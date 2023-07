Alle zehn Opern auf einen Streich: Katharina Wagners Bayreuther Pläne

Von: Markus Thiel

Den 150. Geburtstag der Bayreuther Festspiele will Katharina Wagner auf besondere Weise feiern. © Nicolas Armer

Krisen-Programme sehen anders aus: Die Bayreuther Festspielleiterin Katharina Wagner wartet für die nächsten Jahre mit überraschenden Besetzungen und einem übervollen Jubiläumssommer auf.

Echte Wagnerianer nehmen sich den gesamten Sommer 2026 frei. Weil: Alle zehn Bayreuth-Opern in einer Saison plus der in den Werk-Kanon neu aufgenommene „Rienzi“, das gab es noch nie. Grund ist der 150. Geburtstag der Festspiele, bei dem Katharina Wagner entsprechend klotzen möchte. Die künstlerische Leiterin veröffentlichte am Montagnachmittag ihre Pläne für die nächsten Jahre. Und rein von der Papierform her ist von einer angeblichen Hügel-Krise nichts zu spüren.

Zunächst einmal gibt es im kommenden Jahr eine Neuproduktion von „Tristan und Isolde“. Damit wird die aktuelle Inszenierung von Roland Schwab nach zwei Sommern weggeworfen. Diese kam ohnehin nur zustande, weil Katharina Wagner einen „Notnagel-Abend“ im Programm haben wollte, falls eine der Chor-Opern aus Corona-Gründen ausgefallen wäre.

Inszenieren wird den neuen „Tristan“ der isländische Theater- und Opernregisseur Thorleifur Örn Arnasson. Er hat unter anderem in Augsburg mit Wagners „Lohengrin“ und Strauss’ „Fledermaus“ für Aufsehen gesorgt. Für zwei Jahre war er Schauspieldirektor an der Volksbühne Berlin. Die Titelrollen übernehmen Camilla Nylund und Andreas Schager.

Musical-Spezialist inszeniert 2025 die „Meistersinger“

2025 kommen „Die Meistersinger von Nürnberg“ in einer Neuproduktion heraus. Hier steht Daniele Gatti am Pult, Regie führt Matthias Davids. Damit setzt Katharina Wagner auf einen Mann der leichten Muse und zielt offenbar auf eine eher burleske, weniger politische Deutung des Stücks. Davids leitet die von ihm gegründete Musical-Sparte am Landestheater Linz. Seine von ihm koproduzierte Inszenierung von „Ghost – Nachricht von Sam“ lief ein Jahr pausenlos am Berliner Theater des Westens. Georg Zeppenfeld, einer der Säulenträger des Bayreuther Ensembles, singt den Sachs. Und für den Stolzing gibt es ein spektakuläres Debüt: US-Wundertenor Michael Spyres, derzeit an der Bayerischen Staatsoper als Jupiter in Händels „Semele“ zu erleben.

Die Corona-Jahre haben auch andere Pläne durcheinandergebracht. Anders als bisher geplant läuft der von Tobias Kratzer inszenierte, mittlerweile kultige „Tannhäuser“ auch 2024, dann wieder unter der Leitung der in diesem Jahr debütierenden Nathalie Stutzmann. 2025 ist der „Lohengrin“ im Bühnenbild von Neo Rauch erneut zu erleben. Das Gralsritterdrama wurde ursprünglich von Christian Thielemann dirigiert. Einer der einflussreichsten Bayreuth-Pultmänner hat dort derzeit kein weiteres Engagement. Ob er für den „Lohengrin“ zurückkehrt, ist offen.

Dass der umstrittene „Ring des Nibelungen“ in der Regie von Valentin Schwarz auch 2024 auf dem Spielplan steht, ist keine Überraschung. Wohl aber, dass es einen neuen Dirigenten gibt: Philippe Jordan befehligt dann im Graben. Pietari Inkinen, der die Premiere 2022 leiten sollte und wegen Corona passen musste, darf demnach nur in diesem Sommer übernehmen. Beide Siegfriede, ein Bayreuther Rollen-Debüt, werden von Klaus Florian Vogt übernommen. Er hatte die kräftezehrenden Partien kürzlich in Zürich ausprobiert. 2026 wird zum Jubiläum dann ein neuer „Ring“ gestemmt, über Regie und Dirigat wollte Katharina Wagner noch keine Angaben machen.

Geschäftsführer geht von ausverkauften Festspielen aus

Dass es für die diesjährigen Festspiele noch Karten gibt, hat in den vergangenen Wochen heftige Debatten provoziert. Verschiedentlich wurde das zur „Hügel-Dämmerung“ hochstilisiert. Ulrich Jagels, kaufmännischer Geschäftsführer, geht davon aus, dass alle Einzelwerke ausverkauft sein werden. Das betrifft demnach nicht den „Ring“, der aufgrund der allgemein kritisierten Regie für Bayreuther Verhältnisse zu einer Art Ladenhüter geworden ist. Die vier Opern werden nun, ein Novum am Grünen Hügel, ebenfalls einzeln angeboten.

Jagels verteidigte zudem die Preiserhöhungen in diesem Jahr. So etwas sei „stets unangenehm“, die Entscheidung sei nicht leichtgefallen. Der kaufmännische Geschäftsführer wies darauf hin, dass die Festspiele zu über 50 Prozent eigenfinanziert seien. „Wir müssen also abwägen, wie wir mit den Kostensteigerungen umgehen.“

Ebenfalls für große Irritation hat gesorgt, dass für die diesjährige Neuproduktion des „Parsifal“ aus Kostengründen nur 330 „Augmented-Reality-Brillen“ angeschafft wurden. Regisseur Jay Scheib will seine normale Bühneninszenierung bekanntlich mit digitalen Elementen anreichern. Die durch Computer erzeugten Bilder können aber nur mit dieser Spezialbrille wahrgenommen werden. Ob bei der Wiederaufnahme im kommenden Jahr mehr Brillen zur Verfügung stehen, ist nach Auskunft von Ulrich Jagels noch offen. Regisseur Scheib hatte im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt, dass er von einer doppelten Brillen-Anzahl ausgehe – bis in den kommenden Jahren aufgrund der rasanten digitalen Entwicklung ohnehin fast jeder über eine solche Brille verfüge.