Blind Guardian in München - Frontmann Hansi Kürsch im Interview: „Alle entdecken gerade dieses Feuer wieder“

Von: Sascha Karowski

Blind Guardian-Frontmann Hansi Kürsch. © imago stock

Blind Guardian gastiert am 8. September in München - nachdem das Konzert zweimal wegen Corona verschoben wurde. Frontmann Hansi Kürsch spricht im Interview über den Neustart, seine begabtesten Kinder und Mittelerde.

München - Mit dem Album „Somewhere Far Beyond“ gelangen Blind Guardian 1992 der Durchbruch. Bei der Jubiläumstour gastiert die Metal-Band aus Krefeld und Meerbusch am 8. September im Münchner Backstage (20 Uhr). Im Interview verrät Frontmann Hansi Kürsch, warum die Tour kein Business as usual wird, was sein Lieblingsalbum ist und warum Blind Guardian für 24 Stunden Battery hieß.

Herr Kürsch, ich habe gefühlt vor sieben Jahren Karten für das Blind Guardian-Konzert in München gekauft, das wegen Corona immer wieder verschoben wurde und jetzt nachgeholt werden soll...

... das nennt man gelebte Vergangenheit.

(lacht) Genau. Aber ich freue mich drauf. Wie gut tut es aber Ihnen wieder auf Tour zu gehen?

Super gut. Auch wenn im Moment oben noch unten und unten noch oben ist. Es ist noch keine Gewohnheit drin. Wir haben nun mit den Festivals angefangen und spielen danach die für uns wesentlich angenehmeren Klub-Shows. Darauf freuen wir uns tatsächlich mehr, weil es kompakter ist und wir wieder mehr drin sind. Im Moment ist alles noch improvisiert.

Inwiefern?

Man merkt es an allen Ecken und Enden, dass die letzten zwei Jahre den Menschen noch in den Knochen stecken. Die ganze Zeit hat man auf den Moment gewartet, wenn es wieder losgeht. Und dann kam der Moment, und es muss alles erst mal wieder neu erlernt werden. Alle entdecken gerade dieses Feuer wieder. Wenn man so lange nicht hat spielen dürfen, aber wollte, dann wird man auch demütiger, dass es Konzerte gibt, die Leute es annehmen und Spaß haben. Für uns ist das fast wie ein neues Erlernen, es ist kein Business as usual.

Ihre Stimme klingt ja wieder normal. Sie hatten eine Stimmbandentzündung, zu viel Rammstein unter der Dusche gesungen?

Ich habe einfach zu viele Interviews gegeben (lacht). Aber tatsächlich bin ich noch auf der Suche nach dem Grund. Wir hatten vor vier Wochen einen anstrengenden Promotag. Und am anderen Tag bin ich aufgestanden und hatte nichts mehr. Wir sind dann trotzdem losgefahren, eine Stunde vor der Show musste ich dann ins Krankenhaus. Dort hat man sich die Stimmbänder angesehen. Es war eine Entzündung. Und wenn die Stimme so weg ist, braucht es vier bis sechs Wochen. Ich musste aber spielen, Und das habe ich auch gemacht. Wir hatten glücklicherweise sehr dankbare Fans, die mich durch die Show getragen und durchgesungen haben. Mein Gesang war keine Freude. Und es war keine Freude zu singen. Aber es geht bergauf, bei der Tour werde ich wieder fit sein.

Apropos Rammstein: Haben Sie die Debatte um das Silvester-Konzert in München mitbekommen?

Nur am Rande, ich habe gehört, dass abgesagt werden muss, aber nicht warum.

Der Veranstalter hat gesagt, dass er in der Kürze der Zeit kein Sicherheitskonzept auf die Beine stellen kann. Er hatte aber bereits vorher gewusst, dass er das in vier Monaten wird machen müssen.

Wow. Ja. Es ist in diesen Tagen nicht so einfach, solche Sicherheitskonzepte zu erarbeiten. Es ist komplizierter als sonst, das merken wir auch. Ich habe das ja eingangs schon erwähnt, es ist schwierig, die entsprechende Crew an den Start zu bekommen. Es ist viel Improvisation. Und wenn ich die Größenordnung bei Rammstein sehe. Das muss schon alles passen. Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass wir so viele Veranstaltungen machen sollten wie möglich und den Weg zurück in die Freude suchen.

Hätten Sie nicht Lust, Silvester-Konzert in München? Der Platz wäre ja grundsätzlich genehmigt.

(lacht) Wir würden auch gerne die Zuschauer mitnehmen, gar keine Frage. Ich weiß aber nicht, ob der Veranstalter mit unserer Größenordnung zufrieden wäre. Allerdings hätten wir auch nicht so viel Feuerwerk.

Das Konzert in München ist Teil der Tour - 30 Jahre „Somewhere Far Beyond“. Das Album erschien 1992 und gilt bei vielen Fans als der Durchbruch und Ihr bestes Album. Haben sie recht?

Der Durchbruch war es auf jeden Fall. Bei dem Rest spielt sicher auch Verklärung eine Rolle. Es ist ein starkes Album, nix, wofür wir uns verstecken müssten. Aber aus Sicht des Künstlers ist es eines von vielen Kindern, die ich lieb habe. Ich würde aber nicht sagen, es ist mein begabtestes.

