Stefan Mross lässt TV-Auftritt platzen

Entertainer erscheint nicht zum Interview – Moderator der „Landesschau Baden-Württemberg“ ratlos

Ehe-Aus, Prügel-Ärger, Gerüchte um Alkoholsucht - leicht hatte es Musiker und Moderator Stefan Mross in den letzten Monaten nicht. Im SWR-Fernsehen sollte er als Gast über seine ARD-Show „Immer wieder sonntags“ sprechen - doch er ließ die Kollegen einfach sitzen.

Seit 18 Jahren steht Stefan Mross „Immer wieder sonntags“ auf der Bühne im Europapark Rust. Und wenn es nach dem 47-jährigen Traunsteiner geht, dann kann das noch ein Weilchen so bleiben. Über den Spaß am musikalischen ARD-Frühschoppen, seine Pläne als Musiker und Moderator wollte auch sein Heimatsender, der SWR, am vergangenen Mittwoch in der „Landesschau Baden-Württemberg“ plaudern.

Doch Mross, der zuletzt Ärger wegen einer Hotelschlägerei hatte und um den es Alkoholgerüchte gibt, ließ seinen Live-Auftritt platzen. „Ich sitze hier – leider allein“, erklärte „Landesschau“-Moderator Jürgen Hörig sichtlich ratlos. „Eigentlich wäre heute Stefan Mross bei uns zu Gast, aber er ist nicht angekommen. Vielleicht steckt er irgendwo im Stau... Alles Gute schon mal, falls er uns doch irgendwie hört oder sieht.“ Weil die Redaktion bis zuletzt auf das spontane Eintreffen des Entertainers gehofft hatte, musste ein Interview aus dem Archiv die Gesprächslücke in der Sendung füllen.

Aber wo war Stefan Mross? Das fragte sich nicht nur die Redaktion der „Landesschau BW“, sondern auch zahlreiche Zuschauende, die sich auf den Auftritt des Moderators gefreut hatten. Schließlich schalten rund 1,5 Millionen Musikfans regelmäßig ein, wenn Mross vor Live-Publikum die Lieblinge der Schlagerwelt präsentiert und in seine „Starküche“ lädt. Am 23. Juni erscheint die neue CD zu „Immer wieder sonntags“, auf der Künstler wie die Amigos, Hansi Hinterseer, Nicole und Bernhard Brink zu hören sind.

Auch für diesen Sampler hätte Mross bei seinem Talk-Besuch im Stuttgarter SWR-Studio Werbung machen können. Den ganzen Abend bemühten sich die Kollegen, ihn telefonisch zu erreichen – vergeblich. Das Problem: Ein Management hat Mross nicht mehr. Interviewtermine vereinbart der Bayer höchstpersönlich.

Die Sorgen und das Rätsel um sein Fernbleiben scheinen sich mittlerweile gelöst zu haben. In einer nachträglichen E-Mail entschuldigte sich der Moderator für den geplatzten Auftritt. „Leider gab es zwischen der Landesschau-Redaktion und Stefan Mross ein terminliches Missverständnis“, erklärt SWR-Sprecherin Ursula Foelsch auf Nachfrage unserer Zeitung. Er habe ein anderes Datum vermerkt. Nachtragend sei der Sender nicht. „Es spricht nichts gegen eine erneute Einladung.“

