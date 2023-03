Burghart Klaußner im Interview zum „Tatort“: Ein großartiger Grantler

Von: Stefanie Thyssen

Burghart Klaußner als Wutbürger aus dem Hasenbergl © BR/Hendrik Heiden

Corona macht einem auch nach drei Jahren noch Striche durch Interview-Rechnungen, die mit viel Vorfreude einhergegangen waren. Eigentlich wollten wir Burghart Klaußner zum persönlichen Gespräch in München treffen. Nun hat das Virus den 73-Jährigen erwischt und wir telefonieren. „Besser als nichts, oder?“, lacht er freundlich in den Hörer, trotz belegter Husten-Stimme.

Man stimmt natürlich zu. Und Klaußner erzählt: „Ich wäre eigentlich auch in diesen Tagen zum Georg Ringlstetter in die Sendung gegangen.“ Er stockt. „Ne, Georg heißt der nicht.“ – „Hannes.“ – „Hannes??!! Das passt ja überhaupt nicht zu ihm! Viel zu norddeutsch! Ringlstetter Schorsch, das würde besser passen.“ Kurze Pause. Lachen. „Doch, doch. Sie merken schon, ich kenn mich aus.“ Okay. Dann los.

Herr Klaußner, Sie spielen im neuen „Tatort“ aus München einen bayerischen Grantler, den „Hackl“. Udo Wachtveitl hatte, so erzählte er es kürzlich selbst, zuerst befürchtet, Sie wären vielleicht „vom Sprachduktus nicht bairisch genug“ für die Rolle. Wie haben Sie das empfunden – hatten Sie als gebürtiger Berliner ein bisschen Bauchweh angesichts des Dialekts?

Burghart Klaußner: Ich hätte das niemals gemacht, wenn ich nicht in München zua Schui ganga wär. Das haben Sie doch sicher gelesen, dass ich in Bayern aufgewachsen bin?!

Ja, ja, in Gräfelfing. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass Sie auch Dialekt sprechen.

Klaußner: Na, aber logischerweise musste ich damals Bairisch lernen. Sonst hätten die mich ja alle gar nicht mehr angeschaut, die damaligen Buben und Mädchen.

War das so?

Klaußner: Ja, das waren andere Zeiten. Heute spricht in München kaum noch einer Dialekt. Aber als wir, meine Eltern und ich, aus Berlin nach Bayern zogen, da musste man des Dialekts mächtig sein. Sonst wurde man gedisst. Also: Crashkurs. Am Anfang war es schwer, später lustig. Und bis heute habe ich ein großes Vergnügen am Bairischen. Sprache in jeder Form ist Musik. Und wenn man so wie ich verliebt ist in jede Art von Musik, muss man auch in Dialekte verliebt sein.

Da ist es ja fast schade, dass der Hackl gar nicht besonders viel spricht. Hat das Ihre Arbeit mit ihm leichter oder schwerer gemacht?

Klaußner: Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Und das war auch kein Kriterium für mich. Die Figur ist so extrem, dass es gar nicht ins Gewicht fällt, ob sie wenig spricht oder nicht. Viel entscheidender ist, ob es halbwegs glaubwürdig ist, dass es solche Existenzen gibt. Und das hoffe ich doch.

Kennen Sie einen echten Hackl, einen Menschen, der mit so viel Wut und Wucht durchs Leben geht?

Klaußner: Ja, Menschen dieser Art sind mir schon begegnet. Gerade in den Randbezirken unserer Gesellschaft ist viel Einsamkeit und Anarchie vorhanden.

Warum ist der Hackl so geworden, wie er ist?

Klaußner: Schauspieler sollten ihre Figuren nicht erklären müssen. Das muss sich aus dem Spiel ergeben. Man kann das auch nicht auf den Aspekt beispielsweise reduzieren, dass Hackl in einer Hochhaussiedlung lebt und dort vereinsamt ist. Das wäre zu einfach. Da sind viel persönliches Schicksal und eine bestimmte Disposition nötig. Und die versuche ich zu zeigen.

Vielleicht klingt die Frage banal in Ihren Ohren, aber hat es Sie Überwindung gekostet, so auszusehen wie der Hackl? Gekleidet in einen Angler-Anzug aus Gummi, der Oberkörper frei?

Klaußner: Das klingt überhaupt nicht banal. (Lacht.) Ich bin tatsächlich beim Anschauen erschrocken, wie weit ich mich da getraut habe!

Inwiefern?

Klaußner: Na ja. Es ist einfach schon hässlich. Bisschen heavy. Aber die Suche nach der Wahrheit einer Figur kann einen weit treiben… Und schön sein können wir ja auch ein anderes Mal. (Lacht.) Heute sind wir hässlich!

Der Leitmayr hat trotz Hass und Hässlichkeit eine gewisse Sympathie für den Hackl.

Klaußner: Irgendwas ist da, oder?

Er ist jedenfalls nachsichtiger mit ihm als Kollege Batic. Betrachtet ihn mit einem Hauch von Wohlwollen.

Klaußner: Der Leitmayr Josef oder wie der heißt – heute geb ich allen einen neuen Vornamen (lacht.) –, der hat schon durch seine Größe einen besseren Überblick. So ist das manchmal – wissen Sie, was ich meine? Ich mag den Wachtveitl sowieso wahnsinnig gern. Den Ivo, der eigentlich Miro heißt, natürlich auch, den kenn ich ja noch viel länger, wir haben schon in Köln zusammen Theater gespielt. Vor Urzeiten!

Es war auch nicht der erste München-„Tatort“ für Sie. In der Folge „Kleine Diebe“ waren Sie schon dabei. Vor über 20 Jahren.

Klaußner: Ja, vor über 20 Jahren, das ist praktisch wie vor 100 Jahren.

Fühlt sich das so an?

Klaußner: Absolut. Ich habe diesen Film – wie so viele andere auch – nie wieder gesehen. Müsste man sich vielleicht mal raussuchen, aber dazu besteht einfach keine Zeit.

Sind Sie selbst eigentlich auch mal angefragt worden als „Tatort“-Kommissar?

Klaußner: Es gab schon Versuche, mich zum Polizisten zu machen, aber es hat sich dann doch nie ergeben, und es hat mich auch immer mehr interessiert, extreme Charaktere zu spielen – oder auch gebeutelte und verfolgte und was weiß ich. Seltener hat sich der Polizist ergeben oder das, was heute so „Love Interest“ heißt.

Den Liebhaber.

Klaußner: Ja. Aber wir warten mal ab. Sie können sicher sein, das kommt bald.

Das Gespräch führte Stefanie Thyssen.

Der „Tatort: Hackl“ ist nach der Ausstrahlung am 12. März in der ARD-Mediathek abrufbar.