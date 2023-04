Im Abendrot bei zwölf Grad: Asmik Grigorian und die Münchner Philharmoniker

Teilen

Asmik Grigorian sang Strauss und Wagner. f: Sebastian Widmann © Sebastian Widmann

Eigentlich war Anja Harteros für dieses Konzert vorgesehen. Die Münchner Philharmoniker haben mit Asmik Grigorian eine spektakuläre Einspringerin am Start. Und einen Dirigenten mit Debüt-Problemen.

„Ist das der Tod?“, fragt sie im letzten der Strauss-Lieder, um dann zu verkünden, mit dem „Liebestod“: Ja, aber was für einer. Vorspiel und Finale aus Wagners „Tristan und Isolde“ als Rahmen für die „Vier letzten Lieder“ seines selbst ernannten Nachfolgers, alles zusammengezwungen zum pausenlosen ersten Konzertteil, das ist eine so kühne wie kluge Idee.

Bei Asmik Grigorian wird das in der Isarphilharmonie zur vollkommen selbstverständlichen Angelegenheit. Auch, weil sie einem nicht wie sonst den Atem raubt mit totaler Identifizierung. Es ist eher eine kühle, selbstsichere Draufsicht auf die fünf Stücke, kein heißblütiges Drama: Im Gesang der Grigorian leuchtet Strauss’ „Abendrot“ bei geschätzten zwölf Grad.

Eigentlich war Anja Harteros für dieses Programm der Münchner Philharmoniker vorgesehen. Der Ersatz ist spektakulär und treibt manchen mit „Suche Karte“-Zettel nach Sendling. Das von der charismatischen Asmik Grigorian bei Strauss nur wenig vom Text zu verstehen ist, liegt auch am üppig instrumentierten Orchester und den weit gespreizten Intervallen – Kolleginnen wie Renee Fleming verfallen bei den „Vier letzten Liedern“ stets in eine Art westafrikanischen Dialekt.

Dirigent Thomas Guggeis bleibt zu akademisch

Erstaunlich ist bei Asmik Grigorian anderes: die natürliche Größe und Durchschlagskraft ihres Soprans dank einer aparten metallischen Legierung. Auch die reiche Mittellage, die Ausgeglichenheit in jeder Höhenstufe, auch die leichte Modellierbarkeit. Ob triumphale Geste oder der vertrackte Spitzenton am Ende des „Liebestods“: Alles darf sich weitgehend unforciert Raum erobern. Und dass sie dabei Dirigent Thomas Guggeis nur aus den Augenwinkeln würdigt, könnte Selbstschutz sein. Der 30-Jährige hätte sie mit seiner unruhigen Schlagtechnik vielleicht irritiert.

Guggeis, künftiger Generalmusikdirektor der Frankfurter Oper und Barenboim-Zögling, macht im ersten Teil und auch später bei Bartóks Konzert für Orchester klar: Die Partituren sind ihm sehr vertraut. Ein großes Wissen um Scharnierstellen, Details und Kraftfelder spricht aus seinem Dirigat. Und doch ist Guggeis eher kundiger Hersteller, statt wirklich in die Werke einzutauchen. An der Münchner Debüt-Situation mag das liegen oder auch an einer seltsamen Distanz. Gerade bei Bartók, wo so viel Außermusikalisches, Doppelbödiges, Ironisches mitschwingt, bleibt alles eine Spur zu akademisch. Eine Virtuosität, die nicht überrumpelt, das Stück wird eher abgerufen. Zu den Philharmonikern knüpft Guggeis dabei kaum richtigen Kontakt. Aber was nicht ist...