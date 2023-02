Volle Dröhnung: Buckingham Palace verrät Musikprogramm zur Krönung von Charles III.

Von: Markus Thiel

Eine „lebenslange Liebe“ verbinde Charles III. zur Musik, ließ der Palast verlauten. © Chris Radburn

Ein neues Coronation Anthem von Andrew Lloyd Webber, Händel, Bryn Terfel und Pretty Yende: Diese musikalische Untermalung wünscht sich Charles III. für seine Krönung.

Zumindest dieser Musikgeschmack ist schon mal eines Königs würdig: Der Buckingham Palace hat bekannt gegeben, wie die Krönung von Charles III. am 6. Mai musikalisch umrahmt wird. Dabei hat der neue Monarch nicht nur Klassisches ausgewählt: Andrew Lloyd Webber („Cats“, „Starlight Express“) wurde damit beauftragt, ein sogenanntes Coronation Anthem zu schreiben. Damit wird die Musical-Legende in die Tradition von Barock-Legende Georg Friedrich Händel gestellt. Seit der Krönung von George II. im Oktober 1727 erklingen zu diesen Anlässen nämlich die prachtvollen Coronation Anthems des gebürtigen Hallensers, von denen das bekannteste und effektvollste „Zadok, the Priest“ ist.

Darüber hinaus wird in Westminister Abbey ein Krönungsmarsch des schottischen Komponisten Patrick Doyle (Jahrgang 1953) gespielt. Typisch Großbritannien: Es gibt mit Alis Huws eine „offizielle königliche Harfenistin“. Die Waliserin spielt im eigens zu diesem Anlass zusammengestellten Coronation Orchestra und soll damit die Verbindung zu dem westlichen britischen Landesteil zum Ausdruck bringen – auch weil Charles vor dem Tod seiner Mutter Prince of Wales war.

Antonio Pappano dirigiert das Coronation Orchestra

Das Coronation Orchestra wird von einem Star geleitet, von Sir Antonio Pappano. Der Brite mit italienischen Wurzeln ist Chefdirigent des Royal Opera House in London und wechselt demnächst in gleicher Funktion ans London Symphony Orchestra. Als Gesangssolisten für das weltweit beachtete Spektakel wurden Sopranistin Pretty Yende, Bassbariton Bryn Terfel und Bariton Roderick Williams engagiert. Natürlich dürfen auch Fanfaren nicht fehlen, die steuern The State Trumpeters der königlichen Kavallerie und Trompeter der Royal Air Force bei.

Gleich mehrere Chöre sind an der Krönungszeremonie beteiligt: The Choir of Westminster Abbey quasi als Haus-Ensemble, The Choir of His Majesty’s Chapel Royal, St. James’s Palace sowie Mädchen aus dem Chapel Choir of Methodist College im irischen Belfast, und aus dem Truro Cathedral Choir in Cornwall. The Ascension Choir (Himmelfahrtschor) wird Gospels singen, The King’s Scholars aus Westminster übernehmen die traditionellen „Vivat!“-Rufe.

Um alle Landesteile zufriedenzustellen, werden Teile der Zeremonie auf Walisisch und auf Keltisch gesprochen beziehungsweise gesungen. Auch vor seinem Vater, dem 1921 auf Korfu geborenen und 2021 verstorbenen Prinz Philip, wird sich Charles III. auf besondere Weise verbeugen: Er hat griechisch-orthodoxe Musik ausgewählt und das Byzantine Chant Ensemble damit betraut.

John Eliot Gardiner im Vorprogramm

Mit dem Programm sowie der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler solle die „lebenslange Liebe“ und die Unterstützung des Königs von Musik und Künsten widergespiegelt werden, wie der Palast mitteilte. Und dass Großbritannien über eine Fülle von Musik-Promis verfügt, die bei der Krönung kaum untergebracht werden können, zeigt sich an einem Detail: Sir John Eliot Gardiner, sein Monteverdi Choir und seine English Baroque Soloists wurden zwar auch verpflichtet – die weltweit besten Truppen für Alte Musik übernehmen aber „nur“ das Vorprogramm.