Benjamin Stuckrad-Barres neuer Roman „Noch wach?“: Männerige Männergeschichte

Von: Katja Kraft

Rechnet mit einem einstigen Freund ab: Der Autor Benjamin Stuckrad-Barre war viele Jahre Vertrauter des Springer-Chefs Mathias Döpfner. © Georg Wendt

In seinem neuen Roman „Noch wach?“ spielt Benjamin Stuckrad-Barre auf die Missstände bei „Bild“ und Springer-Verlag an. Unsere Buch-Kritik.

Das Wort „Bild“ erscheint das erste Mal auf Seite 46. Aber natürlich sind wir gedanklich von Seite eins an bei Deutschlands – nach Verkaufszahlen – größter Boulevardzeitung. Denn der Verlag Kiepenheuer & Witsch hat schon im Vorfeld des Erscheinungstermins von Benjamin Stuckrad-Barres neuem Roman „Noch wach?“ dafür gesorgt, dass man den Autor als einstigen Vertrauten des Springer-Chefs Mathias Döpfner auf dem Schirm hat. Mit dieser Freundschaft dürfte es, so viel ist nach Lektüre der 373-Seiten-Abrechnung klar, spätestens jetzt ganz vorbei sein.

„Dieser Roman ist in Teilen inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen, er ist jedoch eine hiervon losgelöste und unabhängige fiktionale Geschichte“, heißt es zu Beginn. So weit wie einst Heinrich Böll traut sich Stuckrad-Barre bei seiner Abrechnung mit dem Springer-Konzern also nicht. Der hatte seinem Buch „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ 1976 die Worte vorangestellt: „Ähnlichkeiten mit den Praktiken der ,Bild‘-Zeitung ... sind weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich.“

Ganz schön viel Hype um Stuckrad-Barres Roman „Noch wach?“

Stuckrad-Barre ist ja auch literarisch kein Heinrich Böll. Doch: Der 48-Jährige, der immer wieder als Enfant terrible der Szene herhalten muss, trifft den Ton unserer Zeit. Ein aktuelles „Sittengemälde“ gar will der Verlag darin gleich sehen. „Literarisch brillant“, nun ja. „Humorvoll und kompromisslos“ – allerdings! Erst am Vormittag des Veröffentlichungstages am 19. April 2023 wurden die digitalen Presseexemplare verschickt. Am Abend sollte der Autor das Werk im Berliner Ensemble vorstellen, außerdem im ZDF-„heute journal“ ein Interview geben; der „Spiegel“ veröffentlichte das erste Kapitel des Romans. Ganz schön viel Medienhype um ein Buch, das wohl auch nur dort für einen Hype sorgen wird: in der Medienbranche.

In der kennt sich Stuckrad-Barre aus. In einem Interview machte er deutlich, welche realen Ereignisse ihn beim Schreibprozess inspiriert hatten. „Frauen aus dem Springer-Verlag begannen mich anzurufen – und machen es bis zum heutigen Tag. Frauen, die mir ihre Geschichte erzählen.“ Und so hat man als Leser bei all den Journalistinnen, die den Ich-Erzähler im Roman kontaktieren und ihm von sexuellen Übergriffen berichten, sofort den Namen Julian Reichelt im Kopf. „Bild“-Ex-Chefredakteur. Im Oktober 2021 abgesetzt, nach Abschluss eines Compliance-Verfahrens gegen ihn. Wie skrupellos er seine Macht für die Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse, seiner Eitelkeit, seines Narzissmus nutzte, hat man ja schon in einigen Berichten seither lesen können.

Gefallener Star des Springer-Kosmos: „Bild“-Ex-Chefredakteur Julian Reichelt. © Tobias Steinmaurer

Deshalb ist der wahre Sprengstoff, den Verlag und Autor mit diesem Roman zünden wollen, die zweite Figur, die hier im Fokus steht. Der mächtige CEO eines internationalen Medienkonzerns und Freund des Ich-Erzählers erinnert verdächtig an Mathias Döpfner. Und dieser CEO im Buch, der schaut nicht bloß einfach über die Übergriffe innerhalb seines Unternehmens hinweg. Sondern der spielt die Namen und Aussagen der Frauen dem in der Kritik stehenden Chefredakteur zu. Und gibt ihm damit die Gelegenheit, sie unter Druck zu setzen, zum Schweigen zu bringen.

