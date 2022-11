Bruce Springsteens neues Album: Hommage an eine alte Liebe

Von: Zoran Gojic

Mit großer Verve: Bruce Springsteen hat nun eine Soul-Platte vorgelegt. © Evan Vucci/dpa

Bruce Springsteen hat den Soul. Soeben ist sein neues Album „Only the Strong survive“ erschienen, auf dem der „Boss“ Klassiker des Genres interpretiert. Unsere Kritik:

Wer ernsthaft überrascht ist, dass Rockmusiker Bruce Springsteen jetzt eine komplette Platte mit seinen Versionen alter Soul-Klassiker veröffentlicht, der war noch nie auf einem Konzert des Boss. Seit Jahrzehnten bestreitet er den Zugabenblock seiner sagenumwobenen Auftritte zu einem Gutteil mit unverwüstlichen Soul-Reißern.

Der Soul ist Bruce Springsteens alte Liebe

Soul ist eine alte Liebe Springsteens, und weil er – wie er selbst eingesteht – sehr schlecht darin ist, sich einfach selber auszuhalten, die nächste große Tournee aber erst 2023 ansteht, hat er nun manisch einige seiner liebsten Soul-Hits aufgenommen. Die entspannte Atmosphäre und die Begeisterung für das eingespielte Material sind seinem 21. Studio-Album, „Only the Strong survive“ (Sony), anzuhören. Der 73-Jährige taucht mit hörbarer Hingabe in diese Lieder ein, die ihn ein Leben lang begleitet haben. Und er versucht gar nicht erst, einen wie auch immer gearteten neuen kreativen Ansatz zu finden: Die Songs sind perfekt, und Springsteen nähert sich mit Respekt dem Originalklang an. Der wohlige Sound inklusiver schmeichelnder Streicher, packender Bläsersätze und jubilierender Begleitsänger bleibt erhalten. Selbst beim Gesang folgt Springsteen den verehrten Vorbildern, was anrührend ist: Denn natürlich kann er nicht so geschmeidig intonieren wie etwa die Temptations oder die Four Tops. Aber Springsteen gelingt es mit seiner aufrichtigen Verve, dem Geist des Soul gerecht zu werden. Schwungvoll und erkennbar mit Feuereifer wirft er sich in einen recht eigenwilligen Katalog. Ein paar offenkundige Evergreens sind natürlich dabei wie „I wish it would rain“ der Temptations oder „What becomes of the Brokenhearted“ von Jimmy Ruffin. Andererseits hat Springsteen ein paar gerne übersehene Juwelen wie „Do I love you“ oder „Soul Days“ dazu gepackt.

Wie immer hat er einfach das gesungen, was ihm gefällt, und danach in einem mutmaßlich mühsamen (für seine Produzenten) Prozess 15 Lieder ausgesucht, die nach seiner Meinung irgendwie gemeinsam auf ein Album gehören. Für den Boss sind die Soul-Werke die legitime Fortsetzung des „Great American Songbook“. Dazu muss man wissen, dass Soul, insbesondere aus der Erfolgsfabrik Motown, oft als zu kommerziell, glatt und als dem weißen Massengeschmack zu angepasst kritisiert wurde. Springsteen sieht das anders und interpretiert die alten Hits im Sinne von Standards, die generationenübergreifend funktionieren. Und das tun sie auch. Die Nörgler von einst sind lange verschwunden, die Lieder sind noch da, und man darf vorhersagen, dass auch jüngere Erdbewohner, die die Titel nicht kennen, dem Zauber verfallen werden, wenn sie die Platte auflegen oder auf ihrer Playlist anklicken. Wobei: Es ist schon schön, genau diese LP auf einen Plattenteller zu legen, so wie man das früher gemacht hat. Beim Durchhören entfaltet das Album einen Sog und eine Magie, die sich sonst nicht einzustellen vermag. Das aber nur am Rande.

„Only the Strong survive“ ist Springsteens 21. Studio-Album

Springsteen huldigt der goldenen Soul-Ära der Sechzigerjahre, mit Ausnahme des Ausreißers „Nightshift“ der Commodores von 1985, der aber als Hommage an eben diese goldenen Zeiten perfekt passt und im Grunde das Leitmotiv dieses Werkes ist: „Gonna be some sweet Sounds coming down“. Ein Cover-Album des großen Songwriters Bruce Springsteen klingt zwar wie ein Paradoxon, aber eigentlich öffnet der Mann damit seine Schatztruhe und zeigt, was ihn dazu inspiriert hat, eigene Lieder zu schreiben. Es waren diese Mini-Dramen mit ihrem opulenten Sound, die nonchalant Genre-Grenzen ignoriert haben. In gewisser Hinsicht ist das also eines der essenziellsten Springsteen-Alben. (Noch mehr vom „Boss“? Lesen Sie hier unsere Kritik zu Bruce Springsteens Album „Letter to You“.)