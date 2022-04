Benedict Cumberbatch spielt Louis Wain: Von wegen Katzenjammer

Von: Michael Schleicher

„Die wundersame Welt des Louis Wain“: Benedict Cumberbatch in der Titelrolle und Claire Foy, die Emily spielt. © Jaap Buitendijk/Studiocanal

Mit dem Oscar für seine Hauptrolle im Western „The Power of the Dog“ wurde es nichts. Nun ist Benedict Cumberbatch in seinem neuen Film in den Kinos zu sehen. In „Die wundersame Welt des Louis Wain“ spielt er den verschrobenen britischen Künstler und Katzenfreund.

Vielleicht sind es die Szenen in der Badeanstalt, die in diesem bezaubernden Film am meisten verraten über die Titelfigur, ihren Charakter, ihr Seelenleben, ihre Stellung im viktorianischen England: Londons Männer sind Ende des 19. Jahrhunderts gediegene Brustschwimmer; kaum kräuselt sich das Wasser, wenn sie im Becken sind. Louis Wain dagegen sorgt für schweren Seegang, durchpflügt das Nass, zerteilt es, schaufelt es beiseite, wechselt die Schwimmlagen. Ein Fest der Bewegung, ein Radau – und Symbol für die Stürme, Energien und Gedanken, die in diesem Menschen toben.

„Die wundersame Welt des Louis Wain“ erzählt eine wahre Geschichte

Es ist eine bewegende, mitunter herzzerreißende und wahre Geschichte, die Will Sharpe in „Die wundersame Welt des Louis Wain“ erzählt. Die Illustrationen, mit denen dieser Maler (1860-1939) berühmt wurde, kennen auch heute noch viele Menschen: Wain zeichnete vor allem Katzen, die er vermenschlichte und im Alltag zeigte, beim Sport, Shoppen, Spielen, Lernen, Kochen. Er gab den Tieren nicht nur unterschiedliche Kleidung, sondern auch Charakter: Wain spiegelte in der Katzenwelt die der Menschen. Das kam an, er wurde berühmt – und lebte zeitweise in New York, wohin ihn Verleger-Tycoon William Randolph Hearst verpflichtet hatte. In dieser Erfolgsgeschichte gab es aber einen fiesen Haken: Wain beantragte nie das Urheberrecht für seine Arbeiten, das sorgte stets für ordentlichen finanziellen Katzenjammer.

Louis Wain lebte von 1860 bis 1939

Viel schlimmer indes liest sich das private Schicksal dieses Mannes. Nach dem Tod des Vaters musste der 21-Jährige als Pressezeichner für Mutter und fünf Schwestern aufkommen. In deren Gouvernante Emily verliebte sich der Weltfremde. Die beiden wurden ein Paar – trotz Alters-, Standesunterschiede und Gerede. Doch das Glück währte kurz. Seine geliebte Frau starb an Krebs, Wain selbst erkrankte Jahre später an Schizophrenie.

Eine unglaubliche Lebensgeschichte, die Sharpe hier auf die Leinwand bringt. Bei aller künstlerischen Freiheit folgt der japanisch-britische Filmemacher, der das Drehbuch zusammen mit Simon Stephenson geschrieben hat, Wains Vita – und findet darin trotz aller Härten und Schmerzen einen fröhlichen, lebenslustigen und neugierigen Kern. „Die Welt ist voller Schönheit“, sagt Emily einmal zu ihrem Louis. „Du musst sie dir nur zu eigen machen.“ Das tut nun auch Sharpe in seiner Inszenierung. Und nur manchmal wünscht man sich, er hätte etwas häufiger die Tonspur für Musik gesperrt. Denn vieles glückt wirklich hinreißend und zielt direkt auf die Herzen des Publikums, sodass Gefühlsverstärker völlig überflüssig sind.

Gedreht wurde „Die wundersame Welt des Louis Wain“ im beinahe quadratischen 4:3-Format. Das enthebt den Film den Gepflogenheiten des Kinos, so wie auch Wain dem Leben seltsam entrückt zu sein schien. Was war aber auch alles in seinem Kopf! Gewiss, das Zeichnen war sein Talent. Doch hatte er eine Oper komponiert und wollte unbedingt als Erfinder anerkannt werden. Vor allem die Elektrizität hatte es ihm angetan, bannen wollte er diese unsichtbare Kraft.

„The Crown“-Star Claire Foy überzeugt als Emily

Benedict Cumberbatch findet einen überzeugenden Zugang zu diesem ruhelosen Geist, diesem chaotisch-kreativen Genie, diesem gesellschaftlichen Tölpel und Außenseiter. Bereits in Gang und Körperhaltung porträtiert der Schauspieler Louis Wain treffend als gehetzten, zerstreuten Sonderling. Dabei agiert Cumberbatch nie manieriert, was sein Können unterstreicht, denn dieser Charakter lädt ebenso zu Posen ein wie zum Überspielen. Mit Witz und großem Selbstbewusstsein gestaltet Claire Foy die Gouvernante Emily. Zart und behutsam erzählen die beiden von der enormen Liebe zwischen ihren Figuren. Kaum auszuhalten ist, wie Cumberbatch die Verzweiflung, den Schmerz und die unendliche Trauer spielt, als Louis seine Frau tot auffindet. Ohne die Leiche zu zeigen, inszenierte Sharpe diese Sequenz mit heftiger Intensität. „Beim Zeichnen gibt es nur eine Regel“, sagt Louis Wain an einer Stelle. „Richtig hinzusehen.“ Dieser Film tut es.