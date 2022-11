Charlie Brown, Snoopy und Co. feiern: Charles M. Schulz, der Vater der „Peanuts“, wäre 100 geworden

Von: Michael Schleicher

Charles M. Schulz, der Vater der „Peanuts“, und Snoopy. © Imago Stock&People

Charles M. Schulz prägte mit den „Peanuts“ die (Pop-)Kultur des 20. Jahrhunderts wie kaum ein anderer. Nun wäre der Vater von Charlie Brown, Snoopy und Co. 100 Jahre alt geworden.

Unterschätze bloß keiner das klassische Inserat in der Tageszeitung. Es ermöglicht Weltkarrieren. „Möchten Sie zeichnen können?“, fragte eine Anzeige, die dem Schüler einer Highschool in Minnesota in den Dreißigerjahren unterkam – und, sehr viel wichtiger, die er für sich mit Ja beantwortete. Der junge Mann hieß Charles M. Schulz, wurde vor 100 Jahren, am 26. November 1922, in Minneapolis geboren und ist der Vater von Charlie Brown und Co. Mit den „Peanuts“ prägte er die (Pop-)Kultur des 20. Jahrhunderts wie kein Zweiter. Doch auf seinen Erfolg, auf den Ruhm hat sich Schulz nie etwas eingebildet. „Ich bin einfach nur ein Strichezeichner, ein Cartoonist.“

Die „Peanuts“ hießen zunächst „Li‘l Folks“

Gelernt hat er sein Handwerk, als er auf besagte Anzeige hin im Fernstudium an der Art Instruction Schools den Kurs „Komisches Zeichnen“ belegte. Die Gebühren bezahlte sein Vater. Der war Friseur – wie jener von Charlie Brown übrigens auch. Und das ist nicht die einzige Parallele zwischen Leben und Werk des Charles M. Schulz. Doch bevor es so weit war, wechselte der junge Mann den Zeichentisch mit der Kaserne und ging 1943 zur US-Army. Im Weltkrieg kämpfte er in Frankreich, Österreich, Deutschland und war auch an der Befreiung des KZ Dachau beteiligt. Zurück in den USA bewarb er sich um einen Job als Beschrifter von Grabsteinen, vergeblich. Er veröffentlichte erste Cartoons im katholischen Comic-Magazin „Timeless Topix“ und unterrichtete Kunst in St. Paul. In dieser Zeit geschahen einige Dinge, die „Peanuts“-Fans kennen. Schulz lernte etwa seinen Spezl Charlie Brown kennen und verknallte sich in ein Mädchen mit roten Haaren.

Charles M. Schulz: „Ich bin einfach nur ein Strichezeichner“

Seine Serie „Li’l Folks“ erschien ab 1948 wöchentlich in der „Pioneer Press“, der Zeitung seiner Heimatstadt. Schulz versuchte lange vergeblich, die Reihe bei einem der vielen Syndikate unterzubringen, also bei einer jener Agenturen, die Zeichner und Serien landesweit an die Redaktionen vermarkteten. Schließlich bot ihm das „United Feature Syndicate“, New York, einen Vertrag an. Der Strip sollte jedoch täglich herauskommen und „Peanuts“ heißen. Schulz akzeptierte – unglücklich ob des neuen Titels. Am 2. Oktober 1950 erschien schließlich die erste Folge: in sieben Zeitungen für 90 US-Dollar Monatslohn.

Comics faszinierten Schulz von Kind an. Mit dem Vater, so will es die Legende, las er regelmäßig die Strips in den US-Blättern. Obwohl das Geld knapp war, kaufte der aus Sachsen-Anhalt stammende Carl Fred Schulz jeden Sonntag mindestens vier verschiedene Zeitungen – allein wegen der Comics. Der Erfolg der „Peanuts“ stellte sich allmählich ein. Erst sechs Jahre nach der Premiere erschienen die Geschichten in mehr als 100 US-Publikationen. Mitte der Sechzigerjahre ging’s dann aber Schlag auf Schlag. 1965 hatte Snoopy, Charlie Browns Hund, seinen ersten Auftritt in einem der Strips. Kurz danach lief der erste „Peanuts“-Zeichentrickfilm im US-Fernsehen; 1967 wurde das Musical „You’re a good Man, Charlie Brown“ am Off-Broadway uraufgeführt – der erste Kinofilm kam 1969 in die Lichtspielhäuser. Parallel eroberten die Figuren den Merchandising-Markt und wurden in vielen Formen zu begehrten, hochpreisigen Sammlerobjekten.

