Ein Stück Richtung Kulinarik: Die Saison 2023/2024 an der Bayerischen Staatsoper

Von: Markus Thiel

Serge Dorny (re.) und Vladimir Jurowski präsentierten ihre dritte Saison © Lino Mirgeler

In seiner dritten Spielzeit an der Bayerischen Staatsoper bringt Intendant Serge Dorny mehr Schlager - und muss doch auf einiges verzichten.

Es ist die dritte Saison, die Serge Dorny präsentiert. Und wer auf diese Vorschau blickt, könnte fast auf den Gedanken kommen: Ist das noch derselbe Intendant? Mit elf Opern- und drei Ballettpremieren hatte er seine Amtszeit an der Bayerischen Staatsoper begonnen. In der nächsten Spielzeit werden es „nur“ noch acht Opern und wieder drei Ballette sein. Das Frühjahrsfestival „Ja, Mai“ gibt es (vorerst) nicht mehr. Und Daniele Rustioni, Erster Gastdirigent, taucht lediglich kurz im Programm auf, für eine „Carmen“-Wiederaufnahme.

Was aber besonders auffällt: Hatte Dorny anfangs fast nur 20. und 21. Jahrhundert angeboten, eine Art Erziehungsmaßnahme für die Kulinariker im Publikum, rückt die Saison drei nun ein gutes Stück Richtung Sahnetorte. Mozarts „Figaro“, Strauß’ „Fledermaus“, Puccinis „Tosca“, letztlich auch Tschaikowskys „Pique Dame“ zählen zur Hitliste. Und die hält sich die Waage mit hochambitionierten Randstücken wie Ligetis „Le Grand Macabre“ oder Weinbergs „Die Passagierin“ (Premierenliste am Ende des Textes).

Nicht alles war so geplant. „Die Passagierin“ zum Beispiel, dieses grandiose Stück über eine ehemalige KZ-Aufseherin und ihre vermeintliche Begegnung mit einer früheren Gefangenen, ersetzt eine ursprünglich angesetzte Uraufführung von Brett Dean. Der Mann für die Inszenierung, Tobias Kratzer, bleibt gleich – der baldige Intendant der Hamburgischen Staatsoper und Münchens künftiger „Ring“-Regisseur dürfte für zusätzliche Magnetwirkung sorgen.

Das Festival „Ja, Mai“ wird vorerst ausgesetzt

Das Problem: Die Bayerische Staatsoper kämpft mit finanziellen Problemen. Die Tarifsteigerungen müssen aus dem eingefrorenen Etat bezahlt werden – was bedeutet: Für die Kunst ist immer weniger Geld da. Nicht nur deshalb will Dorny „Ja, Mai“, jenes Festival mit seiner aufregenden zeitgenössischen Ausrichtung, erst 2025 wieder ansetzen. Auch weil man 2024, so sagt er im Gespräch, nicht in Konkurrenz zur ähnlich ausgerichteten Münchener Biennale treten wolle.

Ein Motto für die Spielzeit 2023/2024 gibt es natürlich auch. „Ein Brunnen, der in den Himmel schaut“ ist aus einem Buch des Portugiesen Fernando Pessoa (1888-1935) entnommen. In einer Zeit, in der unsere Gesellschaft am Rande des Abgrunds wandle, wolle man dies auch in der Stückwahl widerspiegeln, formuliert es Dorny. Man wende sich zwei Polen des Lebens zu: dem Himmel und der Hölle. Ein Motto also, zu dem das Dada-Duidu der (selbst-)besoffenen und an Krisen entlangwalzernden „Fledermaus“ ebenso passt wie die Höllen-Karikatur des „Le Grand Macabre“.

Kent Nagano kehrt für eine Festspiel-Premiere zurück

Dass für letzteres Stück, die Festspielpremiere 2024, der ehemalige Generalmusikdirektor Kent Nagano zurückkehrt, wurde bei der Saisonvorstellung im Nationaltheater mit viel Applaus aufgenommen. Sein Nach-Nachfolger Vladimir Jurowski dirigiert in der kommenden Spielzeit zwei Premieren, „Die Fledermaus“ und „Die Passagierin“. Darüber hinaus unternimmt er zum 500. Geburtstag des Bayerischen Staatsorchesters eine ausgedehnte Europatournee mit zwölf Konzerten in sieben Ländern. Auch im Repertoire ist Jurowski präsent, nämlich mit Bergs „Wozzeck“, Schostakowitschs „Die Nase“ und der „Elektra“ von Strauss.