Was wäre das?

Immer das neueste, natürlich. Aber rückblickend, mit etwas Nostalgie, „Nightfall in Middle Earth“. Das ist durchgängig sehr auf den Punkt, gerade in Bezug auf die Thematik.

Werden in München ausschließlich Lieder vom Jubiläums-Album zu hören sein, also kein Valhalla, Mirror, Mirror?

Nein. zweimal hintereinander „Somewhere Far Beyound“ zu spielen, wäre auch langweilig. Die aktuelle Festival-Playlist gibt schon einen Vorgeschmack. Und die Klassiker muss es geben, da tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir die weglassen. Neue Songs wird es aber auch geben, die Tour tragen wir ja schon seit zwei Jahren mit uns rum.

Sie sind ein großer Fan von J. R. R. Tolkien und Mittelerde, viele Lieder sind davon inspiriert. Am 2. September läuft eine neue Serie aus dem Herr-der-Ringe-Universum, die werden sie ja nicht schauen können, weil sie auf Tour sind...

... das stimmt, die kann ich nicht schauen. Aber ich muss auch sagen, die Trailer lassen mich nicht gerade in Begeisterung schwelgen. Ich werde es mir sicher irgendwann mal anschauen, aber die Erwartungshaltung ist nicht so hoch.

Warum nicht?

Der Tolkien-Kanon ist schon sehr ausdefiniert. Und in der Serie werden die Grenzen schon sehr stark überwunden, in einer Art, die ich nicht für notwendig erachte. Peter Jackson hat das in den Filmen besser gemacht. Die Interpretationsfreiheit geht mir doch ein bisschen zu weit. Ich bin ein großer Fan der Bücher. Aber es gibt auch andere Welten, die man entdecken kann.

Sie haben 2018 diverse Alben remastered veröffentlicht. Honoriert die Metal-Welt denn Innovation und künstlerische Experimente?

Ja, ich finde schon. Der Metal-Fan verschließt sich nicht. Im Bezug auf uns hat er das auch immer wieder bewiesen, da gibt es Sachen, die wir eingepflegt haben, etwa Chorus-Gitarren oder Einschläge aus dem Bereich New Metal. Die Leute haben das immer mitgetragen. Von unserer Seite und als Metal-Fan persönlich kann ich sagen, die Offenheit ist da. Jeden Trend muss man aber auch nicht mitgehen.

Sie waren schon zu Konzerten in München, was mögen Sie an der Stadt besonders.

Die Biergärten (schmunzelt). Aber dieses Mal wird es sehr knapp. Aufgrund der Kompaktheit der Tour-Planung darf es diesmal keine Ausrutscher geben (lacht). Aber das Essen ist ja auch nicht so wirklich schlecht. Und es gibt den ein oder anderen Platz, der einen Besuch wert ist, auch wenn man kein Bier trinken kann.

Die Band hat sich 1984 als Lucifer’s Heritage gegründet und dann 1987 in Blind Guardian umbenannt – warum der Schritt von Satans Erbe zu dem blinden Wächter.

Es war tatsächlich so, dass die Plattenfirma gesagt hat, dass wir uns einen Namen geben sollen, der uns eher gerecht wird. Wir hätten das gar nicht als notwendig gesehen und auch nicht die Verbindung zu Black Metal. Aber es hat uns auch nicht weh getan. Blind Guardian hat uns allen gefallen, der Name bringt auch Neutralität mit sich und einen Widerspruch, weil man sich außerhalb der Mythologie vielleicht wenig unter einem blinden Wächter vorstellen kann. Es passt aber zu uns und hat bisher nicht geschadet. Aber wenn wir in den USA spielen, an der Westküste, dann kann es schon sein, dass der ein oder andere Amerikaner nicht sofort versteht, wie die Band heißt. Ich habe bisher noch nicht herausgefunden, warum.

Welche Namen standen noch zur Auswahl?

Es waren Namen dabei, die alle von Alben oder Songtiteln anderer Bands inspiriert waren. Der Gedanke zu Blind Guardian kam aufgrund des Albums Awaken The Guardian von Fates Warning. Das gehörte zu unseren Lieblingsalben. Bei den anderen Namen war es ähnlich. Da war einmal Battery nach einem Song von Metallica. So hießen wir auch für, ich glaube, 24 Stunden. Eine andere Idee war Raging Waters, nach einem Song von Testament.

Die Band wird dann in zwei Jahren 40. Was haben Sie geplant, und muss ich mir wieder Jahre vorher Karten kaufen?

(lacht) Auf jeden Fall. Immer rechtzeitig. Aber wir haben tatsächlich nichts geplant, weil sich die Geburtstage aneinanderreihen. Nächstes Jahr haben wir 25 Jahre „Nightfall in Middle Earth“. Und so geht es reihum weiter. Ich denke, wir werden erst eine Geburtstagstour machen, wenn sich die Benennung in Blind Guardian jährt oder die Veröffentlichung unseres Debütalbum „Battalions of Fear“.

Das wäre dann 2027 oder 2028.

Genau. daher weiß ich nicht, ob Sie sich jetzt schon Karten kaufen sollten.