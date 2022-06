BR-Symphonieorchester übers Konzerthaus und die nächste Saison: „Wir legen keine Denkpause ein“

Von: Markus Thiel

Keine Heimat, aber wenigstens Hausrecht: Nur im (zu kleinen) Herkulessaal darf das Ensemble schalten und walten, wie es will. © Astrid Ackermann

Es ist die letzte Spielzeit ohne Chefdirigent und die erste - halbwegs - normale nach den Corona-Jahren. Das BR-Symphonieorchester zeigt sich optimistisch und hat die Hoffnung aufs Konzerthaus noch nicht aufgegeben. Auch wenn der Frust wächst.

Irgendwann, da ist rund eine Stunde des Pressegesprächs ins Land gegangen, wird es emotional. Und allein am Ausbruch von Benjamin Schwartz, Chef der künstlerischen Planung, wird deutlich, wie dünnhäutig man beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mittlerweile ist. Das einzige Ensemble von Weltgeltung ohne Heimat – dies sei doch nicht zu verstehen.

Das Argument ist bekannt. Doch in dieser Vehemenz vorgetragen, wird viel von der Verzweiflung spürbar über die Vertagung des Konzerthaus-Projekts aufs Sankt-Nimmerleins-Jahr – darauf steuert jedenfalls Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu.

Dagegen gab sich Orchestermanager Ulrich Hauschild zu Beginn dieser Vorstellung der neuen Spielzeit noch ironisch. „Wir legen keine Denkpause ein“, sagte er mit Blick auf die Wortwahl des kaum Orchester-affinen Landesvaters. „Und wenn die Politik ein bisschen schlauer, ehrlicher und ambitionierter wäre, würde sie wissen: Von jedem Euro, der in die Kultur investiert wird, fließt ein Vielfaches in die Staatskasse zurück.“

Ein direktes Gespräch mit der Staatsregierung über das Konzerthaus im Werksviertel steht noch aus. Zwar gab es einen Briefwechsel, an dem Sir Simon Rattle beteiligt war, Chefdirigent ab 2023. Aber zusätzlich gab es eben auch eine Terminabsage, als es um ein Treffen mit Kunstminister Markus Blume (CSU) ging. Es bleibt also dabei: Ein Erstbelegungsrecht hat das Orchester nur im zu kleinen Herkulessaal. Wenn es um Konzerte in der Isarphilharmonie geht, muss erst abgewartet werden, bis die dort beheimateten Münchner Philharmoniker ihre Koordination abgeschlossen haben. „Wir planen derzeit große Projekte mit Simon Rattle, ohne zu wissen, ob diese überhaupt stattfinden können“, klagt Schwartz.

Thielemann dirigiert das Open Air auf dem Odeonsplatz

2022/2023 ist die letzte Saison ohne Chef. Dennoch reist Rattle für einige Termine nach München, unter anderem setzt er seinen „Ring“-Zyklus mit einem konzertanten „Siegfried“ fort. Am Pult stehen alte Bekannte wie Zubin Mehta, Kirill Petrenko (er leitet Mendelssohn Bartholdys „Elias“), Daniele Gatti, Daniel Harding (auch auf einer Europa-Tournee), Sir John Eliot Gardiner oder Herbert Blomstedt. Christian Thielemann, ein Coup, dirigiert 2023 das Odeonsplatz-Konzert. Das Programm ist noch nicht offiziell. Wie zu hören ist, sollen es unter anderem die Ballettmusiken aus Verdi-Opern sein. Marie Jacquot, Erina Yashima, Antonello Manacorda und Tugan Sokhiev debütieren beim BR.

Neu ist die Partnerschaft mit den Bamberger Symphonikern. Die Münchner bestreiten an der Regnitz ein Abo-Konzert, im Gegenzug tun dies die Bamberger unter ihrem Chef Jakub Hrůša an der Isar. Artists in Residence sind Tabea Zimmermann und Kirill Gerstein. Die Bratschistin bestreitet unter anderem eine Uraufführung von Nikolaus Brass, der Pianist spielt zum Beispiel die Big-Band-Fassung von Gershwins „Rhapsody in Blue“.

Eigentlich wollte man mit Zubin Mehta im kommenden Herbst auf große Asien-Tournee gehen. Doch die Corona-Spätfolgen haben das verhindert. Für die Einreise nach Taiwan, so berichtet Benjamin Schwartz, sei beispielsweise eine Quarantäne von einer Woche notwendig. Außerdem seien die Frachtkosten enorm gestiegen. Schwartz ließ durchblicken, dass man dafür durch Europa touren werde – schließlich ist Mehta ja gebucht.

Werbe-Aktion für Konzerthaus im Werksviertel

Im Gegensatz zu den vergangenen beiden Pandemiejahren versucht das BR-Symphonieorchester, alle Abonnement-Reihen in gewohnter Form durchzuziehen. Dies sei damit die erste Spielzeit, „in der wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können“, wie es Schwartz ausdrückt. Und obgleich der Freistaat das Konzerthaus am liebsten vom Tisch hätte, will das Symphonieorchester des BR im Werksviertel bewusst Präsenz zeigen. Die Konzertreihe „Watch This Space“ wird fortgeführt, auch unter Beteiligung der beiden Artists in Residence.

Außerdem steht dort seit Kurzem der „BRSO-Container“, ein ausrangierter, umgebauter Übersee-Container. Das Ensemble will in Sichtweite der Baustelle mit kleinen Veranstaltungsformaten locken. Geplant ist auch ein Familientag mit Checker Tobi. Und am 10. Juli startet ein Podcast, der im Container produziert wird. Orchester-Geigerin Anne Schoenholtz spricht einmal pro Woche mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit Gästen aus Musik, Kultur und Gesellschaft. Einen „lockeren und sehr unmittelbaren Blick hinter die Kulissen“ will man da riskieren. Vielleicht auch ein Tipp für die Staatsregierung.