Rocker auf Glücksmission: Bryan Adams in der Olympiahalle

Von: Kathrin Brack

Gut gelaunt: Bryan Adams. © Chris Young/dpa

Ein Weltstar zu Gast in München: Bryan Adams macht auf seiner „So happy it hurts“-Tour Station in München. Unsere Kritik:

Plötzlich steht er da und reckt die Faust in die Luft. Eben noch waren alle Augen auf das aufblasbare weiße Chrysler-Cabrio gerichtet, das tänzelnd über der Arena schwebt. Und wie aus dem Nichts erscheint Bryan Adams im grellroten Licht und ruft: „Let there be guitars“, wir brauchen Gitarren! Er ist nach München gekommen, um die Welt von schlechter Musik zu befreien, heißt es im Intro zum ausverkauften Konzert in der Olympiahalle. Und um die Fans glücklich zu machen, wie der Name von Tour und Album verrät: „So happy it hurts“.

Der 63-Jährige legt völlig schmerzfrei los und rauscht durch die ersten Lieder des Abends. „Kick Ass“, „Can’t stop this thing we started“ und „Somebody“ reißen das Publikum unmittelbar von den Sitzen. Adams ist ein ausgesprochen charmanter Rocker: „Hallo, mein Name ist Bryan, ich bin Ihr Sänger heute Abend“, stellt er sich augenzwinkernd vor. Und lässt das Publikum „Heaven“ anstimmen.

So schmirgelt und schmachtet sich diese unverkennbare Reibeisenstimme durch eine jahrzehntelange Karriere und zahlreiche Hits. Kein Schnickschnack, nur kernige, gut gemachte Rockmusik. Die minimalistische Bühne teilt er sich mit Schlagzeug, Bass und Klavier. Und seinem brillanten Gitarristen Keith Scott, der auf Augenhöhe mit Adams seine ganzes Können unter Beweis stellen darf – und dafür viel Applaus erhält.

Applaus darf sich das Publikum auch selbst geben, als es zu „You belong to me“ wie gewünscht seine Tanzkünste vorführt. Die Münchner Fans haben große Lust auf eine Rock-Party. Und die bekommen sie: Mit „The only thing that looks good on me is you“, „When you’re gone“ und „(Everything I do) I do it for you“ zaubert der Kanadier bei Redaktionsschluss einen Kracher nach dem anderen auf die Bühne. Die Glücksmission des Bryan Adams ist gelungen. Hat auch gar nicht wehgetan – im Gegenteil!