Bayreuther Abgründe: Streit um Finanzierung und Ausrichtung der Festspiele

Von: Markus Thiel

Die Kluft zwischen Festspielleiterin Katharina Wagner und dem Freundeskreis vergrößert sich. Jetzt haben die Sponsoren offenbar angekündigt, weniger Geld zu überweisen. Damit offenbart sich ein Streit um Grundsätzliches.

Ein „Ring des Nibelungen“ nur konzertant und vielleicht mit Internet-Übertragung; im Graben nicht mehr das klassische, aus aller Welt zusammengewürfelte Festspielorchester, sondern ein Gast-Ensemble wie die Bamberger Symphoniker; abgesagte Neuproduktionen: Das wäre der schlimmstmögliche Fall für 2026, für den 150. Geburtstag der Bayreuther Festspiele. Und all dies, weil das Geld fehlt. Das muss nicht so eintreten. Doch nach der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrats herrscht Alarmstufe Rot auf dem Grünen Hügel.

Dort hat der Förderverein offenbar angekündigt, ab 2024 eine Million Euro weniger zu überweisen. Was fatal wäre, da dies aufgrund der komplizierten Strukturen bedeuten würde, dass auch die anderen Beteiligten wie Bund und Freistaat weniger zahlen. Die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth, so nennen sich die mächtigen Sponsoren, steuert pro Jahr 2,5 bis 3 Millionen Euro bei und hält 29 Prozent der Anteile an der Festspiel-GmbH. Deren Vorsitzender Georg Freiherr von Waldenfels hat auf Anfrage eine beschlossene Kürzung dementiert. „Ob wir eine Million weniger aufbringen können, wissen wir noch nicht.“ Eine Diskussion darüber zum jetzigen Zeitpunkt sei „vollkommen absurd“. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Sponsoren nicht mehr so bereitwillig wie früher seien. Und: „Das Spendenaufkommen richtet sich auch nach der Qualität der Festspiele.“

Traditionalisten contra Katharina Wagner

Ein verräterischer Satz. Er dokumentiert, dass die Kluft zwischen den Sponsoren und Festspielleiterin Katharina Wagner immer größer wird. Im Freundeskreis sind vor allem Traditionalisten versammelt, die mit den inhaltlichen Vorlieben der Komponisten-Urenkelin wenig anfangen können. Zum Beispiel mit Plänen wie für den Sommer 2023, für den neuen „Parsifal“ sollen Computerbrillen verteilt werden. Wie berichtet, spielen sich Teile der Inszenierung in „Augmented Reality“ ab. Und angeblich stoßen sich manche Freundeskreis-Mitglieder sogar an der Verpflichtung von Dirigentinnen.

Was aus der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsrats zu hören ist, widerspricht allerdings der Darstellung von Georg von Waldenfels. Es sei sogar protokolliert worden, dass die Freunde von Bayreuth eine Million Euro weniger zahlen wollen, heißt es. Dass diese Konfrontation den Festspielen irreparablen Schaden zufügen könnte, haben mittlerweile auch Bund und Freistaat verstanden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth mahnt auf Anfrage unserer Zeitung eine Aussprache an. „Wenn die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth bei der Finanzierung deutlich weniger beisteuern können, dann müssen jetzt alle, die Teil dieses ganzen Komplexes sind, zusammen handeln“, teilt die Grünen-Politikerin mit. „Das kann nicht nur der Bund, sondern da muss Bayern eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das muss gemeinsam passieren. Ich habe dazu schon Gespräche geführt und werde nun auch noch weitere Gespräche führen.“

Kulturministerin Claudia Roth dringt auf Gespräche

Dabei gehe es allerdings nicht allein ums Geld. „Es ist auch eine Perspektive der Leitung Bayreuths“, so Roth. „Hier müssen alle miteinander reden und gemeinsam mit anpacken. Dann hoffe ich, dass es zu einem guten Prozess mit der bayerischen Landesregierung kommt, mit der Stadt, mit dem Bezirk.“ Außerdem hoffe sie, dass solche Herausforderungen für die Kultur nicht in den bayerischen Landtagswahlkampf hineingezogen werden.

In einer Sache sind sich (fast) alle Beteiligten einig: Die Entscheidungs- und Finanzstrukturen, die auf den früheren Festspielleiter und De-facto-Alleinherrscher Wolfgang Wagner zurückgehen, sollen verändert werden. Kein anderer Kulturbetrieb muss sich mit einem derart komplizierten System herumschlagen. Mit einem System, in dem noch dazu die Sponsoren einen so starken inhaltlichen Einfluss ausüben. „Ich hatte mit Teilen der Gesellschafter Gespräche über die Strukturen“, sagt Katharina Wagner. „Und ich bin sehr glücklich darüber, wie positiv diese verlaufen sind.“

Mehr wollte sie zu diesem Thema unserer Zeitung gegenüber nicht sagen. Die Aussage lässt sich aber dahingehend interpretieren: Bund und Freistaat wären durchaus für eine Umkrempelung Bayreuths zu haben. Einzig die Festspiel-Freunde sind dazu (noch) nicht bereit. Eine strukturelle Lösung wäre: Die Sponsoren zahlen weniger, verlieren damit aber an Einfluss, indem sie zum Beispiel ihren Anteil von 29 Prozent nach unten korrigieren.

Tarifsteigerungen werden nicht mehr aufgefangen

Ein großes Problem der Festspiele ist auch, dass es für Tarifsteigerungen der Gehälter nicht mehr Geld gibt, der Etat also eingefroren bleibt. Hier müssen also dringend neue Quellen aufgetan werden. Bayreuth finanziere aus Eigenerträgen wie den Ticketerlösen mehr als 50 Prozent des Bedarfes, betont der kaufmännische Geschäftsführer Ulrich Jagels. Im Vergleich zu anderen Theater- und Opernbetrieben sei dies ein sehr hoher Anteil. Daher würden „Gespräche mit den Gesellschaftern geführt mit dem Ziel, die Sponsoringeinnahmen zu erhöhen“.

Wie schnell dies nun alles geschieht, eine Strukturänderung und mehr private Finanziers finden, das hat Auswirkung schon auf die nächsten Festspiel-Durchgänge. Und darauf, ob das Jubiläum 2026 gebührend gefeiert werden kann (unter anderem spricht man sogar von einer „Rienzi“-Premiere) – oder nur mit einem Rumpf-Festival.