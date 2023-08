Michael Kobr: Urlaub vom Kluftinger

Von: Katrin Basaran

Bestsellerautor Michael Kobr auf Bornholm © Foto: Justine Hoegh/JH Photography

Nein, es ist kein neuer Kluftinger geworden und er hat sich auch nicht mit Co-Autor Volker Klüpfel gestritten. Michael Kobr hat seinen ersten Solo-Krimi geschrieben - und dafür einen neuen Polizisten ersonnen. Lennart Ipsen, frisch geschieden, hochdekoriert und mit Burn-out, ermittelt auf der dänischen Insel Bornholm.

Michael Kobr, da klingelt doch was? Aber hallo! Der Mann, geboren 1973 in Kempten, ist gemeinsam mit Volker Klüpfel der geistige Vater von Kommissar Kluftinger. Der schrullige Bulle aus dem Allgäu ist längst Kult und mit Herbert Knaup in der Titelrolle wurden etliche Geschichten bereits verfilmt. Nun wandelt Kobr mit dem Buch „Sonne über Gudhjem“ erstmals auf Solo-Pfaden. Es ist wieder ein Krimi geworden – wie es dazu kam, erzählt der 50-Jährige im Interview.

Am 30. August erscheint Ihr Krimi „Sonne über Gudhjem“. Es ist Ihr erstes Solo-Werk! Wie aufgeregt sind Sie?

Wie schon lange nicht mehr. Es hat ein bisserl was von einer Nagelprobe, auch von Neustart. Und ich bin schon nervös, wie es läuft.

Wie kam es denn zum schriftstellerischen Alleingang? Haben Sie sich etwa mit Volker Klüpfel gestritten?

Nein, nein! (Lacht.) Wir schreiben ja seit mehr als 20 Jahren den Kluftinger zusammen. Auf so einem langen Weg begegnet einem dann auch mal die Chance auf ein Solo. Und dann war es tatsächlich ein Sommer in Bornholm, der mich dazu inspiriert hat, die Gelegenheit zu nutzen und es einfach mal auszuprobieren.

Haben Sie keine Angst, dass die Bornholmer Ihnen Inselverbot erteilen? Nach der Lektüre wollen dort wahrscheinlich viele Deutsche urlauben. Trotz des sehr unschönen Mordfalls.

(Lacht.) Das wäre tatsächlich schlimm für mich. Ich bin so gern dort und gerade erst wieder aus dem Familienurlaub zurückgekehrt. Es gibt dort schon jetzt viele deutsche Touristen und natürlich auch aus anderen Ländern. Aber das verläuft sich eigentlich immer, wie man so sagt. Und die Bornholmer können mit dem Tourismus nicht nur ganz gut umgehen, sondern eventuell sogar noch etwas mehr davon vertragen.

Die Deutschen vor Ort haben Sie im Buch als nicht so sehr liebenswert beschrieben.

Das sind schon sehr spezielle Landsleute, die sich in meinem Krimi halb legal auf Bornholm angesiedelt haben. Die sind bei der Bevölkerung auch nicht so gut gelitten… Ich persönlich habe die Bornholmer immer sehr gastfreundlich und kommunikativ erlebt. Diese dänische Hyggeligkeit begegnet einem überall und man hat nie das Gefühl, als störender Tourist unterwegs zu sein.

Nun hätten Sie als neues Projekt auch ein Drama oder einen Liebesroman schreiben können. Warum musste es wieder ein Krimi sein?

Ach, ich lese, höre und sehe selbst gern Krimis und bin in dem Genre nicht nur zu Hause, sondern tatsächlich ein Riesenfan. Etwas anderes kam da nicht infrage.

Mit Lennart Ipsen haben Sie einen ganz neuen Charakter entworfen, der sich vom altehrwürdigen Kluftinger ja doch unterscheidet.

