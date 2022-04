Ausflugstipp zur Osterzeit: Münchner Alte Pinakothek zeigt restaurierte „Beweinung Christi“

Von: Katja Kraft

Tiefe Trauer: Raffaellino del Garbos „Beweinung Christi“ (1500) © Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Die Alte Pinakothek in München hat ein neues Format: In „All Eyes on“ wird ab jetzt regelmäßig ein Werk herausgegriffen und besonders in Szene gesetzt. Passend zu Ostern ist dies nun Raffaellino del Garbos „Beweinung Christi“. Frisch restauriert und noch bis 24. Juli 2022 im Fokus. Augen auf und hin!

Der Tod steht ihm ins Gesicht geschrieben. Jesu Mund ist leicht geöffnet, an seiner Stirn zeugt getrocknetes Blut von den Qualen, die man ihm zugefügt hat; es sind Wundmale der Dornenkrone. Dieser Jesus liegt nicht wie hingegossen da, sein Körper ist steif, die Totenstarre schon eingetreten. Raffaellino del Garbos „Beweinung Christi“ zeigt ungeschönt, in aller Drastik, dass Christus das irdische Leben verlassen hat.

Es ist ein starkes Bild, das die Alte Pinakothek in ihrer neuen Reihe „All Eyes on“ bis 24. Juli besonders beleuchtet. „All Eyes on“ – alle Augen hierauf richten, das möchte man gerade in diesen Tagen kurz vor dem Osterfest jedem Kunstfreund zurufen. Man muss nicht religiös sein, auch kein Christ, um beim Betrachten zu empfinden, was der Florentiner Meister Raffaellino del Garbo (1466-1527) sich um 1500 beim Anfertigen des Gemäldes erhoffte: Compassione, Mitleid. Wie überwältigend wird das Altarbild da erst auf die Betrachter in der Kapelle der Familie Nasi in S. Spirito gewirkt haben, für die es geschaffen wurde? Von Leuchtern beschienen, im ansonsten düsteren Altarraum, glitzerten die Tränen, die über die Wangen des knienden Johannes Evangelist und der Mutter Maria rinnen, noch eindrucksvoller als im Museumssaal. Auch in diesen feinen Tropfen zeigt sich die Könnerschaft des Malers, der unberechtigterweise immer ein bisschen im Schatten der vielen anderen großen Florentiner steht.

Sandro Botticellis „Beweinung Christ“ hängt Raffaellinos Werk in der Alten Pinakothek gegenüber. Darauf Jesus wie hingegossen, die Leichenstarre ist hier nicht erkennbar. © Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Am Ende des 15. Jahrhunderts entstand in Florenz eine große Zahl an Altarbildern, die die zeitlich zwischen Kreuzabnahme und Grablegung angesiedelte Beweinung wiedergeben. Dabei orientierten sich die Künstler nicht streng an dem, was in der Bibel steht. Raffaellino etwa lässt auch Johannes den Täufer und den Heiligen Jakobus um den toten Jesus trauern – und verweist damit geschickt auf Namenspatronen von zwei wichtigen Mitgliedern der Stifterfamilie.

Dem Betrachter sollten diese „Pietà“ genannten Darstellungen im Sinne der Passionsmeditation bei der kontemplativen Versenkung helfen. Spannend ist zu sehen, wie Raffaellino dies gelingt. Bewusst hat Sammlungsdirektor Andreas Schumacher dem Gemälde Sandro Botticellis „Beweinung Christi“ von 1490/1495 gegenübergehängt. Während darin die Verzweiflung der Umstehenden über Christi Tod omnipräsent ist, wirken die Jesus Umringenden in Raffaellinos Gemälde zwar von Trauer erfüllt – aber gefasst. Umso drastischer tritt dadurch der vor Totenstarre kalte Leichnam hervor.

Die Hoffnung auf eine Wiederauferstehung schimmert durch die Farben

Auch die umliegende Landschaft scheint nur auf den ersten Blick ein Idyll: Hinter den Trauernden tut sich ein Felsspalt auf, am rechten Bildrand brennt es, schwarzer Rauch zieht heran. Ein Verweis auf das Matthäusevangelium: „Die Erde erbebte und die Felsen zerrissen“ (Mt 27,52). Christ ist tot. Doch die Hoffnung auf eine Wiederauferstehung, sie schimmert durch die Farben.

„All Eyes on“: Hunderte Schätze der europäischen Malerei zeigt die Alte Pinakothek. Das Format „All Eyes on“ setzt künftig regelmäßig ein Werk besonders in Szene. Bis 24. Juli 2022 widmet sich „All Eyes on“ der „Beweinung Christi“. Zu sehen in Saal IV, Di. und Mi. 10 bis 20.30 Uhr, Do. bis So. 10 bis 18 Uhr; weitere Infos gibt es hier