Sein Kollege Daniele Rustioni, ein großer Publikumsliebling, macht sich in der kommenden Saison rar, was offenbar zu tun hat mit anderen Engagements. Dorny versicherte im persönlichen Gespräch, dass der Italiener und Wahl-Londoner Erster Gastdirigent bleibe und bald wieder Premieren übernehme.

Aktuelle Auslastung bei 94 Prozent

Bei den Regie-Handschriften vertraut Dorny nicht nur auf etablierte Künstler wie Tobias Kratzer, Barrie Kosky oder Krysztof Warlikowski. Er hält im Falle von „Pique Dame“ die Treue zu Benedict Andrews (verantwortlich für Mozarts umstrittene „Così“ zum Start der aktuellen Saison) oder bei „Tosca“ zu Kornél Mundruczó (erfolgreich mit „Lohengrin“). Dazu gibt es Debüts der Ukrainerin Tamara Trunova (Opernstudio-Projekt „Lucrezia/Der Mond“) und der Niederländerin Jetske Mijnssen („Pelléas et Mélisande“). Auffallend bleibt die große Bandbreite der Dirigentinnen und Dirigenten und damit der sehr heterogenen Musiksprachen. Und mag es vorerst bei nur drei Ballett-Premieren bleiben: Das Staatsballett bekommt in der kommenden Spielzeit im Vergleich zur jetzigen 18 Vorstellungen mehr.

Obgleich es an der Staatsoper intern rumpelt über manche (zu) einsame Entscheidung des Intendanten oder eine Überhitzung des Hauses, so sprechen die Auslastungszahlen eher für Dorny. Aktuell meldet man nach seiner Auskunft 94 Prozent, seit September stiegen die Kartenkäufe kontinuierlich an. Und wer München-übliche Stars braucht, der ist ebenfalls gut bedient. Mit Asmik Grigorian in „Pique Dame“, dem Dreamteam Anja Harteros/Jonas Kaufmann in „Tosca“, Diana Damrau in der „Fledermaus“, Christian Gerhaher als Golaud im „Pelléas“ oder im Repertoire mit Sonya Yoncheva als Norma und Cio-Cio-San, Javier Camarena als Nemorino oder Georg Zeppenfeld als Gurnemanz. Und ein Coup: Elsa Dreisig, derzeit hoch gehandelte Sopranistin, kommt sogar fest ins Ensemble.

Die Premieren der nächsten Saison

Oper:

„Le nozze di Figaro“ von Mozart am 30. Oktober 2023 (Dirigent: Stefano Montanari, Regie: Evgeny Titov).

„Die Fledermaus“ von Strauß am 23. Dezember 2023 (Vladimir Jurowski, Barrie Josky).

„Pique Dame“ von Tschaikowsky am 4. Februar 2024 (Aziz Shokakimov, Benedict Andrews).

„Die Passagierin“ von Weinberg am 10. März 2024 (Vladimir Jurowski, Tobias Kratzer).

„Lucrezia/Der Mond“ am 24. April 2024 von Respighi/Orff (Azim Karimov, Tamara Trunova).

„Tosca“ von Puccini am 20. Mai 2024 (Andrea Battistoni, Kornél Mundruczó).

„Le Grand Macabre“ von Ligeti am 28. Juni 2024 (Kent Nagano, Krysztof Warlikowski).

„Pelléas et Mélisande“ von Debussy am 9. Juli 2024 (Mirga Grainyt(e)-Tyla, Jetske Mijnssen).

Ballett:

„Le Parc“ am 25. November 2023 (Choreografie: Angelin Preljocaj, Dirigent: Koen Kessels).

„Duato/Skeels/Eyal“ am 12. April 2024 (Nacho Duato/Sharon Eyal/Andrew Skeels).

„Sphären.02/Preljocac“ am 18. Juli 2024 (Angelin Preljocaj).