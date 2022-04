Igor Zelensky tritt als Direktor des Bayerischen Staatsballetts zurück

Von: Michael Schleicher

Igor Zelensky verlässt München. Er leitete das Bayerische Staatsballett seit 2016. © Wilfried Hösl

Igor Zelensky tritt als Direktor des Bayerischen Staatsballetts zurück. Das Haus teilte am späten Sonntagabend mit, dass der 52-Jährige aus „privaten, familiären Angelegenheiten“ München verlassen werde.

Das Bayerische Staatsballett braucht eine neue Direktorin oder einen neuen Direktor. Igor Zelensky verlässt das Haus. Darüber wurde am späten Sonntagabend – zum Abschluss der Ballettfestwoche – das Ensemble informiert. Der 52-jährige Russe stand seit 2016 an der Spitze des Staatsballetts – am Montag, 4. April 2022, tritt er zurück. Dafür seien „private, familiäre Angelegenheiten“ der Grund, teilt das Haus mit. „Eine Ballettkompanie zu führen, erfordert absolute Konzentration und Kapazität“, erklärt Zelensky. „Aktuell verlangen jedoch private Familienangelegenheiten meine volle Aufmerksamkeit und Zeit, die mit der Leitung einer Ballettkompanie nicht vereinbar sind. Daher habe ich mich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, als Ballettdirektor des Bayerischen Staatsballetts mit dem 4. April 2022 zurückzutreten und mich von allen damit einhergehenden Aufgaben zurückzuziehen. Meine Familie braucht nun meine ganze Unterstützung.“

„Respekt“ für Zelenskys Entscheidung

Serge Dorny, Intendant der Bayerischen Staatsoper, teilt mit, er habe „großen Respekt vor dieser nicht einfachen Entscheidung und wünsche Igor Zelensky und seiner Familie alles Gute“. Zelensky habe es in den vergangenen Jahren geschafft, den internationalen Ruf des Bayerischen Staatsballetts weiter zu festigen.

Die Nachfolge am Staatsballett soll in den nächsten Wochen geklärt werden

Bayerns Kunstminister Markus Blume schließt sich dem an. „Im Gedächtnis werden vor allem die vielen Auftritte weltberühmter Ballettstars bleiben, die Herr Zelensky nach München geholt hat. Ich wünsche ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute“, so der CSU-Politiker laut Mitteilung. In den kommenden Wochen will Blume nun die Nachfolge regeln. In der Übergangszeit werden Ballettmeisterin Judith Turos und Ballettmeister Thomas Mayr die Kompanie führen.