Mir war danach, einen jüngeren Ermittler eher so in meinem Alter zu entwerfen. Mit dem Kluftinger kann man sich zwar gut identifizieren, aber er ist halt auch eine ganze Generation älter. Ich wollte aber einen Helden, dessen Probleme Leuten meines Alters vertrauter erscheinen. Ipsen hat zum Beispiel zwei Töchter im Teenie-Alter, er wagt nach einer Scheidung den Neustart und man muss ihm nicht erklären, auf welche Knöpfe er für einen Videocall drücken muss.

Inwiefern unterscheidet sich der Erzählstil der Krimis?

Der Kluftinger ist schon mehr auf Humor hingeschrieben, auf echte Lacher. Beim Ipsen kann man zwar ab und an schmunzeln, Schenkelklopfer gibt es aber nicht. Mir war aber auch eher danach, die Insel zu beschreiben. Und das schlägt sich im Erzählstil nieder, glaube ich.

Sie haben Ihrem Ermittler zwei clevere Kolleginnen an die Seite gestellt. Man wandert quasi mit ihnen über Bornholm, entdeckt die Insel, ihre hellen, aber auch ihre Schattenseiten. Das macht Lust auf mehr. Wird es weitergehen?

Auf jeden Fall, ich habe schon recherchiert und bin beim Schreiben. Es wird natürlich nicht konfliktfrei für Ipsen und alle anderen weitergehen. Aber der Grundtenor des Erzählens bleibt: Die Inselbewohner lassen durch ihre Mentalität auch bei schlechterem Wetter – oder eben einem Todesfall – immer irgendwie die Sonne scheinen. Dieses spezielle Feeling will ich abbilden.

Und der Kluftinger wird jetzt in Rente geschickt?

Aber nein. Mein Solo war eher ein Urlaub vom Kluftinger. Im Herbst setzen wir uns wieder zusammen und schreiben ihm einen neuen Fall.

Unsere Kritik zu „Sonne über Gudhjem“ (Goldmann, München 416 S., 24 Euro): Na, tolle Scholle! Nix mit Ruhe, stattdessen gleich eine „Schinkenleiche“! Lennart Ipsen, ein gestandener Kerl im besten Alter, Ermittler auf internationaler Ebene, hochdekoriert und mit Burn-out, brauchte einfach eine Luftveränderung, wie man so schön sagt, einen Neustart eben. Also hatte der Deutsch-Däne als neuer Kripo-Chef auf der dänischen Insel Bornholm angeheuert. Da wollte er es erst mal gemächlich angehen lassen, sich einrichten, doch nix da: Der Schweinebauer Kristensen wird totgeräuchert auf seinem Gehöft gefunden. Schnell ist klar: Es war Mord! Der erste seit zig Jahren auf Bornholm. War ja klar…

Dieser Ipsen, der da auf Bornholm Verbrechen klärt, hat nur wenig mit Kommissar Kluftinger gemein. Und doch sind beide Polizisten miteinander verbunden: Michael Kobr hat gemeinsam mit Volker Klüpfel den Kluftinger erfunden. Zwölf Bände gibt es, Teile der Reihe wurden mit Herbert Knaup verfilmt. Lennart Ipsen ist nun allein Kobrs Fantasie entsprungen. Im Krimi „Sonne über Gudhjem“, der am 30. August erscheint, löst er seinen ersten Fall auf Bornholm. Wer noch nie auf dieser Insel war, will jetzt unbedingt hin. Das Eiland inmitten der rauen Ostsee ist der heimliche Star des Buchs. Und seine (zumeist) friedlichen und liebenswerten Bewohner natürlich. Durch die Augen seines Ermittlers, der sich nach und nach seinen beiden ebenso unterschiedlichen wie kompetenten Kolleginnen (!) öffnet, lässt Kobr den Leser die Idylle entdecken zwischen Häfen, Leuchttürmen, Stränden, Felsen und Feldern, die Gebräuche, die Gastfreundschaft erleben. Herrlich, wie es hier menschelt!

Kobr gönnt sich Raum, den Zauber der Insel sehr genau, doch ebenso kurzweilig zu entfalten. Umso kontrastreicher wirkt das Mordmotiv, das tief in die Militär- und Spionagegeschichte der Insel reicht. Ein munterer und überraschender Krimi, von dem man gerne eine Fortsetzung möchte.