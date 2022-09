Coolio ist tot: „Gangsta‘s Paradise“-Rapper wird nur 59 Jahre alt

Von: Zoran Gojic

Teilen

Der Song „Gangsta‘s Paradise“ machte ihn 1995 zum Weltstar: Coolio (1963-2022). © Rick Scuteri/dpa

„Gangsta‘s Paradise“ war sein größter Erfolg und hat für viele Hip-Hop-Fans Kultstatus: Der Rapper Coolio ist tot. Der US-Musiker wurde nur 59 Jahre alt.

„Ich bin ein guter Junge“ hat Leon Ivey Jr. gern gesagt. Wenn man weiß, dass er unter seinem Kampfnamen Coolio einer der prominentesten Gangsta-Rapper überhaupt war, erstaunt diese Selbstbeschreibung zunächst einmal. Andererseits: Verglichen mit anderen Großkalibern des Genres war Coolio tatsächlich ein feiner Kerl im Großen und Ganzen. Gut, es gab da diese Geschichte mit dem versuchten Waffenschmuggel in ein Flugzeug, wofür Coolio zu vier Jahren auf Bewährung verknackt wurde, sowie einen Zwischenfall in Deutschland, als der Rapper sich in einer Boutique komplett einkleidete und diese ohne Bezahlung verlassen wollte. Die Ladenbesitzerin wurde unsanft aus dem Weg geschoben. Aber unter all den Schwerverbrechern, Schlägern und dem einen oder anderen, dem ein Mord nachgesagt wird, wirkte der fast immer gut gelaunte Coolio beinahe wie ein Gentleman.

Coolio: Den Begriff „Gangsta-Rap“ lehnte er ab

Aufgewachsene im verrufenen Viertel Compton in Los Angeles begann Leon Ivey Jr. schon als Teenager zu rappen – erfolglos wie so viele andere. Brav machte er seinen Highschool-Abschluss, was keineswegs selbstverständlich ist bei Nachwuchsrappern, und verdiente sein erstes Geld als Feuerwehrmann. Musik machte er weiterhin, anders als viele Kollegen hatte er einen Faible für den Sound der Siebzigerjahre und melodische Bögen. Von der Warte der grimmigen Hardcore-Gangsta war das viel zu nett, aber Coolio sah sich nie als Gangsta. Mehr noch: Er empfand den Begriff „Gangsta-Rap“ als herabsetzend. „Ich bin nie stoned mit dem Auto herumgefahren und habe mit einer Waffe aus dem Fenster gewedelt.“ Stattdessen mischte er bei verschiedenen Formationen als Nebenmann mit. Der Durchbruch als Solokünstler gelang ihm spät.

Coolio schrieb „Gangsta‘s Paradise“ für den Film „Dangerous Minds“ mit Michelle Pfeiffer

Er war schon über 30, als er 1994 sein Debüt „It takes a Thief“ herausbrachte – das freilich war sofort ein riesiger Erfolg. Die Ironie, der weitgehende Verzicht auf verbale Muskelspiele, das versierte Zitieren musikalischer Elemente aus den Siebzigern, all das hob die Platte von anderen Rap-Erzeugnissen jener Jahre ab. Die Hit-Single „Fantastic Voyage“ schaffte es in die Top Five – Coolio hatte es damit in den USA geschafft. Eine Verkettung von Zufällen machte ihn dann zum Weltstar. Für den Soundtrack des Films „Dangerous Minds“, in dem Michelle Pfeifer eine Lehrerin an einer Problemschule spielt, steuerte er „Gangsta’s Paradise“ bei, ein Lied, das erkennbar von Stevie Wonders „Pastime Paradise“ aus dem sensationelle Album „Songs in the Key of Life“ (1976) inspiriert war. Man könnte auch sagen: Es war eine Coverversion mit Rap-Einlage.

In der Hip-Hop-Szene galt Coolio als „guter Junge“

Das Lied entwickelte sich rund um den Globus zum Radiohit, Coolio entschied sich, die Nummer auch auf seine nächste LP zu nehmen, die Plattenfirma betitelte das Album geistesgegenwärtig nach dem Monsterhit. Auch das dritte Werk „My Soul“ wurde 1997 ein Erfolg, und mit „C U when u get there“ hat er seinen dritten Top-Hit in Folge. Danach schien er das Interesse an geregelter Arbeit verloren zu haben, und erklärte das mit dem Plan, nur noch erfolgreiche Singles statt ganzer Alben produzieren zu wollen. Dieser Plan ging nicht ganz auf, ein aufwendiger Lebensstil und sieben Kinder (die meisten immerhin mit der eigenen Ehefrau) zwangen Coolio zu Auftritten im deutschen Fernsehen, in Spielfilmen auf dem Balkan und bei Festivals in Aserbaidschan. Ansonsten war er ein vergleichsweise guter Junge, der brav vor US-Truppen in Bosnien-Herzegowina auftrat, zum Wählen aufrief und gerne für seine Crew kochte (angeblich sehr gut).

Coolio ist im Badezimmer eines Freundes zusammengebrochen

Nun ist er mit nur 59 Jahren überraschend gestorben. Coolio sei im Haus eines Bekannten im Bad zusammengebrochen, sagte sein langjähriger Manager Jarez Posey. Über die Todesursache wurde bislang nichts bekannt.