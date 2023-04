Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen: Ein Hoch auf unsere Handschrift!

Von: Katja Kraft

Gemeinsam schreiben – macht noch mehr Spaß als allein: eine der vielen Mitmachstationen im Bayerischen Schulmuseum Ichenhausen. © Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen

Das Bayerische Schulmuseum Ichenhausen lädt zu einer familienfreundlichen Ausstellung über unsere Handschrift. Ein inspirierender Besuch.

Und jetzt erinnern wir uns alle noch einmal an unseren ersten Liebesbrief. An die verschämte Sorge, dass bloß die eigenen spöttischen Geschwister den Umschlag nicht entdecken. Ans Öffnen mit zittrigen Händen, an die Buchstaben in blauer Tinte. Von denen jeder einzelne erzählte, dass sich da jemand sehr bemüht hatte, besonders schön zu schreiben. So, und jetzt stellen wir uns vor, wie solch zarte Liebesbekundung heute ausschaut. Auch, wie sie sich anhört. Früher: Füllerspitze auf Papier, Umschlaglasche abschlecken, Marke aufbappen, ritsch, aufgerissen. Heute macht’s klick klick, piep piep. Amor 2.0 schießt seine Pfeile digital. Es gibt mittlerweile Anbieter, die ganze Whatsapp-Verläufe drucken und zu einem Büchlein binden. Und welchen Schrifttyp wählen die Auftraggeber am häufigsten? Den, der wirkt, als hätte eine menschliche Hand die Zeilen geschrieben.

Schreib’ mal wieder! Nicht nur an Ostertagen freuen sich Menschen über selbst geschriebene Briefe. © Sina Schuldt

Machen wir uns doch nichts vor: Schreiben ist mehr als bloße Nachrichtenübermittlung. Durch unsere Schrift offenbaren wir Stimmung, Bemühen, Charakter. Ein Blick ins Tagebuch: An manchen Abenden sichtbar mit letzter Kraft geführt, die Buchstaben fallen selbst fast um vor Müdigkeit. An anderen Tagen ein Überschwang an Energie. Das große F rempelt die kleinen r e u d e an, schiebt, drängt die Zeichen weiter. So voller Ungeduld, das Erlebte des Tages zu erzählen, damit sich das spätere Ich daran erinnern kann. Vom Herz in die Hand.

Es geht also um die ganz großen Gefühle im Bayerischen Schulmuseum Ichenhausen. In dem Haus im Kreis Günzburg läuft derzeit die familienfreundliche Ausstellung „Die Schrift – Ein Wunder“. Der Titel ist nicht zu hoch gegriffen. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Erst haben Menschen Wörter durch Zeichen abgebildet. Umständlich. Und so entwickelte sich – wie? Man fasst es nicht! – ein Alphabet. Buchstaben, mit denen man jedes Wort formen kann. Jedes. Was für eine irre zivilisatorische Leistung.

Durch die Werke der Wiener Kalligrafin Claudia Dzengel kann man im Bayerischen Schulmuseum Ichenhausen lernen, wie Schönschrift gelingt. © Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen

Die Schau zeigt einen geschichtlichen und kulturellen Überblick von den ersten Schriftzeichen bis zur zeitgenössischen Kalligrafie. Klingt trocken, ist es aber dank der Kuratierung von Museumsleiterin Johanna Haug ganz und gar nicht. Sie hat die Wiener Kalligrafin Claudia Dzengel beauftragt, den Wandel der Schrifttypen bildlich darzustellen. Das schaut alles sehr schön aus. Was für eine Handwerkskunst Kalligrafie tatsächlich ist, wird einem aber erst so recht bewusst, wenn man an einer der Mitmachstationen selbst zu Stift, Feder, Brush-Pen greift. Um einen herum Dzengels Werke: Buchstaben in Endlosschleife, Ms und Os und As, die sich stapeln, ineinanderrollen, über das Papier tanzen. Für jedes Bild würde man ihr sofort die Schönschrift-Note 1+ ausstellen. Schönschrift-Note – gibt’s ja heute auch nicht mehr. Denkt man, während man mit rotem Filzer versucht, ein O zu formen, das nicht aussieht wie eine verschrumpelte Mandarine. Und spürt, wie man immer ruhiger wird. Konzentriertes Schönschreiben fordert und fördert Hirn und Hände. Wirkt meditativ. „Wir sehen das an den Schulklassen, die zu uns kommen: Da entsteht mit einem Mal eine Ruhe, wenn die Kinder selbst die Buchstaben formen. Total versunken“, erzählt Haug.

Kalligrafie üben an einer der vielen Mitmachstationen im Bayerischen Schulmuseum Ichenhausen. © Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen

Deshalb wird’s jetzt politisch. Wer immer die Eierlikör-getränkte Idee (frohe Ostern) hatte, dass man Handschrift gerne abschaffen kann, weil wir ja so modern und fortschrittlich sind, gehört selbst abgeschrieben. Schreiben trainiert die Motorik; was wir mit Händen schreiben, merken wir uns besser. Und: In unserer Schrift liegt unsere Seele. Zeilen von Mama erkennt man immer. Oder Papas Krakeleien. Die Herzchen, die die Schwester auch mit über 30 noch statt der i-Pünktchen in ihre Briefchen einfließen lässt. Wer fordert, dass Kinder einzig am Computer schreiben lernen sollten, der fordert damit: nie wieder Lippenstift-Grüße auf dem Badezimmerspiegel; nie wieder verrückte Pläne, notiert auf rotweinbekleckerter Bar-Serviette; nie wieder mit Fingern auf Rücken schreiben; nie wieder heimliches Briefchen-Weiterreichen im Mathe-Unterricht; nie wieder Gute-Laune-Post-its auf dem Schreibtisch des traurigen Kollegen; nie wieder selbst notierte Flaschenpost. Klick klick, piep piep.

Beim Schiffbruch reicht dir keiner einen Laptop. SOS in Großbuchstaben musst du schon selber hinbekommen. Die Ausstellung erinnert uns daran, das hohe Kulturgut Handschrift nicht Seenot leiden zu lassen. Denn was dann wäre? Unbeschreiblich. Bis 25. Juni 2023 im Bayerischen Schulmuseum Ichenhausen. Di.-So. 10-17 Uhr; Telefon: 08223/ 618.