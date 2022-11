Caroline Links Serie „Safe“ auf ZDFneo startet: Die Oscar-Preisträgerin über die Freude am Drehen

Von: Katja Kraft

„Es fällt mir leicht, mit Kindern zu kommunizieren“, sagt die Oscar-prämierte Regisseurin Caroline Link. Das merkt man ihren Filmen an. Und den Auftritten auf dem roten Teppich wie hier in München bei ihrem Film „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ mit der kleinen Hauptdarstellerin Riva Krymalowski. © API (c) Daniel Hinz

Caroline Link hat mit ihren Filmen Kinogeschichte geschrieben. Nun wagt sie sich erstmals ans Kurzformat: ihre phänomenale Serie „Safe“ über die Arbeit von Kindertherapeuten startet jetzt bei ZDFneo. Im Interview erzählt Link, warum ihr die Arbeit mit Kindern so viel Freude bereitet.

2019 war mal wieder ihr Jahr. Mit „Der Junge muss an die frische Luft“, der Verfilmung der gleichnamigen Hape-Kerkeling-Autobiografie, die Ende 2018 in die Kinos kam, landete die Oscarpreisträgerin (2003 als bester fremdsprachiger Film für „Nirgendwo in Afrika“) erneut einen großen Erfolg. Preis für Preis räumte sie ab, die Kritiker überschlugen sich mit Lob. 2020 folgte der nächste Erfolg: Mit Judith Kerrs „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ nahm sich die Regisseurin wieder einen Roman vor. Und nun startet ihre erste Serie: Mit „Safe“ gelingt Caroline Link einmal mehr eine Arbeit, in der auch die Jungdarsteller begeistern. Wie ihr das immer wieder gelingt, erzählte uns Link bei unserem letzten Gespräch.

Haben Sie beim Entstehen von Filmen bereits den möglichen Erfolg im Kopf?

Caroline Link: Klar, das auch! Wobei mich bei allen Preisen zu „Der Junge muss an die frische Luft“ besonders die Tatsache glücklich gemacht hat, dass der Hape Kerkeling mit dem Film so glücklich ist. Er hatte mir ja alle Freiheiten gelassen. Als er mir dann im Schneideraum sagte: „Du weißt gar nicht, wie nah du der Wahrheit gekommen bist...“, hat mich das sehr gerührt.

Sie haben mal gebeten: „Hört auf, immer von meiner Oscar-Auszeichnung zu reden!“ Weil Ihnen Preise gar nicht so wichtig sind?

Caroline Link: Doch, ich freue mich wirklich sehr über jeden einzelnen. Nur ist das mit den Oscars nun mal wirklich sehr lange her. Und wenn die Leute sagen: „Oh, Ihr schönster Film war ,Jenseits der Stille!‘“, dann denke ich: Das war mein erster! Das ist ein bisschen deprimierend, wenn danach dann anscheinend nichts Gutes mehr gekommen ist. (Lacht.)

Dabei stimmt das ganz und gar nicht. Ihr letzter Film „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ verzaubert unter anderem mit der kleinen Hauptdarstellerin. Wie finden Sie diese talentierten Kinderdarsteller?

Caroline Link: Nun, es ist natürlich nicht so, dass die Kinder durch die Tür kommen und alles können. Klar bringen sie ganz, ganz viel mit. Die Frage ist dann: Wie kommt man zu einem überzeugenden Ergebnis? Und? Ich habe wirklich mit den beiden Kindern extremes Glück gehabt, denn die haben beide etwas, was man nicht inszenieren kann – und das ist Charisma. Ansonsten muss man Kindern sehr genau sagen, was man will. Bis ins Detail. Es ist eine ganz andere Art der Arbeit als mit Erwachsenen.

Jetzt wird Julius, der den kleinen Hape gespielt hat, gerade sehr gefeiert. Geben Sie Ihren Schützlingen Ratschläge, wie man mit dem Ruhm umgehen kann?

Caroline Link: Ja, ich versuche, den Eltern immer vom ersten Tag an klar zu machen, dass das höchstwahrscheinlich ein einmaliges Ereignis ist. Keines „meiner“ Kinder hat danach eine riesengroße Schauspielkarriere gemacht. Es war nicht so, dass sie daran gescheitert wären, sondern sie wollten das auch gar nicht mehr. Ich habe zu vielen der Kinder noch Kontakt. Kinder verändern sich sehr schnell, sind zwei Jahre später schon in der Pubertät. Da hat man eine andere Ausstrahlung, da ist man nicht mehr niedlich, sondern da ist was ganz anderes gefragt. Meist sind es dann die Mütter, die die Karriere mehr wollen als die Kinder.

Sie erzählten mal, dass Sie sich besonders freuen, wenn Freunde zu Ihnen sagen: Das ist wieder so ein typischer Caroline-Film. Was ist denn typisch Caroline Link?

Caroline Link: Ich glaub’, das setzt sich zusammen aus den Details. Zum Beispiel, wenn die Anna in „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ zur Haushälterin sagt: „Du hast ja Lefzen wie ein Bernhardiner!“ Und das aber ganz lieb meint – das bin sehr ich, zum Beispiel. Dieses Zupacken, wenn man jemanden mag. Die direkte Sprache. Wie ich auf Kindheit schaue, das erkennen Menschen, die mich gut kennen.

„Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ war ein optimistischer Film für den Beginn des neuen Jahrzehnts. Blicken Sie positiv in die Zukunft?

Caroline Link: Ja, ich bin sehr froh und dankbar, dass ich in diesem Beruf arbeiten und Filme drehen darf. Besonders wenn ich Frauen in meinem Alter sehe, die die Nase voll haben von ihrem Job und überlegen, wie sie langsam weniger machen können. Auch wenn mein Kind jetzt aus dem Haus geht, habe ich etwas, das mich so erfüllt, dass ich mich nicht langweilen werde!

Dabei hätten Sie sich vorstellen können, wie die Hauptpersonen Ihrer Serie „Safe“ Kindertherapeutin zu werden. Glauben Sie, dass Sie vielen Kindern durch Ihre Filme geholfen haben?

Caroline Link: Ob ein einzelner Film so viel verändern kann, weiß ich nicht. Vielleicht wenn Kinder danach die Möglichkeit haben, mit jemandem darüber zu sprechen. Ich denke, junge Menschen brauchen Vertrauenspersonen, die sie zurück auf die Spur holen, wenn sie nach links und nach rechts driften und nicht wissen, wo es langgeht. Es ist gut, wenn sie dann jemanden haben, der mit ihnen spricht, ihnen ein gutes Buch in die Hand drückt oder ihnen zu Erfolgserlebnissen verhilft. Die Zeiten sind anstrengend. Jugendliche fühlen sich schnell wertlos.