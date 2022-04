„Nehmt das Leben leichter!“

Von: Rudolf Ogiermann

„Das muss aufhören, dass alle Frauen immer gegeneinander arbeiten“: Constanze Lindner hat für sich beschlossen, nicht mehr den ersten Eindruck, den sie von einem Menschen hat, zum Maßstab für ein Urteil zu machen. © Oliver Bodmer

Kleinkunstfans kennen sie als Komikerin und als Moderatorin der BR-Fernsehsendung „Vereinsheim Schwabing“ - nun hat Constanze Lindner ein Buch geschrieben, einen Ratgeber mit dem Titel „Miss Verständnis“.

Ob sie nicht einmal ein Buch schreiben wolle in Form eines Ratgebers, sie habe so eine „empathische Art“ – mit diesem Angebot, so erzählt Constanze Lindner, sei der Droemer Knaur Verlag auf sie zugekommen. Die Komikerin und Schauspielerin, Gastgeberin der BR-Sendung „Vereinsheim Schwabing“, musste kurz überlegen. Ihr langes Hadern mit ihrem Selbstbild, ihre späte Befreiung von der fixen Idee, immer allen gefallen zu müssen – könnte das nicht ein Thema sein? So entstand „Miss Verständnis“, ein Buch (nicht nur) für Frauen über Schönheits- und Selbstoptimierungswahn, über Liebe, Männer und Geld. Wir trafen die 49-Jährige zum Gespräch.

Sie erzählen ziemlich schonungslos von Ihren gefühlten Defiziten – zu klein, zu dick... Wie schwer ist es Ihnen gefallen, darüber zu schreiben?

Constanze Lindner: Natürlich ist mir das nicht leichtgefallen, aber ich wollte keine Kompromisse machen. Entweder ich schreibe ein Buch, hinter dem ich total stehe, in dem ich meine Geschichte erzähle, oder ich lasse es bleiben. Ja, man zieht sich aus, man macht sich angreifbar, aber ich kann sagen: Das bin zu hundert Prozent ich. Und ich hoffe, mit ein paar guten Ratschlägen auch anderen helfen zu können.

Sie sprechen im Buch unter anderem vom „Krieg der Mütter gegen die Nichtmütter“ und von „gnadenloser Intoleranz“ von Frauen gegenüber anderen Frauen.

Constanze Lindner: Ich wurde tatsächlich schon angefeindet, weil ich keine Kinder habe. Dann habe ich gesagt: „Ja mei, es hat halt nicht sollen sein, dafür bin ich leidenschaftlich gern Tante.“ Aber es geht gar nicht nur um Mütter gegen Nichtmütter, auch Mütter untereinander streiten sich über alles Mögliche. Was sie den Kindern zu essen geben, womit sie sie spielen lassen, es scheint da nichts zu geben, was es nicht gibt an Konfliktpotenzial. Das finde ich schade, weil doch alle das Bestmögliche für den Nachwuchs wollen. Das muss aufhören, dass alle Frauen immer gegeneinander arbeiten.

Woher kommt das?

Constanze Lindner: Vielleicht, weil wir zu schnell Urteile über andere fällen. Ich habe das an mir gemerkt: Ich habe ganz lange ganz schnell Leute nach Äußerlichkeiten bewertet. Damit habe ich vor einigen Jahren aufgehört. Wenn man versucht, nicht mehr den ersten Eindruck zum Maßstab zu machen, sondern länger hinschaut, lernt man Menschen anders kennen und verstehen. Wenn wir Frauen uns das zu Herzen nehmen würden, gäbe es weniger Konkurrenz unter uns und weniger Krieg am Sandkasten.

Dass Frauen den Männern so bereitwillig alles Technische überlassen – auch so eine Beobachtung im Buch. Warum ist das so?

