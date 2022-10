ARD-„Tatort“: So war Maria Furtwänglers Jubiläumsfall „Die Rache an der Welt“

Von: Rudolf Ogiermann

Teilen

Befragung ohne Samthandschuhe: Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler), hier mit Issa (Castro Dokyi Affum, li.) und Henry (Sascha Alexander Gersak). © Christine Schroeder/NDR

Eine junge Frau wurde getötet - in der Nähe spielen Geflüchtete rund um die Uhr Fußball für einen Rekordversuch. Und dann ist da noch der „Wikinger“, der reihenweise Frauen belästigt. Maria Furtwänglers „Tatort“-Jubiläumsfall „Die Rache an der Welt“ hat ein überraschendes Ende und erweist sich als erstaunlich politisch unkorrekt.

„Stechender Blick, dunkle Ausstrahlung“, „Hausnummer Syrer“ – sehr schnell ist klar, dass sich die Macher dieses Films auf dünnem Eis bewegen. Zu (vorurteils-)belastet sind Ermittlungen, nicht zuletzt im Fernsehkrimi, wenn als Täter in einem Mordfall auch ein Migrant infrage kommt. Noch dazu, wenn es sich um den Mord an einer jungen Deutschen handelt. „Die Rache an der Welt“, Maria Furtwänglers Jubiläums-„Tatort“, beackert dieses verminte Terrain souverän, umgeht Klischees, konterkariert Zuschauererwartungen.

Natürlich ist da der klassische ältere Zeuge, der am Tatort einen Nicht-Europäer gesehen haben will, und natürlich kann es der „Wikinger“, der – das allerdings ein wenig zu plakativ inszeniert – seine weiblichen Opfer in aller Öffentlichkeit bedrängt, nicht gewesen sein. Doch jenseits dieser Details legt Drehbuchautor Daniel Nocke sehr subtil die Fallen, in die die Akteure tappen. Hier die reflexhafte Festlegung auf den Einheimischen, weil es der Ausländer einfach nicht gewesen sein darf, dort die – hierzulande verbotene – Analyse der biogeografischen Herkunft, weil eine Gruppe junger Geflüchteter zur falschen Zeit am falschen Ort ist.

Und mittendrin die Göttinger Kommissarin Charlotte Lindholm, die unter Druck recht schnell die Contenance verliert („Fass mich nicht an!“) und ihr nicht-deutsches Gegenüber auch schon einmal belehrt: „Hier sind Frauen etwas wert, hier können dich Frauen sogar einsperren!“ Erstaunlich politisch unkorrekt – und ebenso authentisch wie die junge Mitbewohnerin der Ermordeten (beeindruckend: Mala Emde), die die schwierige Situation eines Verdächtigen für sich nutzen will.

Überhaupt besticht dieser Film durch seine lebensnahe (Bild-)Sprache (Regie: Stefan Krohmer) und seine gut gezeichneten Milieus. Jede Figur ist hier echt und stets in Gefahr, sich von ihren Emotionen korrumpieren zu lassen. Nur ausgerechnet im Zusammenhang mit dem Opfer spielen Gefühle eine irritierend geringe Rolle. Und was ist eigentlich mit den Eltern? Kleine Schwäche einer Geschichte, deren Macher dafür den großen Mut haben, am Ende tatsächlich auch einmal nicht den blonden, blauäugigen Mörder zu präsentieren.