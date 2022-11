Bayern zu wenig stolz auf seine Kultur? Gespräch mit Barbara Gronau, Präsidentin der Theaterakademie

Von: Markus Thiel

Teilen

„In unserem Ausbildungssystem steckt Ungerechtigkeit“: Barbara Gronau, hier im Foyer „ihres“ Prinzregententheaters, war zuvor Professorin an der Universität der Künste in der deutschen Hauptstadt. © marie-Laure briane

Sie ist die neue Präsidentin am Prinzregentenplatz: Seit September amtiert Barbara Gronau an der Spitze der Theaterakademie August Everding. Die gebürtige Berlinerin war zuvor Professorin an der Universität der Künste in der deutschen Hauptstadt.

Sie haben unter anderem über „Künste des Anhaltens“ oder „Performanzen des Nichttuns“ publiziert. Kann es also sein, dass wir in unserer schnelllebigen Zeit etwas übersehen oder ausblenden?

Auf jeden Fall. Wir haben in diesen Publikationen nach der Wirksamkeit und dem Effekt des Nichttuns gefragt. Passivität hat eine wichtige kulturelle Dimension. Im Theater ist das sehr interessant: Etwas nicht zu tun auf der Bühne und das zugleich auszustellen, kann hochgradig provozieren und irritieren. Wie schwer halten wir so etwas aus? Die andere Dimension ist: Wenn in einer Aufführung jemand lange in einer Pose verharrt, bemerkt man mit der Zeit eine Ermüdung. Es beginnt etwas zu leben und zu verrinnen – und zu neuer Form zu finden. Wir haben unter anderem Performances untersucht, die einen ganzen Tag, ja ein ganzes Jahr dauern und was dies mit dem Publikum macht.

Sie haben viel geforscht und sind jetzt plötzlich Präsidentin. Ein großer Lebenseinschnitt. War es an der Zeit für Sie?

Ich bin zwar den klassischen Stufen einer wissenschaftlichen Karriere gefolgt. Dabei habe ich aber immer Theater gemacht. Das hat auch damit zu tun, dass ich aus einer Generation von Studierenden komme, in der die Praxis nicht automatisch Bestandteil der Theaterwissenschaft war. Für mich ist das also gerade ein Zurück zum Theater.

Was hat für Sie Priorität A an der Theaterakademie?

Das Wichtigste ist, dass sich gerade alle Studiengänge gutachterlicher Prüfungen unterziehen, um für die nächsten Jahre gerüstet zu sein. Das ist kein leichter Prozess, weil wir ja keine klassische Hochschule sind. Natürlich gibt es auch vieles andere, das wichtig ist. Etwa Diversität, immerhin gibt es nach 29 Jahren nun erstmals eine Präsidentin. Der dritte Punkt: Die Theaterakademie begreift sich als ein Institut, an dem Studiengänge miteinander verzahnt sind und wir vieles gemeinsam, auch experimentell entwickeln. Das zu stärken vor dem Hintergrund eines sich ändernden Theaterbegriffs, ist ebenfalls ein Ziel.

Nehmen wir mal die Sparte Gesang: Oft wird beklagt, dass für die Arbeitslosigkeit ausgebildet wird. Zu viele werden durchs Studium geschleppt. Welchen Änderungsbedarf sehen Sie?

Meine Erfahrung ist, dass die Auswahl in den künstlerischen Studiengängen sehr streng ist. Beim Schauspiel gibt es hier mehrere hundert Bewerberinnen und Bewerber, und es werden acht genommen. Was stimmt: Viele etwa der angehenden Sängerinnen und Sänger gehen davon aus, dass sie einmal in Wien oder bei den Salzburger Festspielen landen. Am Ende ist es dann das kleine Theater oder der Profichor. Diese Seite des Berufs mag während des Studiums noch nicht ins Bewusstsein vorgedrungen sein. Ehrlichkeit den Studierenden gegenüber ist also wichtig im Berufsfeld Bühne. Alle Ausbildungsinstitute sind außerdem dazu aufgefordert, zweite Berufswege mitzudenken. Das passiert verstärkt. Deshalb haben Aufbaustudiengänge einen großen Zulauf. Weil mancher feststellt: Ich will doch kuratieren oder ins Kulturmanagement gehen. Das Problem ist nur: Das sind alles kostenpflichtige Studiengänge. Der Staat zahlt nur eine universitäre Ausbildung. In diesem System steckt also eine Ungerechtigkeit, weil es Berufswechsel nicht mitdenkt. Dies strukturell zu ändern, wäre eine Aufgabe für den Gesetzgeber.