Damit Springer den Autor nicht rechtlich belangen kann für derlei Geschichten, die den Eindruck erwecken könnten, dass sie eins zu eins abbilden, was bei „Bild“ geschah, lässt Stuckrad-Barre seinen Erzähler mit dessen CEO-Freund über Geschehnisse in der „Bild“-Redaktion sprechen. Einer Zeitung, die nicht ins Portfolio des Freundes im Roman gehört.

Stuckrad-Barre rechnet mit Mathias Döpfner ab

Alles an der Art, wie der Typ beschrieben wird, schreit dennoch: Döpfner! Übrigens ist der hier im Grunde die tragischste männliche Figur. Stuckrad-Barre beschreibt ihn als Schaumschläger, der nicht so richtig viel Ahnung von dem hat, was er da geschäftlich tut. „Und vielleicht konnte man so was überhaupt nur tun, wenn man das, womit man da handelte und was man da in ganz großem Stile einander abluchste und andrehte, überhaupt nicht im Detail begriff, oder nein, er begriff es wohl schon, denn sein WELTWEITES AGIEREN war sehr erfolgreich, aber er kannte es einfach nicht. Wir hatten einmal ein Gespräch über Facebook, das zunächst sehr langweilig war ... aber sehr hübsch endete: Na ja, sagte er, trotz alledem muss man natürlich konstatieren, Facebook ist eine schöne Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben. Oder nicht? Es ist eine schöne Möglichkeit, fremde Menschen ,Hurensohn‘ zu nennen. Ende des Gesprächs.“

In diesem gehetzten Grundton rauscht das Buch voran. Durch die Großschreibung einzelner Wörter, von PR-Sprech, von Begriffen, die so typisch Medienbranche sind, amüsiert er sich über all die Möchtegern-Journalisten, die sich darin auch tummeln. Bei denen Meinung vor Ahnung steht. Und gleichzeitig die „Bild“, die uns jeden Tag die nächste schlechte Nachricht in Versalien um die Ohren haut.

Das Buch verhandelt die Frage, wie Machtmissbrauch entsteht.

Unterhaltend finden das durch politische und popkulturelle Bezüge klar im Heute angesiedelte Buch wohl vornehmlich Leute aus der Medienbranche. Doch auch wenn es Spaß macht, all die Typen wiederzuerkennen, nutzt sich der Stuckrad-Barre-Rambo-Ton auf Dauer ab, hat man das Gefühl, nicht recht voranzukommen in der aufgeworfenen Grundfrage von Henne und Ei: Trifft auch die Frauen eine Schuld, weil sie sich auf die Avancen des Chefs einließen, nur, um karrieretechnisch weiterzukommen – oder ist allein der Chef der Böse, weil er die Frauen überhaupt erst in diese Situation brachte, in der ein Nein das Ende der Karrierleiter bedeutet? Ein ganz hübscher Twist ist, dass sich hier in der Rolle des Erzählers ein Mann auf die Seite der Frauen schlägt – und dabei sogar eine Frau überzeugt, gegen die Machtstrukturen aufzubegehren, die bisher meinte, dass das Thema Feminismus doch jetzt echt durch sei.

Um beim Vokabular des Autors zu bleiben: Sein Roman wirkt alles in allem wie eine männerige Männergeschichte. Wie die Abrechnung eines gekränkten Mannes mit einem, der doch einmal sein Freund war. Am Ende wird der Ich-Erzähler dessen Nummer auf seinem Handy blockieren. Hat Benjamin Stuckrad-Barre im echten Leben mit Mathias Döpfners Nummer auch getan. Schade, dass nach der Lektüre vor allem dieses ständige Wirklichkeitsbezug-Abchecken in Erinnerung bleibt. So ist dies zwar ein Buch, das Missstände aufdeckt. Auflösen wird es sie nicht.