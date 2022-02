Corona: Liao Yiwu schreibt über „Wuhan“

Von: Ulrike Frick

Liao Yiwu ist chinesischer Dissident und lebt heute in Berlin. Nach wie vor zählt er zu den schärfsten Kritikern des autoritären Regimes seiner Heimat. Jetzt erscheint sein neuer Dokumentarroman „Wuhan“.

Vor einem Jahrzehnt ist der Dichter und Schriftsteller Liao Yiwu aus China geflohen und lebt heute in Berlin. Nach wie vor zählt er zu den schärfsten Kritikern des autoritären Regimes seiner Heimat. Dafür wurde der Dissident 2011 mit dem Geschwister-Scholl-Preis und im Folgejahr mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Der Untertitel „Dokumentarroman“ seines neuen Buches gibt bereits eine Ahnung des kämpferischen Inhalts vor.

Wuhan gilt als Ursprungsort von Sars-Cov-2

„Wuhan“ (S. Fischer Verlag, 352 Seiten; 24 Euro) heißt es. Wie die Acht-Millionen-Metropole am Jangtsekiang. Die war den meisten bis Winter 2019/ 2020 unbekannt. Bis die Stadt als Ursprungsort des Virus Sars-Cov-2, aus dem sich die Pandemie Covid-19 entwickelte, traurige Berühmtheit erreichte. Yiwu geht in seinem drastischen und verzweifelten Text der Frage nach, was die chinesische Regierung zu Beginn des Jahres 2020 über das Virus wusste. In prägnanten Szenen und ebenso einprägsamen Bildern beschreibt der Autor das Elend der Einwohner Wuhans während des monatelangen Lockdowns.

Niemand darf die Wohnung verlassen. Essen wird knapp. Wasser auch. Yiwu ruft einem die Videos der Eingesperrten in Erinnerung, die ihre Verzweiflung nur mit der Kamera teilen konnten. Selbstmorde sind an der Tagesordnung, Korruption, Willkür und Denunziation im Überwachungsstaat ebenso. Wer die Wahrheit erfahren möchte, verschwindet.

Am 19. Februar 2020 erscheint auf dem Handy des Journalisten Kcriss Li diese Internet-Stellenanzeige: „Leichenträger gesucht: Bestattungsinstitut in Wuhan sucht für heute Abend dringend 20 Leichenträger.“ Der Aushilfsjob wird für Kcriss Li, eine der Hauptfiguren in Yiwus Buch, eine Möglichkeit, sich über die mysteriöse Krankheit zu informieren. Der Fernsehmoderator, Rapper und Bürgerjournalist Li Zehua hat Yiwu zu der Figur seines Journalisten inspiriert. Der junge Mann recherchierte im Frühjahr 2020 zu den Todeszahlen und kam wohl den wahren Hintergründen zu nahe. Sogar noch seine Verhaftung dokumentierte er auf Youtube. Als er nach monatelangem Verschwinden noch einmal kurz auftauchte, lobte er die Maßnahmen der Polizei. Was fatal an den aktuellen Fall der Tennisspielerin Peng Shuai erinnert.

Ein fiktiver Protagonist ist der Historiker Ai Ding. Der lebt 2020 zu Forschungszwecken in Berlin, reist aber anlässlich des Neujahrsfests zu Frau und Tochter. In zehn Stunden schafft er es von Berlin bis nach Peking. Seine Reise bis nach Wuhan gerät dann zur wochenlangen, oft ans Absurde grenzenden Odyssee. Als er nach weiteren schikanösen Hürden der landesweiten Null-Covid-Strategie endlich zuhause eintrifft, ist nichts mehr wie früher.

Liao Yiwu verknüpft Fiktion mit realen Ereignissen

Yiwu verbindet in „Wuhan“ sehr geschickt fiktionale Elemente mit realen Ereignissen, eigene Gedanken und Gedichte mit verschiedenen Original-Stimmen. Am Ende ist immer noch nicht klar, was diese „Wuhan-Pneumonie“ ausgelöst hat. Die vom Falschen verspeiste Fledermaus? Das Leck im biologischen Hochsicherheitslabor? Schon im Laufe des Frühjahrs 2020 betrachtete man dort alle Überlegungen zu diesem Aspekt als „gegen China gerichtete ,Verschwörungstheorie‘; man vergaß dabei allerdings, dass China unter der Herrschaft der Kommunistischen Partei eine hochgradig intrigante Großmacht ist, die seit einem halben Jahrhundert die internationale Gemeinschaft betrügt und für dumm verkauft“.

Liao Yiwu bezeichnet sich in den das Geschehen reflektierenden Doku-Passagen als „ein Aufnahmegerät gegen das Vergessen“. Von Berlin aus mahnt er, dass der Westen nach wie vor zu leichtgläubig sei im Umgang mit dem „amtierenden Kaiser“, wie er Präsidenten Xi Jinping nennt. Angesichts der Olympischen Spiele klingt seine Warnung noch beunruhigender als ohnehin. Und wie erfolgreich eine Hochglanz-Sportveranstaltung von Menschenrechtsverletzungen ablenken kann, das weiß man in Deutschland nur zu gut.