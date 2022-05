ARTMUC auf der Münchner Praterinsel: der perfekte Sommerausflug!

Von: Katja Kraft

Sommerliches Badeglück: Daniel Wimmers Bilder machen Lust auf die heißen Tage. © kjk

Auf der Münchner Praterinsel kann man bei bestem Sommerwetter wieder Kunst genießen. Und kaufen! Schon ab 100 Euro gibt es auf der ARTMUC vom 13. bis 15. Mai 2022 Kreatives von frischen Talenten. Ein Genuss!

Ein bisschen Frieden gibt es schon für 100 Euro. Walter Kuhn lässt ihn sprießen. Hat der Künstler in München bereits 2018 getan, als Walter Kuhn 3000 überdimensionale Mohnblumen auf den Königsplatz pflanzte. Am 11. November, dem Jahrestag des Waffenstillstands, der 1918 den Ersten Weltkrieg beendete, sollten sie zum Frieden mahnen. Auf der Kunstmesse ARTMUC lässt Kuhn in diesen von Kriegsnachrichten überschatteten Tagen wieder blumige Zeichen der Hoffnung blühen. Diesmal auf Papier. Die 100 Euro, die er für jede Zeichnung verlangt, gehen nicht an ihn, sondern an die Interkulturelle Stiftung Kolibri, die auf der Messe einen eigenen Stand betreibt. ARTMUC-Veranstalter Raiko Schwalbe stellt ihn Kuhn und den anderen engagierten Stiftungsmitgliedern kostenlos zur Verfügung. Weil Kolibri jeden eingenommenen Cent dazu nutzt, Flüchtlingen, die in Deutschland ankommen, zu helfen.

Blumen für den Frieden: Walter Kuhn mit seiner Mohnblumen-Zeichnung. © kjk

Auch Kindern wie dem Mädchen mit den traurigen großen Augen, das Iryna Fedorenko gemalt hat. Die ukrainische Künstlerin ist aus Mariupol nach München geflüchtet, hier lebt sie jetzt in einer Gastfamilie – und stellt am Wochenende auf der ARTMUC aus. Großflächig hat sie mit blutigem Rot gemalt, einige Porträts sind in blau und gelb – den ukrainischen Nationalfarben – gehalten. Dazu viel Schwarz. Man spürt, dass diese Werke nach ihrer Flucht entstanden sind. Kunst als Verarbeitung des Schreckens.

Auch ukrainische Künstler sind auf der ARTMUC 2022 vertreten

Erstaunlich fröhlich, richtig lustig sind die Bilder ihrer Landsfrau Katia Vozianova eine Wand weiter. Eine dicke Frau im Bikini reitet auf einem Kamel durchs Wasser, Urzeitwesen kriechen durch sattgrüne Wälder. Und, besonders schön, Burschen und Mädels springen vom Steg ins Wasser. Pulsierendes Leben, sommerliches Glück. Das Gegenteil dessen, was man gerade mit der Ukraine verbindet. Diese Bilder hat Vozianova vor ihrer Flucht geschaffen. Und sie nach Deutschland retten können.

Passend dazu hat Daniel Wimmer seinen Stand direkt gegenüber aufgebaut. Seine Gemälde von Menschen im Badeglück treten mit denen der Ukrainerin in Dialog. Und man spürt: Ob der See jetzt bei Kiew liegt oder in Österreich, wo Wimmer malt – ein bisschen Sonne, ein paar Tropfen Wasser und das Glück der ersten blonden Sommersträhnen im Haar machen mit Menschen überall dasselbe, völlig egal, welche Nationalität sie haben. Ob beim Kopfsprung vom Ein-Meter-Brett oder beim Räkeln auf der Liegewiese – Mensch ist Mensch, und in seinen Bedürfnissen am Ende ziemlich gleich.

Köstlich: Obst aus Bronze von Isabel Ritter. © kjk

Nebenan hängen die köstlichen Arbeiten von Isabel Ritter: Zitronen-, Bananen-, Orangenschalen hat sie aus Bronze geschaffen und farbig eingefasst. Glaubt ihr keiner, so real wirken die Formen, hier sitzt jede Falte, jede Druckstelle. Man kann also wieder vieles entdecken auf dieser Kunstmesse, bei der sich die Kreativen selbstorganisiert präsentieren können – ohne Galeristen, die mitverdienen. Nebenbei können sie einander kennenlernen. Schwalbe weiß, wie schwer es in München für Künstler ist, ein Netzwerk aufzubauen. Denn den klassischen Szenetreff kann man hier lange suchen. Deshalb lädt er alle ARTMUC-Aussteller wieder am Abend zu einer großen Sause auf der Praterinsel ein. In den vergangenen Jahren sind so erfolgreiche Verbindungen zustande gekommen.

Das Wetter verführt natürlich zu einem Ausflug an den See. Aber hier in der alten Seifenfabrik direkt an der Isar ist’s auch sehr schee. Im Innenhof spielt Kyrill Korsunenko an allen drei Nachmittagen Klavier. Die Spenden, die so zusammenkommen, gehen in die Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge. Für ein bisschen Frieden.

Vom 13. bis 15. Mai 2022, am 13. und 14. Mai von 11 bis 20 Uhr, am 15. Mai von 12 bis 18 Uhr. Drei-Tagesticket 15 Euro, bis 16 Jahre frei. Alle Infos gibt es hier