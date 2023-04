Oper als „Muppet Show“: Autobiografie von Barrie Kosky

Von: Markus Thiel

Er ist so etwas wie das Antidepressivum der Opernszene: Barrie Kosky, australischer Regisseur und Wahl-Berliner. © Britta Pedersen

Die Bezeichnung Autobiografie stimmt nicht ganz. Und trotzdem erzählt dieses Buch viel von Barrie Kosky - ein Leben zwischen Kermit, Komischer Oper und Bauchschmerzen auf dem braunen Hügel.

Er sei eben ein schwules, jüdisches Känguru, das Opern inszeniere: Kann sein, dass Barrie Kosky so etwas schon in der dritten Gesprächsminute sagt. Offenherzig und selbstironisch, wie der gebürtige Australier nun einmal ist – und auch auf sympathische Weise egozentrisch. Kosky ist in dieser oft verbiesterten, von Thesenpapieren und Eitelkeiten beschwerten Opernszene das perfekte Antidepressivum. Wo auch immer er arbeitet, nicht nur an seinem jahrzehntelangen Stammhaus, der Komischen Oper Berlin, da herrscht sofort eine andere Atmosphäre.

Die Mischung aus Sinnlichkeit, Scharfsinn, Direktheit und Humor tut nicht nur den Inszenierungen gut, sondern auch Orten wie Bayreuth. Obwohl Kosky ein halbes Jahr Bedenkzeit brauchte, als ihn Katharina Wagner um eine Regie bat: „Die Meistersinger von Nürnberg“, dieses deutscheste aller Wagner-Dramen, diese aufgeblähte Nicht-Komödie – niemals, so seine erste Reaktion. Nachzulesen ist das in Koskys Autobiografie „Und Vorhang auf, hallo!“. Unheimlich sei ihm Bayreuth vorgekommen, schreibt der Theatermacher. Allein das Pausendefilee der Wagnerianer am Festspielhaus: Was sei dies schon anderes „als die Prozession um die Kaaba herum?“

Lehrling und Ersatzehemann der ungarisch-jüdischen Großmutter

Das Ergebnis von Koskys Bauchschmerzen kennen wir. Eine epochale „Meistersinger“-Deutung, die deutsche und Werkhistorie mit der Wagner’schen Familiensaga verschränkte. Und, dies ist das Allerepochalste, mit Beckmesser als Wiedergänger von Dirigent Hermann Levi eine grandios hintergründige Juden-Karikatur auf dem Grünen, ehemals braunen Hügel riskierte.

Autobiografie, der Terminus passt also bei Koskys herrlichem Buch nicht ganz. Dazu erfährt man zu wenig von den späteren Karrierejahren, über sein Leben an der Komischen Oper etwa, Privates inklusive. Es ist eher eine kurzweilige Erläuterung seiner Konzepte, damit Opernführer, und eine Erklärung, warum Kosky so wurde, wie er ist. Am meisten hat er seiner ungarisch-jüdischen Großmutter zu verdanken. Die empfand das Zufluchtsland Australien als Zumutung, hielt sich aber mit Kultur über Wasser. Den kleinen Barrie nahm sie in die Oper mit als „Mischung aus Lehrling, Prinzregent und Ersatzehemann“. Eindrücke, die er aufsaugte. Nicht nur weil er sich in Cavaradossi verliebte und auch in Tosca und in dem erotisch aufgeladenen Polizeichef Scarpia Rollenvorbilder erkannte, sondern weil er sich als „pubertierende Halb-Drag“ in Omas Schlafzimmer aus dem Kleiderschrank bediente und familiäre Solo-Shows veranstaltete.

Vor allem Puccini hat es ihm angetan. Kosky kommt diesem Komponisten in seinem Buch sehr nahe ohne die staubtrockene Haltung der Musikwissenschaft. Als Vorreiter des Films wird hier Puccini dargestellt, dessen Drama-Zutaten auch Hitchcock und Haneke für die Leinwand genutzt hätten. Und dies zu einer Musik, noch so ein typischer Kosky, die „schwitzt und ejakuliert“.

Nicht Max Reinhardt oder Walter Felsenstein nennt Barrie Kosky als Vorbilder - er erkennt sich wieder in Kermit. © Mick Tsikas

Sehr plastisch wird das alles aufgerollt, auch im Falle von Tschaikowskys Oper „Eugen Onegin“. Alles möchte man sofort an Koskys Inszenierungen nachprüfen – gottlob gibt es auch Schnipsel davon bei Youtube. Dabei geht es ihm gar nicht um fest gefügte Konzepte, wie Kosky betont. Natürlich analysiere er die Stücke. Doch, und das sieht man seinen Arbeiten an, entsteht dabei keine hermetische, um sich selbst kreisende Welt. Immer geht es auch um die Erotik des Theaters, um seine Offenheit, die zudem das Publikum respektiert. „Es geht letztlich darum, die richtig guten szenischen Angebote, die ein:e Darsteller:in macht, zu erkennen und sie oder ihn dann darin zu bestärken“, schreibt Kosky.

Show und klassische Theaterkunst gehören für ihn zusammen. Deshalb nennt Kosky auch nicht Größen wie Max Reinhardt oder Walter Felsenstein als Vorbilder – sondern Kermit aus seiner geliebten, subversiven „Muppet Show“. Die Verantwortung auf den Schultern dieses Produzenten, der Theaterwahnsinn, die Melancholie, die das Puppen-Reptil umweht, all dem fühlt sich Kosky verwandt – und dies betreffe nicht nur Kermit. Womit man wieder bei einer der typischen Selbstauskünfte wäre: „Ich bin zu einer Art Mischung aus einem Schwuchtel-Frosch, einer Schweine-Dragqueen und einem traurigen jüdischen Bär geworden.“

Barrie Kosky: „Und Vorhang auf, hallo!“. Mit Rainer Simon. Insel Verlag, Berlin, 250 Seiten; 26 Euro.