Ernst, ich bin kein Freund von offenen Briefen, weil ich mich mit keiner noch so guten Sache gemein machen möchte. Ich sage, was ich zu sagen habe, in meinen Fernsehformaten, in Sozialen Netzwerken oder in meinen Bühnenprogrammen. Ich hätte bei Alice Schwarzer nie unterschrieben, weil ich ihre Position nicht teile. Ich halte das für arroganten Scheinpazifismus. Dennoch ist die Meinung legitim und innerhalb der Debatte sogar wichtig. Darum kann ich die teilweise völlig unsachliche Kritik an diesem Brief schwer nachvollziehen.

Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für diese Kompromisslosigkeit?

Florian Schroeder: Zunächst sagt sie mehr über die Kritiker als über die Kritisierten. Ich kann das Beleidigende daran schwer ertragen. Die Fähigkeit, Standpunkte zu tolerieren, die nicht den eigenen entsprechen, lässt stark nach. Es wird allzu simpel und unterkomplex ein- und aussortiert. Das beliebteste Argument lautet dann: „Den mochte ich noch nie!“ oder „Kein Wunder – war schon immer ein Idiot!“ und dann wird noch mal ein 25 Jahre altes Youtube-Video verlinkt. Eine Auseinandersetzung mit den Argumenten findet immer seltener statt.

Was offensichtlich auch für die Kabarettszene gilt. Die Branche wirkt heute nicht mehr so geschlossen wie noch vor einigen Jahren...

Florian Schroeder: Ja, sie diversifiziert sich, genauso wie sich die Gesellschaft diversifiziert. Und das finde ich erst mal gut. Je mehr unterschiedliche Stimmen wir haben, je mehr wir tun können gegen das Klischee, dass Comedy und Satire sowieso nur eine elitäre moralische Selbstvergewisserungsanstalt des pseudo-aufgeklärten Bürgertums ist, desto besser. Solange jemand auf der Bühne nicht explizit den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlässt, ist alles in Ordnung.

Von einem Auftritt von Lisa Fitz zum Thema Corona-Impfung in Ihrer Sendung „Spätschicht“ Anfang des Jahres hat sich der Südwestrundfunk später distanziert und die Ausgabe aus der Mediathek genommen. Hat Lisa Fitz in Ihren Augen den Boden des Konsenses verlassen?

Florian Schroeder: Man kann so gut wie jede noch so absurde Meinung vertreten, solange die Fakten dahinter stimmen. Das gilt für die Satire genau wie für den Journalismus. In der hier in Rede stehenden Nummer war mindestens ein Satz, in dem als Fakt dargestellt wurde, was nicht Fakt war. Und das war das Problem. Wenn ich etwas sagen möchte, was nicht belegbar ist, dann muss ich das genauso formulieren. Wie viele Todesfälle es nach einer Corona-Impfung wirklich gegeben hat, weiß nach meinem Kenntnisstand eben kein Mensch.

Sie haben im ersten Corona-Sommer für Schlagzeilen gesorgt bei einer Kundgebung von „Querdenkern“ in Stuttgart. Wie kam es zu der Einladung?

Florian Schroeder: Die Veranstalter waren der Meinung, ich hätte die Seiten gewechselt, weil ich in einem vom NDR aufgezeichneten Soloprogramm einen Verschwörungsideologen gespielt und an der Grenze zwischen Fakten und Fiktion entlangmarschiert bin. Da dachten die: Endlich einer aus dem Mainstream, der verstanden hat, wo er hingehört. Lassen wir ihn bei uns sein Outing vollziehen. Und das habe ich dann auch gemacht, aber anders, als sie es erwartet hatten.

Wie haben Sie ihren Auftritt und die Reaktionen darauf empfunden? Normalerweise spielt man ja als Kabarettist vor einem Publikum, das einem gewogen ist.

Florian Schroeder: Ich wollte ja ganz gezielt die eigene Bestätigungs-Bubble verlassen. Raus aus den geschützten Räumen, in denen der Applaus sicher ist. Und das hat ja auch funktioniert. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Satire den Raum der scheinbaren Selbstverständlichkeiten und der Verabredungen mit dem Publikum verlässt. Sonst steht man auf der Bühne und predigt zu den Bekehrten.