Sie sind die erste Frau an der Spitze der Akademie. Auch an der Musikhochschule gibt es nun mit Lydia Grün eine Präsidentin. Fühlen Sie sich als Münchner Aufbruchsduo?

Wir sind doch ein Quartett! Denken Sie an Bettina Reitz an der Hochschule für Fernsehen und Film und Karen Pontoppidan an der Akademie der Bildenden Künste. Das ist deutschlandweit einzigartig und vorbildlich. Es geht doch immer auch um die Veränderung von Rollenmodellen. Das war auch einer der Gründe, warum ich das Münchner Angebot angenommen habe.

Gibt es weniger Anmeldungen für die Studiengänge, weil man angesichts der Corona-Zeit vor künstlerischen Berufen zurückschreckt?

Was uns überrascht und gefreut hat: Unsere Studierenden haben alle ein Engagement gefunden. Immer wieder wird ja gefragt, ob das eine verlorene Generation ist. Aber insgesamt gehen tatsächlich die Bewerbungszahlen in allen Studiengängen zurück. Das wirft grundsätzliche Fragen auf: Gibt es eine Krise unserer Jugend? Hat sie Schwierigkeiten, sich mit den Zielen zu identifizieren, die von der Gesellschaft vorgegeben werden? Oder will man sich gerade nicht festlegen, weil man etwa mit Reisen einiges nachholen möchte? Ich habe darauf noch keine Antworten.

Wird sich inhaltlich auf den Bühnen etwas ändern? Es heißt, angesichts zurückgehender Kartenabsätze müssen sich die Theater dem Publikum mehr entgegenstrecken.

Es gibt da zwei gegensätzliche Tendenzen. Auf der einen Seite sehr zuschaueraffine Produktionen, die darauf setzen, dass alle ins Theater strömen. Auf der anderen Seite biegen die Theater in eine sehr selbstreflektive Phase ein: Für wen machen wir Theater? Was ist das überhaupt? Brauchen wir dafür einen Text? Uns ist als Akademie wichtig, dass wir immer am Sound der Studierenden dranbleiben. Die bringen schließlich ihre Vorstellungen von Theater mit. Wie verbinden wir uns also mit den Wünschen, Vorstellungen und ästhetischen Visionen dieser Generation? Die hat nämlich ihre eigenen Ideen und Fragen.

Wie erleben Sie als Berlinerin das Münchner Kulturbiotop? Ist es gesicherter, geschützter, weil mehr Geld vorhanden ist? Und so Änderungen gegenüber weniger aufgeschlossen?

Es sind wirklich zwei verschiedene Kulturräume. Im süddeutsch-österreichischen-italienischen kommt Ost- und Nordeuropa nicht vor. In Berlin ist es genau umgekehrt, München scheint da wie in einem anderen Land. Tatsächlich ist der süddeutsche Kulturraum finanziell gut ausgestattet, was vor allem Stabilität garantiert. In Berlin werden alle Entscheidungen vor dem Hintergrund einer sozial schwierigen Lage getroffen. Aber gerade, weil es im Süden ganz anders ist, müsste man die Kultur auch als Verkaufsargument begreifen. Mir fällt allerdings auf, dass es hier ganz andere Narrative gibt. Gemütlichkeit, Ländlichkeit, eine besondere Form von Volksnähe. Das, da will ich nicht missverstanden werden, ist nichts Falsches. Aber es ist nur die Hälfte von dem, was ich als vorher Außenstehende hier erlebe. Ich erlebe nämlich auch ein enorm interessantes, international bedeutsames Kulturleben. Und das spielt im bayerischen Selbstbild eine eher untergeordnete Rolle.

Das Gespräch führte Markus Thiel.