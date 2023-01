BR Fernsehen feiert Günther Maria Halmer: Bayerns Bester!

Von: Katja Kraft

„Ein 24-Jähriger mit der Erfahrung eines 80-Jährigen“: Günther Maria Halmer. © Reiner Holzemer

Das BR Fernsehen feiert Günther Maria Halmer zu seinem 80. Geburtstag mit einer „Lebenslinie“. Und auch Filme wird es von ihm zu sehen geben. Am 5. Dezember 2023 ist sein großer Tag.

Ein Interview zu seinem 80. Geburtstag? Gott bewahre. Günther Maria Halmers Frau Claudia bittet am Telefon um Verständnis: Die 80, die wolle ihr Mann jetzt nicht so sehr in den Fokus stellen. Vermutlich ging es den Kollegen des Bayerischen Rundfunks ähnlich, als sie für ein „Lebenslinien“-Porträt bei Halmer anfragten. Der Schauspieler, der am 5. Januar 2023 Geburtstag feiert, ließ sich zwar darauf ein. Allerdings schien er keine Muße zu haben, all das, was er doch 2006 bereits in einem Porträt der „Lebenslinien“-Reihe über seine Kindheit und sein Großwerden erzählt hatte, noch einmal zu berichten. So speist sich der größte Teil dieses neuen Films, den das BR Fernsehen am 2. Januar 2023 um 22 Uhr zeigt, aus Aufnahmen des alten. Macht gar nichts. Erzählt aber viel über diesen Mann, der seine 2017 erschienene Autobiografie mit „Ansichten eines Widerborstigen“ untertitelt hat. Der große Charakterschauspieler hat auch menschlich immer Charakter gezeigt. In seinem Leben, in dem er einen „ständigen Kampf zwischen vernünftigem Benehmen und wütender Opposition“ führte.

Kult: Günther Maria Halmer als Tscharli (M.) in Helmut Dietls „Münchner Geschichten“. © BR

1943 geboren – „kein gutes Jahr, um Kinder zur Welt zu bringen“. Während der Nachkriegszeit im „Kleinstadtmief“ von Rosenheim herangewachsen. Aber schon immer davon überzeugt, zu Höherem berufen zu sein. Nicht für das profane Leben eines Anwalts, das sein Vater für ihn vorgesehen hatte. Die Erziehungsberechtigten forderten Disziplin, er wurde zum Klassenclown, „der Halmer“, wie ihn die Lehrer tadelnd riefen.

Versuche, sich „neu zu erfinden“, gab es viele. Sehr offen erzählt Halmer davon. Bundeswehr, Hotelfachschule, Gelegenheitsjobs in Paris, und schließlich Maloche in einer Asbestmine in Kanada. Er wusste lange Zeit nur, was er nicht wollte. Dabei waren die Vorbilder doch immer da. Die Kinohelden von Horst Buchholz bis James Dean. Im Nachhinein, aus der Sicht desjenigen, der das gute Ende der Geschichte kennt, scheint Halmers Berufung zum Schauspieler sonnenklar. Aber so ist es nun einmal: Oft erschließt sich einem erst im Rückblick, wozu all die scheinbaren Umwege auf dem eigenen Lebenspfad nötig waren – wäre man ohne sie je angekommen? Günther Maria Halmer ist es. Gefühlt „ein 24-Jähriger vom Herzen und vom Temperament – mit der Erfahrung eines 80-Jährigen“. Nicht die schlechteste Kombi. Wir gratulieren!

Sonderprogramm: Im Anschluss an die „Lebenslinien“ zeigt das BR Fernsehen am 2. Januar 2023 ab 22.45 Uhr eine Folge der legendären „Münchner Geschichten“ mit Günther Maria Halmer. Am 7. Januar 2023 um 20.15 Uhr gibt es außerdem die Spielfilme „Mein Nachbar, sein Dackel & ich“ sowie ab 22 Uhr „Plötzlich Opa“ zu sehen, in denen Halmer je die Hauptrolle spielt. Beide sind danach drei Monate in der ARD/BR Mediathek abrufbar, die „Lebenslinien“ bereits jetzt.