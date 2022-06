ARD und ORF zeigen „Wild Republic“: die Hölle in der Höhe

Von: Michael Schleicher

„Wild Republic“ wird getragen von einem starken Ensemble. © WDR/X-Filme Creative Pool/Roy Fochtmann

„Wild Republic“ heißt die achtteilige Serie mit Verena Altenberger, Ulrich Tukur und einen hoch engagierten Ensemble, die jetzt im ORF, bei der ARD und in den Mediatheken zu sehen ist. Warum sich die spannende Produktion lohnt, lest Ihr in unserer garantiert Spoiler-freien Kritik.

Sie wollen ihrer Strafe unbedingt entgehen – und bestrafen sich doch permanent untereinander. Den Knast, in den sie in keinem Fall einfahren wollen, haben sie längst in ihrem Innern errichtet; ihr eigenes Gefängnis aus Vorurteilen, antrainiertem Verhalten und verkrusteten Strukturen hat schier unüberwindbare Mauern. Sie sind einander Richter und Henker – grausamer, als sie ihnen wohl in einem ordentlichen Prozess je begegnen würden: die jugendlichen Straftäter, die zu einer erlebnispädagogischen Maßnahme unter fachkundiger Leitung in die Alpen aufbrechen. Die zwei Monate in den Bergen sollen das Selbstvertrauen der jungen Frauen und Männer stärken, sie fit machen für den viel zitierten „Neustart“, den hier alle so dringend nötig haben. Nicht nur die Jugendlichen.

„Wild Republic“ feierte Premiere bei MagentaTV

Doch was beginnt wie ein mies gelaunter Klassenausflug Spätpubertierender unter den Augen einer hoch engagierten Sozialpädagogin, die beseelt ist von Sinn und Zweck ihres Tuns, gerät in „Wild Republic“ desaströs außer Kontrolle. Denn plötzlich gibt es eine Leiche – und eine panische Flucht der jungen Leute. Davon erzählen die Regisseure Markus Goller und Lennart Ruff in ihrer achtteiligen Serie, deren erste drei Folgen die ARD in all ihrer Mutlosigkeit am Freitag, 3. Juni 2022, von 22.15 Uhr an versendet. In den Mediatheken des Ersten sowie von Arte sind die je 45 Minuten langen Filme bereits abrufbar; Premiere feierte die Arbeit im April des vergangenen Jahres bei MagentaTV.

Markus Goller und Lennart Ruff inszenierten die Serie

Natürlich ist die Geschichte nicht neu: Jugendliche, die – warum auch immer – auf sich allein gestellt sind in einer feindlichen Umwelt, kennt das Fernsehen aus dem Effeff; die ZDF-Produktion „Sløborn“ (2020) ist eines der jüngeren Beispiele. Und, ja, natürlich, wäre es sinnvoll gewesen, hätten die Macher einen Tick länger über den Titel ihrer Serie nachgedacht. Doch ist all das eh wurscht, denn den Regisseuren, ihren fünf Drehbuchautoren – vor allem aber dem starken Ensemble – ist mit „Wild Republic“ eine bemerkenswerte Arbeit geglückt.

Das hat mehrere Gründe. So haben Goller und Ruff etwa trotz spektakulärer Naturkulisse und ordentlich Action in den Alpen wunderbar entschleunigt inszeniert. Die Zeit nutzten sie für die Entwicklung ihrer Figuren – dass der gebürtige Münchner Goller das kann, hat er etwa bei seinem hinreißenden Kinofilm „25 km/h“ gezeigt. Die Charaktere überraschen immer wieder – wobei kein Twist aus dem Nichts kommt, jeder handelt hier letztlich aus der jeweiligen Biografie heraus nachvollziehbar. Dabei zerbröselt das Autorenteam en passant auch die Vorurteile der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Action in den Alpen: „Wild Republic“ mit Verena Altenberger (li.) und Emma Drogunova. © WDR/X-Filme Creative Pool/Roy Fochtmann

Zwar stehen bei „Wild Republic“ mit Verena Altenberger, die in Salzburg heuer zum zweiten Mal als Buhlschaft zu erleben sein wird, und Ulrich Tukur zwei große Namen auf dem Besetzungszettel – doch gönnt sich die Regie den Luxus, die Stars in den Dienst der Inszenierung zu stellen. Die beiden tauchen auf, wenn es dramaturgisch sinnvoll ist – und nicht, weil sie für die Produktion unterschrieben haben. Ein Glück. Denn sowohl Tukur als auch Altenberger gestalten ihre Figuren punktgenau: Dort der Vater, der sich in den Glauben geflüchtet hat, mit Geld alles lösen zu können. Hier die herzensgute Sozialpädagogin, taff und empathisch: Jedoch entblättert Altenberger nach und nach die Seele ihrer Rebecca und zeigt schließlich eine hilflose Helferin.

„Wild Republic“ hält die Spannung bis zum Ende

Getragen werden die Filme vor allem von den Schauspielerinnen und Schauspielern in den Rollen der Straftäter, denen je ein Kapitel gewidmet ist. Dabei zeigt das Ensemble durchweg eine starke Leistung, sei es in Solo-Szenen oder im Zusammenspiel. Zum Vergnügen trägt bei, dass sie alle die wenigen Klischees, die sich hie und da doch ins Skript geschmuggelt haben, geschickt unterlaufen. Stellvertretend für den überzeugenden Cast seien zwei genannt: Aaron Altaras, der beim Kampfsportler Can eine liebenswerte Unsicherheit und einen herrlich trockenen Humor aufblitzen lässt. Und die Bekannteste der Truppe, Maria Dragus, die 2009 in Michael Hanekes Cannes-Gewinner „Das weiße Band“ ein erstes Ausrufezeichen setzte und seither selbst überambitionierten Quatsch wie „Licht“ (2017) sehenswert machte: Als Linda lässt sie das Publikum lange im Unklaren – um es dann umso tiefer in die Abgründe der Figur blicken zu lassen.

Dass „Wild Republic“ die Spannung tatsächlich bis zum Ende halten kann, liegt auch an der überzeugenden Kameraarbeit von Christian Stangassinger und Jan-Marcello Kahl. Hier ist jede Einstellung überlegt, da wird die Drohne – ein Glück! – nicht nur eingesetzt, weil sie sich halt in der Technikkiste fand. Vor allem jedoch arbeiten die beiden Kameramänner immer wieder unaufdringlich den Gegensatz zwischen den Weiten der Berg- und der Enge der Menschenwelt heraus. Unterstützt von geschickter Lichtsetzung, schwelgen wir in herrlichsten Naturaufnahmen, bevor uns die Kamera ganz nah an die Gesichter der Figuren lässt, um tatsächlich in ihnen zu lesen: über die Hölle, die sie bereiten. In erster Linie sich selbst.