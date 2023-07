Leichen im Keller und Treffen mit Hitler: Unsere Buchtipps

„Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller“ ist herrlich skurril. © IMAGO/Westend61 /Scherz

Auf der Suche nach dem nächsten unterhaltsamen Roman für den Urlaub? Wir stellen fünf Buchtipps für den Sommer vor.

Urlaubszeit ist Lesezeit: ob am Strand, am Badesee oder einfach zu Hause auf dem Balkon. Was gibt es Besseres, als es sich mit einem guten Buch in der Sonne gemütlich zu machen? Wer jetzt noch Inspiration für die nächste Lektüre sucht, ist hier genau richtig. In unseren Kurzkritiken stellen wir Ihnen ein paar Tipps zum Schmökern vor:

Mit Geduld: Amélie Nothomb – „Der belgische Konsul“

Gut Ding will Weile haben: Was im Volksmund bekannt ist, gilt auch für Amélie Nothombs neuen Roman „Der belgische Konsul“. Sie beginnt die Geschichte über das Leben ihres Vaters mit einer langatmigen Beschreibung von dessen Kindheit. Dass ebenjener Spross später als Diplomat im Kongo um das Leben hunderter Geiseln verhandelt und nur knapp einem Erschießungskommando entkommt – all das kommt spät und kurz. Schuld ist vielleicht das schlanke, schöne Design des Romans. Dennoch: Als die Geschichte Fahrt aufnimmt, zeigt sich auch das Sprachtalent der Belgierin. Spannend schildert sie, wie ihr Vater verhandelt. Kluge Gedanken in einer eleganten, manchmal akademischen Schreibe machen den Roman lesenswert. Nicht umsonst gilt Nothomb als eine der erfolgreichsten Autorinnen der französischsprachigen Gegenwartsliteratur. (klr)

Diogenes, 144 Seiten, 23 Euro. Unsere Bewertung: 3 von 5 Sternen

Herrlich skurrill: Stephan Ludwig – „Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller“

Der nette Herr Heinlein ist Delikatesswarenhändler. Als mitfühlender Mensch beschäftigt er einen autistischen jungen Mann und kümmert sich um seinen dementen Vater. Eines Tages taucht ein Geschäftsmann auf, der zum Stammkunden wird, bis ein schreckliches Unglück passiert: Der Mann bricht nach dem Verzehr einer Pastete tot zusammen. In seiner Panik lässt Herr Heinlein die Leiche im Kühlhaus verschwinden. Bald bekommt sie Gesellschaft von anderen Toten. Denn seltsamerweise passieren dem netten Herrn Heinlein weitere fatale Missgeschicke. Der herrlich skurrile Krimi überzeugt mit schwarzem Humor, einem sympathisch-verschrobenen Protagonisten und unvorhersehbaren Wendungen. Das überraschende Finale beweist, dass die Leser die ganze Zeit ziemlich gemein aufs Glatteis geführt wurden. Allerbeste Unterhaltung! (sp)

Scherz, 352 Seiten, 16 Euro. Unsere Bewertung: 5 von 5 Sternen

Auf der Suche nach neuem Lesestoff? Wir geben Tipps. © dtv, Diogenes, dvb

Geheimnis der Schneekugel: Dani Scarpa – „Der Fall San Marino“

Paolo Ritter hat von seinem verstorbenen Bruder ein Hotel an der Adria übernommen. Für Irritationen sorgt einer seiner Gäste, der sich auffallend für eine Schneekugel seines Bruders interessiert. Als in der folgenden Nacht im Hotel eingebrochen wird und am Tag darauf der Gast in San Marino zu Tode stürzt, ist sich Paolo sicher, dass die Schneekugel ein Geheimnis verbirgt; seine kriminalistische Neugier wird zudem durch Nachforschungen von Interpol angestachelt. Welches Rätsel umgibt das Leben seines toten Bruders? Mit seiner Partnerin Lucia macht er sich auf die Suche. Der neue Krimi mit Paolo Ritter, „Der Fall San Marino“ von Dani Scarpa, hat einen starken Beginn, verläuft sich dann aber im Nirgendwo. Am Ende bleibt der Leser etwas ratlos zurück. Auch zu den übrigen Figuren scheint schon alles geschrieben worden zu sein. Scarpas Reihe hat sich ein wenig totgelaufen. (sp)

Rowohlt, 352 Seiten, 17 Euro. Unsere Bewertung: 3 von 5 Sternen

Gespenster der Vergangenheit: Teresa Ciabatti – „Die schönen Jahre“

Eine berühmte Schriftstellerin findet nach 30 Jahren ihre Jugendfreundin wieder. Beide eint die Geschichte bedrückender Teenagerjahre. Es ist die schmerzliche Erinnerung an ein Gefühl ewiger Minderwertigkeit und körperlicher Unvollkommenheit. Die Ich-Erzählerin leidet zudem an ihrer Herkunft als tapsiges Landei. Beide Freundinnen beneiden Federicas ältere Schwester Livia, diesen blonden Männertraum und vollkommene Verkörperung weiblicher Schönheit, bis eine Nacht alles verändert. Inzwischen ist aus der vermeintlich unansehnlichen Jugendlichen eine prominente Autorin geworden, die sich in der Begegnung mit der Jugendfreundin den Gespenstern der Vergangenheit stellen muss. Teresa Ciabatti „Die schönen Jahre“ beginnt verheißungsvoll und bleibt es, solange das Mysterium um die schöne Livia noch nicht gelüftet ist. Dann allerdings wird die Sache zäh. (sp)

dtv, 320 Seiten, 25 Euro. Unsere Bewertung: 3 von 5 Sternen

Dorothy Thompson: „Ich traf Hitler!“ – Begegnung mit dem Bösen

Im Dezember 1931, also noch vor der NS-Machtergreifung, traf die US-Reporterin Dorothy Thompson Adolf Hitler. Die Begegnung verlief enttäuschend: „Als ich schließlich Adolf Hitlers Salon im Hotel Kaiserhof betrat, war ich der festen Überzeugung, dem künftigen Diktator von Deutschland zu begegnen. Keine fünfzig Sekunden später war ich mir ziemlich sicher, dass dies nicht der Fall war. Es brauchte nur ungefähr diese Zeit, um die verblüffende Bedeutungslosigkeit dieses Mannes zu ermessen, der die Welt in Atem hielt.“ Tatsächlich lag für Thompson das Geheimnis von Hitlers Erfolg gerade in seiner Erscheinung als Prototyp des „kleinen Mannes“. Ihr 1932 erschienener Reportage-Essay ist jetzt erstmals vollständig auf Deutsch unter dem Titel „Ich traf Hitler!“ erschienen. Der Band in der Reihe „Das vergessene Buch“ enthält auch die Original-Abbildungen. Insgesamt überrascht der Text mit seiner klarsichtigen Analyse der politisch brisanten Verhältnisse am Ende der Weimarer Republik. Thompson wurde 1934 von den Nazis des Landes verwiesen. Das machte sie aber erst recht berühmt. (sp)

Herausgegeben von Oliver Lubrich. DVB, 254 Seiten, 26 Euro. Unsere Bewertung: 5 von 5 Sternen