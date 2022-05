Bono in Kiew: U2-Star gibt Konzert im ukrainischen Luftschutzkeller

Von: Katja Kraft

Gemeinsam für den Frieden: Bono (o. li.), Frontmann der Band U2, sang in der zurzeit als Luftschutzbunker genutzten U-Bahn-Station in Kiew auch mit dem ukrainischen Sänger Taras Topolja (o. re.) zusammen. © OLEG PETRASYUK

Die U2-Stars Bono und „The Edge“ gaben überraschend ein Konzert in einer U-Bahn-Station in Kiew. Zurzeit ist es die ein Luftschutzkeller. Ein musikalisches Zeichen der Hoffnung.

„Sunday bloody Sunday“ heißt einer der bekanntesten Songs der irischen Rockband U2. Am gestrigen Sonntag wollten die Musiker ein Zeichen gegen das Blutvergießen setzen. Dazu reisten Frontmann Bono und Gitarrist „The Edge“ überraschend in die Ukraine – und traten in einer als Luftschutzbunker genutzten U-Bahn-Station in Kiew auf.

Bono von U2 sang „Stand by me“

Die irischen Weltstars sind bekannt für ihr gesellschaftliches Engagement. Sie wissen: Wenn die Verzweiflung groß ist, kann Musik neue Hoffnung schenken. Und so spielten Bono und „The Edge“ einige ihrer Klassiker. Darunter etwa das Lied „Stand by me“, wie auf Videos ukrainischer Medien zu sehen ist. „When the Night has come and the Land is dark / And the Moon is the only Light we’ll see / No, I won’t be afraid, no, I won’t be afraid / Just as long as you stand, stand by me“, heißt es darin – „Wenn die Nacht gekommen ist, und das Land dunkel wird / Und der Mond das einzige Licht ist, das wir sehen / Nein, ich werde keine Angst haben, nein, ich werde keine Angst haben / Solange du zu mir hältst, du zu mir hältst.“ Ein musikalischer Ausdruck des Mitgefühls so vieler Menschen weltweit für die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger.

Der Medienrummel war groß, als der irische Megastar Bono überraschend in der vom Krieg gebeutelten Stadt auftauchte © SERGEI SUPINSKY

„Präsident Wolodymyr Selenskyj hat uns eingeladen, in Kiew zu spielen und unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen – das haben wir getan“, schrieben die beiden Musiker am Sonntag auf dem Twitter-Account der Band. Auch bei dem Konzert fand Bono laut dem irischen Sender RTE deutliche Worte: „Die Menschen in der Ukraine kämpfen nicht nur für ihre eigene Freiheit, sondern für uns alle, die wir die Freiheit lieben.“

Auch Angelia Jolie war zu Gast in Kiew

Wie die ukrainische Nachrichtenagentur Unian schrieb, war der Besuch der Musikers völlig unerwartet. Aber von ihnen erfolgreich organisiert: Mit Bono und „The Edge“ trat demnach auch Taras Topolja von der ukrainischen Band Antytila auf. Völkerverbindung über die Kraft der Musik – dass das möglich ist, vermitteln die Videos, die von dem emotionalen Konzert im Kriegsgebiet im Internet kursieren. Hier sieht man auch das von der ständigen Bedrohung gezeichnete Publikum, das sichtlich gerührt ist von diesen Momenten der Ablenkung und auch Heiterkeit.

Vor rund einer Woche war bereits die US-Schauspielerin Angelina Jolie zu einem Solidaritätsbesuch in die ukrainische Stadt Lwiw gekommen und hatte verletzte Kinder in einer Klinik getroffen.