Constanze Lindner: Vermutlich - ironischerweise – mit der Muttermilch eingesogen. Wenn die Mütter der Elterngeneration schon eher für den Haushalt und fürs Kochen zuständig waren und die Väter für die tropfenden Wasserhähne, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die Töchter gegen die Technik entscheiden. Die passende Geschichte im Buch ist übrigens wirklich so passiert. Meine Freundin hat den Tankwart tatsächlich das Wasser ins Öl kippen lassen, obwohl sie wusste, dass das falsch ist. Aber der wirkte halt kompetent. Es ist ein Fehler von uns Frauen zu glauben dass Männer automatisch einen höheren technischen Sachverstand hätten.

Inwieweit hat Ihr Selbstbild Ihre Berufswahl beeinflusst? Wie kommt jemand, der sich als junger Mensch im Schwimmbad wegen seiner dicken Beine geniert hat, auf die Bühne, wo er ja erst recht alle Blicke auf sich zieht?

Constanze Lindner: Ich glaube, das hat schon in meiner Kindheit angefangen. Mein Papa ist weggegangen, als ich fünf Jahre alt war. Ich wollte nicht noch einmal verlassen werden und habe versucht, durch Fröhlichkeit mich selbst und andere von dieser Angst abzulenken. Später habe ich gemerkt, dass ich durch meine lustige Art wettmachen konnte, dass ich – in meinen Augen – nicht so gut ausgesehen habe. Aber natürlich waren die Selbstzweifel damit nicht weg. Es kostete mich als Schauspielerin schon enorme Überwindung, für eine Rolle einen Rock anziehen zu müssen. Aus Angst verglichen zu werden. Ich dachte: Hätte ich andere Beine, dann hätte ich eine ganz andere Karriere gemacht. Aber irgendwann war ich so weit, dass ich mir gesagt habe: Was soll das? Du hast es doch auch so geschafft!

Viele Künstlerinnen beklagen sich bis heute, dass es in gemischten Gruppen schwierig sei, Parität herzustellen. Wenn man da als Frau mitmachen wolle, sagten die Veranstalter oft: Geht nicht, wir haben schon eine.

Constanze Lindner: Die Quotenfrau? Das schockiert mich! Und trifft auf uns Kabarettistinnen und Kabarettisten nicht zu! Wir haben in den „Vereinsheim Schwabing“-Sendungen viele Frauen. Wir suchen sie und finden sie. Natürlich gibt es insgesamt weniger Frauen als Männer in diesem Beruf, deswegen können wir nicht paritätisch besetzen. Aber wenn wir es könnten, würden wir es tun.

Die Empfindlichkeiten scheinen generell größer geworden zu sein, was politische Korrektheit auf der Bühne angeht. Ist das auch Ihr Eindruck?

Constanze Lindner: Ich mache ja kein politisches Kabarett, mein Thema ist das Zwischenmenschliche. Aber ich merke auch, dass das, was du gestern gesagt hast, morgen schon einen Shitstorm auslösen kann. Du weißt plötzlich nicht mehr, welche Witze du noch machen und welche du nicht mehr machen kannst. Und wenn ich an die Ohrfeige von Will Smith bei den Oscars denke, frage ich mich: Wo soll das noch hinführen? Wann passiert das im „Quatsch Comedy Club“? Was darf Satire noch? Darüber mache ich mir schon Gedanken.

Seit einiger Zeit beziehen auch Kabarettistinnen und Kabarettisten schon einmal Position gegeneinander...

Constanze Lindner: Ich verstehe dieses Kollegenbashing nicht. Zuzuspitzen ist doch unser Beruf. Es hilft niemandem, wenn wir uns jetzt auch noch gegenseitig fertigmachen. Man sollte dem Publikum die Entscheidung überlassen, zu welchem Künstler oder zu welcher Künstlerin es in die Vorstellung geht. Die Geschmäcker sind nun mal verschieden. Ich glaube, das Bewusstsein dafür haben viele Kollegen verloren. Vielleicht sollten alle Streithähne einmal einen Abend mit ein paar Drinks miteinander verbringen und feiern bis morgens um fünf, dann wären vielleicht die meisten Meinungsverschiedenheiten geklärt.



Ein Herz für kabarettistischen Nachwuchs: Constanze Lindner moderiert „Vereinsheim Schwabing“ im BR. © Marco Nagel