Charles M. Schulz starb am 12. Februar 2000

Charles M. Schulz kümmerte sich zu jeder Zeit liebevoll um seine Helden: Keiner der täglichen Strips und keine der 1952 eingeführten Sonntagsseiten zeichnete er mit Assistenten – eine Praxis, die bei anderen erfolgreichen Comic-Serien durchaus Praxis ist. Schulz starb am 12. Februar 2000, wenige Stunden, bevor seine letzte Geschichte in mehr als 2600 Zeitungen in 75 Ländern erschien und von über 350 Millionen Menschen gelesen wurde.

„Peanuts“ zeigen eine Welt ohne Erwachsene, einen Mikrokosmos mit eigenen Regeln. Zwar ist der Ort der Handlung mehr oder minder eindeutig – zumindest wenn man Charlie Browns Baseball-Handschuh als Hinweis auf die USA werten will. Die zeitliche Einordnung aber misslingt, selten ging Schulz auf Aktuelles ein. Eine wichtige Ausnahme: Woodstock, bis dato „Bird-Hippie“ genannt, erhielt 1970, also ein Jahr nach dem legendären Musikfestival, seinen Namen.

Snoopy hatte ein reales Vorbild

Dennoch: Die „Peanuts“ sind zeitlos. Dagegen inspirierte das private Umfeld sehr wohl Schulz’ Schaffen: Charlie Brown ist natürlich sein Alter Ego. Wie sein Protagonist war auch der Künstler ein scheues Kind, das sich zum Beispiel nie traute, dem Kunst-Club seiner Schule beizutreten. Auch besaß Schulz sein Leben lang Hunde, als Teenager hatte er Spike, einen schwarz-weißen Beagle-Mischling. Er sei einer der „liebenswürdigsten und zugleich eigensinnigsten Hunde“, die er je gekannt habe, erinnerte er sich später. Den Namen Spike wird er dann Snoopys Bruder geben, der in der Wüste lebt und mit einem Kaktus befreundet ist. Snoopy lebt in seiner eigenen Welt, träumt sich regelmäßig als Flieger-As in den Ersten Weltkrieg – die Idee dazu kam seinem Schöpfer 1965 beim Anblick der Sammlung von Modellfliegern seines ältesten Sohnes. Snoopy redet kaum, handelt noch weniger – und wenn, dann in der Fantasie.

Auch seiner rothaarigen Ex Donna Johnson, die ihn 1950 nicht heiraten wollte – ihre Mutter war der Ansicht, Schulz würde es zu nichts bringen –, setzte der Zeichner ein Denkmal: Sie ist das kleine namenlose Mädchen, das für Charlie Brown unerreichbar und daher auch für die Leserinnen und Leser der Cartoons nie sichtbar ist. Diese Hommage wiederum machte niemanden stolzer als Johnsons Mutter.

Niemand darf die „Peanuts“ nach dem Tod von Charles M. Schulz fortsetzen

Wo wir gerade beim Thema sind: Donna und Charles tauschten einst ihre Liebesbotschaften in einem von ihnen erfundenen Strichcode aus; eine Anspielung darauf, dass sie ihre Kurzschrift-Kurse schwänzte, um mit ihm abzuhängen. Eben dieser Strichcode findet sich auch in den „Peanuts wieder: in Woodstocks Sprechblasen. „Ich habe keine Ahnung, warum es so viel unerwiderte Liebe in meinen Strips gibt“, sagte Schulz einmal. „Es scheint, als sei ich davon fasziniert, wenn nicht sogar besessen. Unerwiderte Liebe hat etwas Witziges an sich.“ Und dennoch: Der Künstler hatte in seinem Vertrag eine Klausel, dass nach seinem Tod niemand die „Peanuts“ fortsetzen darf. Es ist der größte Liebesbeweis, den Charles M. Schulz seinem Werk – und seinen Lesern – machen konnte. (Noch mehr Comic und Cartoons? Lesen Sie hier unseren Nachruf auf den französischen Zeichner Sempé.)