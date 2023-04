Ausstellung zu Ludwig II.: Deutsches Theatermuseum zeigt exklusive Bühnen-Welten des Märchenkönigs

Von: Theresa Kuchler

Die über 200 Separatvorstellungen für den König verdeutlichen viele hängende Scheiben im ersten Raum. © Markus Götzfried

König Ludwig II. flüchtete sich regelmäßig in Theater-, Ballett- und Opernvorstellungen, die er exklusiv für sich produzieren ließ. Im Deutschen Theatermuseum gibt es dazu nun eine sehenswerte Ausstellung.

Das ganze Theater veranstaltete König Ludwig II. (1845-1886) nur für sich. Die Bühnenbilder, die er mit beweglichen Dekorationen, Lichtillusionen und Brunnen aufwendig zum Leben erweckte; die Skripte, die er penibel auf historische Richtigkeit überprüfte, umschrieb und anpasste; die Schauspieler, die er für die Besetzung teils selbst auswählte. Alles musste perfekt sein für die idealisierte Theaterwelt, in die sich der bayerische Märchenkönig regelmäßig flüchtete. Und die ihm allein vorbehalten war.

In der Kabinettausstellung In meiner Vorstellung. Die Welt der exklusiven Aufführungen von König Ludwig II. gibt das Deutsche Theatermuseum in München einen Blick in die sogenannten Separatvorstellungen des Monarchen. Er schuf sich mit ihnen eine exklusive Theaterwelt, um ungestört zuschauen zu können – ohne selbst Schauobjekt zu sein. Es ist ein riesiges Themenfeld, das Kuratorin Susanne de Ponte und ihr Team da aufgetan haben. Fast zu groß, als dass die schmalen Räume im Erdgeschoss des Museums dafür ausreichten.

Ausstellung im Deutschen Theatermuseum: Ludwig II. und seine exklusiven Aufführungen

Während sich in Ludwigs Welt alles um ihn drehte, drehen sich um die Besucher der Ausstellung als Erstes runde Scheiben: Pappaufhänger, die an dünnen Fäden von der Decke hängen. In verspielter Leichtigkeit sollen sie die über 200 Theater-, Opern- und Ballettvorstellungen veranschaulichen, die sich der bayerische König zwischen 1872 und 1885 im Residenz- und Nationaltheater in München inszenieren ließ. Auf jeder Scheibe stehen Titel und Aufführungsjahr des Stücks geschrieben. Je häufiger es auf der Bühne landete, desto mehr Scheiben sind untereinander aufgefädelt. Die längste Schnur ist die von Albert Emil Brachvogels Drama Narziss: Ludwig II. ließ sich sein Lieblingsstück insgesamt zwölf Mal aufführen.

Von dem ersten, dunkelblauen Raum aus gelangt man in eine Art Mini-Spiegelsaal. König Ludwig II. war ein großer Verehrer des französischen Adelsgeschlechts der Bourbonen – und des absolutistischen Sonnenkönigs Ludwig XIV., Schöpfer des Spiegelsaals auf Schloss Versailles. Für Schloss Herrenchiemsee hat sich Ludwig II. bekanntlich eine Kopie davon bauen lassen. Aber auch bei seinen Produktionen, von denen sich allein 35 auf Frankreich bezogen, durfte ein Spiegelsaal als Ausdruck von Prunk und Macht nicht fehlen.

Modelle der aufwendigen Bühnenbilder, hier von „Theodora“, zeigt das Deutsche Theatermuseum in kleinen Schaukästen. © Deutsches Theatermuseum

Wie das damals ausgesehen haben muss, verrät der Bühnenbildentwurf, den Angelo II. Quaglio für Ludwigs Lieblingsstück Narziss baute. In dem Modell zur Kulisse von 1885 stecken zwischen den filigran bemalten Bühnenbildern kleine Spiegel, die den Bühnenraum rechts und links zu erweitern scheinen.

Geringe Ausstellungsfläche verstärkt laut Kuratorin „Schatzkammer-Effekt“

Die Qualität der Kulissen, erklärt de Ponte, sei für die Inszenierungen Ludwigs II. stets sehr hoch gewesen – genau wie die der Bühnentechnik, die auf dem modernsten Stand der Dinge war. Mit elektrischem Licht, fließendem Wasser und fahrbaren Bühnenelementen ließ er alles auffahren, was damals im Bereich des Machbaren lag.

Trotz der geringen Ausstellungsfläche macht die Schau also gut deutlich, wie hoch die Ansprüche waren, die Ludwig II. an seine Separatvorstellungen hatte. Dass die Exponate so verdichtet gezeigt werden, verstärkt für Kuratorin Susanne de Ponte den „Schatzkammer-Effekt“, den sie mit einem Brühwürfel vergleicht: die volle Intensität, aufs Wesentliche gebracht.

Wer noch tiefer in die theatralische Welt des Königs eintauchen will, der kann seinen Besuch im benachbarten Residenzmuseum fortführen: Hier, wo der Monarch verweilte, lebte und in seine eigenen Welten flüchtete, gibt es weitere Aspekte der Ausstellung zu entdecken.

Info: Die Schau „In meiner Vorstellung. Die Welt der exklusiven Aufführungen von König Ludwig II.“ ist noch bis 30. Juli im Deutschen Theatermuseum München, Galeriestraße 4a, zu sehen.