Es gibt noch Festspiel-Karten: Bayreuth auf dem Weg zur Normalität?

Von: Markus Thiel

Noch ein Ticket gefällig? Der umstrittene „Siegfried“ in der Inszenierung von Valentin Schwarz mit Andreas Schager (Titelrolle, li.) und Daniela Köhler (Brünnhilde) läuft heuer im zweiten Jahr. © Enrico Nawrath

Die einen unken von der „Kartenkrise“, die anderen sehen sich in ihrer Kritik an der Festspielchefin bestätigt. Bayreuth ist noch nicht ausverkauft - eine Ursachenforschung.

Für Verdis „Falstaff“ gäbe es noch genügend Karten, auch für Martinůs „Griechische Passion“. Dagegen sind Verdis „Macbeth“ und Mozarts „Le nozze di Figaro“ die Renner – ausverkauft. So sieht es derzeit bei den Salzburger Festspielen aus. Die kennen eine solche Situation, auch kurzfristig Entschlossene können bei manchen Aufführungen noch zugreifen. Doch wenn die Bayreuther Konkurrenz drei Wochen vor Festivalstart Ähnliches meldet, dann spricht die Musikwelt – wieder einmal – von der „Hügeldämmerung“, wahlweise von der „Kartenkrise“.

Tatsächlich ist die Situation neu für das Wagner-Festival. Früher musste man teilweise zehn Jahre auf einen positiven Bescheid warten – eine weltweit einmalige Übernachfrage, die längst passé ist. Aus Bayreuth heißt es, dass an der jetzigen Lage die Rückgabe sogenannter Dienstkarten schuld sei. Andere wie der frühere und sehr traditionsverhaftete Wiener Staatsoperndirektor Ioan Holender unken über die „fragwürdige“ Qualität der Aufführungen. Doch viel spricht auch dafür, dass es im Vorfeld der aktuellen Festspiele zu einem folgenschweren Organisationsfehler gekommen ist: Die Kartenzuteilungen erfolgten erst bis Mitte April.

Zu späte Zuteilung der Festspielkarten

„Die sehr späten Vertriebsmaßnahmen in diesem Jahr führten dazu, dass zum Beispiel wichtige Urlaubsplanungen für eine ganze ,Ring‘-Woche in Bayreuth nicht mehr zu realisieren waren“, teilt Festspielleiterin Katharina Wagner auf Anfrage mit. Was bedeutet: Wer erst im Frühjahr das Okay für vier „Ring“-Opern im August bekommt, kann bei seinem Arbeitgeber zu einem so späten Zeitpunkt nicht auf eine Urlaubsgenehmigung hoffen. Vom Hügel ist verschiedentlich zu hören, dass es (nicht nur) in dieser Sache eine Verwerfung zwischen Katharina Wagner und dem kaufmännischen Geschäftsführer Ulrich Jagels gibt – der entsprechende Warnungen falsch eingeordnet habe.

Die Festspielleiterin räumt gegenüber unserer Zeitung ein, dass sich Kundinnen und Kunden auch über die Höhe der Eintrittspreise beschweren. „Das Preisgefüge hat mittlerweile eine Grenze überschritten“, dies werde dem Festival gespiegelt. Bis zu 459 Euro kosten die Tickets mittlerweile. Wobei es den Bayreuthern offenbar wie vielen anderen Anbietern geht: Die teuersten und billigsten Karten gehen relativ leicht weg. Schwieriger wird es im mittleren Bereich. Mögliche Lösung: für die besten Plätze noch mehr und für die schlechtesten noch weniger zu verlangen, um die übrigen Kategorien zu „entlasten“.

Laut Festspielleiterin sind die gefragtesten Produktionen „Tristan und Isolde“, „Tannhäuser“ und der neue „Parsifal“, für den bekanntlich Computerbrillen („Augmented Reality“) verteilt werden. Allerdings aus Kostengründen nur 330 – das Gros des Publikums muss sich mit einer „analogen“ Aufführung begnügen. Was wiederum heißt: Der umstrittene „Ring des Nibelungen“, der 2022 in einer Neuinszenierung von Valentin Schwarz herauskam, findet weniger Anklang. So wenig, dass sogar überlegt wird, die vier Opern einzeln zu verkaufen – ein Novum.

Katharina Wagner geht von ausverkauften Festspielen aus

Die Kritik an der Qualität der Produktionen weist Katharina Wagner zurück. „Umstrittene“ Produktionen habe es auch in der Vergangenheit gegeben, dies sei kein Gradmesser. „Im Gegenteil, oft werden anfangs umstrittene in der Werkstatt Bayreuth irgendwann zu gefeierten Produktionen.“ Als Beispiele führt sie den „Parsifal“ von Christoph Schlingensief an, den „Lohengrin“ von Hans Neuenfels und den legendären „Ring des Nibelungen“ von Patrice Chéreau. Abgesehen davon gebe es heuer „nur noch für einzelne Vorstellungen in ausgewählten Preisgruppen Karten“.

Während sich mancher derzeit bestätigt sieht in der Kritik an der Festspielchefin, könnte die aktuelle Ticketlage auch bedeuten: Bayreuth bewegt sich ein gutes Stück Richtung Normalfall. Ausverkaufte Premieren sind nicht mehr die Regel, man nehme dazu nur die gerade zu Ende gehende Saison an der Bayerischen Staatsoper. Außerdem werden Tickets immer später gekauft. Der Anteil der Kulturinteressierten, die schon Monate vorher wissen, was sie sehen und hören wollen, wird immer kleiner. Das Publikum will mehr Flexibilität, auch Konzert- oder Theater-Abonnements mit acht Abenden sind nach Beobachtung vieler Anbieter ein Auslaufmodell.

All dies bestätigt etwa Gärtnerplatz-Intendant Josef E. Köpplinger. Manchmal, so berichtet er im Gespräch, schaue er eine Woche vor einer Aufführung in den Kartencomputer – und sei über die Auslastung von gut 40 Prozent erschrocken. Um am Ende zu registrieren: Der Abend ist doch noch ausverkauft. Für die öffentlich finanzierten Bühnen mag das einigermaßen verkraftbar sein, Privatveranstalter müssen in einer solchen Situation allerdings starke Nerven haben. Nicht überraschend daher, dass man sich bei den Bayreuther Festspielen optimistisch gibt. Der Kartenstand entwickle sich gerade sehr gut, teilt Katharina Wagner mit. „Wir gehen von ausverkauften Festspielen aus.“