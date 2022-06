Chris de Burgh besucht mit Söhnen „Robin Hood“-Premiere

Der Sänger Chris de Burgh freut sich auf die Premiere des Musicals „Robin Hood“ in Fulda. © Henning Kaiser/dpa

Der Pop-Musiker Chris de Burgh (73, „The Lady in Red“) wird mit Teilen seiner Familie die Premiere des Musicals „Robin Hood“ in Fulda verfolgen.

Fulda - Die Vorabvorstellungen seien schon gut gelaufen und jetzt freue er sich auf die Premiere - auch weil seine beiden Söhne Hubert und Michael dazu nach Fulda kommen würden, sagte der Künstler am Donnerstag in der Domstadt. Seine Ehefrau ist bereits da. Der Musiker aus Irland hat acht Lieder für das Musical komponiert, Premiere ist am Freitag im Schlosstheater Fulda.

Chris de Burgh kennt Fulda bereits seit den 80er Jahren. Er habe sich sofort in die Stadt verliebt, die er sehr süß finde, sagt er. Die Produzenten des Musicals seien wegen der Musik auf ihn zugekommen, obwohl er noch nie für ein Musical komponiert habe. Das sei für ihn vollkommen anders gewesen als bei seinen rund 340 Songs. Es gibt auch eine familiäre Verbindung zu dem Stoff: Ein Vorfahre von de Burgh, Hubert de Burgh, war im 13. Jahrhundert Chefjustiziar unter König Johann Ohneland. Und dieser komme auch im Musical „Robin Hood“ vor. Das alles zusammen habe ihn überzeugt, bei dem Musical mitzumachen, sagte der Musiker. „Und außerdem habe ich nach 27 Alben neue Herausforderungen gesucht.“

Bis Oktober sind 177 Aufführungen des Musicals „Robin Hood“ geplant. Nächstes Jahr soll das Stück auch in Hanau, München und Linz (Österreich) aufgeführt werden. Ab Juli geht Chris de Burgh auf Solo-Tournee kreuz und quer durch Deutschland: 19 Konzerte, für die er rund 4250 Kilometer zurücklegen muss. „Ach, das ist noch gar nichts“, sagte er: „Ich habe schon mal eine Tournee mit 15.000 Kilometern in sechs Wochen gemacht.“

Im Oktober startet Chris de Burgh eine weitere Tournee mit seiner Band. Da wird er die Songs seiner aktuellen CD „The Legend of Robin Hood“ spielen mit Songs aus dem Musical „Robin Hood“ spielen. dpa