„Aida“ aus der Asche: Damiano Michieletto über seine Münchner Verdi-Regie

„Wir sehen die Folgen des Krieges“: Szene mit Anita Rachvelishvili (Amneris) und Brian Jagde (Radamès, re.). © Wilfried Hösl

Vor zehn Jahren machte Damiano Michieletto mit zwei Regie-Arbeiten in Österreich Furore: In Salzburg verfrachtete er Verdis „Falstaff“ ins Seniorenheim, in seiner Wiener Inszenierung von Mozarts „Idomeneo“ ließ er Elektra im Schlammbad Suizid begehen. Nun debütiert der 47-jährige Venezianer mit Verdis „Aida“ an der Bayerischen Staatsoper. Premiere ist am 15. Mai.

Damiano Michieletto (47) stammt aus Venedig. © Stefano Guindani

Wo ist Ihnen die „Aida“ zum ersten Mal begegnet?

In der Werkstatt meines Großvaters. Mein Opa liebte Opern. Er war ein ganz einfacher, bescheidener Schreiner, der während seiner Arbeit am liebsten Opernmusik hörte, wobei er ganze Passagen leidenschaftlich gern mitschmetterte – so auch die berühmten Melodien aus „Aida“. Seine unbändige Lust am Singen hat sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Wenn ich Regie führe, denke ich oft an ihn.

Inwiefern?

Ich stelle mir vor, dass er im Publikum sitzt. So vermeide ich es, eine intellektuell verquaste Inszenierung abzuliefern, die man ohne eine 20-seitige Erläuterung nicht versteht. Mit meiner Arbeit möchte ich möglichst viele Menschen erreichen – auch Leute wie meinen Opa, die sich ohne jede Vorbildung einfach mitreißen lassen wollen von der Kraft einer packenden Geschichte, die mit großartiger Musik erzählt wird.

Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes „Aida“- Live-Erlebnis?

Ja, das war mit 18, in der Arena von Verona: die pompöse Produktion mit Pyramiden und allem Pipapo. Doch dieses arg statuarische Jahrmarkt-Trara hat mich nicht berührt, weil die eigentliche Geschichte vom Bombast förmlich erschlagen wurde.

Fatal, zumal „Aida“ über weite Strecken ein leises Kammerspiel ist.

Das war auch für mich die größte Regie-Herausforderung: der Wechsel zwischen zarten, intimen Szenen und spektakulären, triumphalen Momenten – diese Oper ist quasi wie eine Ziehharmonika. Dabei sollte man auch in den monumentalen Passagen die Beziehungen zwischen den Figuren nicht aus den Augen verlieren.

Auf vorab veröffentlichten Fotos Ihrer Münchner „Aida“ findet man keine Pyramiden, aber einen Basketballkorb und einen Haufen Asche.

Ja, unsere Inszenierung spielt nicht im antiken Ägypten, sondern in der Gegenwart: an einem vom Krieg zerstörten Ort, der wehmütige Erinnerungen an die Zeit weckt, als hier Menschen zusammenkamen, um zu spielen und Spaß zu haben. Nun liegt alles in Schutt und Asche, und wir sehen die Folgen des Krieges: Mehr und mehr wird der Ort von Asche bedeckt, bis er schließlich einer Wüste gleicht. Vor diesem Hintergrund erzählen wir die tragische Liebesgeschichte zwischen Aida und Radamès, die ein bisschen an „Romeo und Julia“ erinnert, weil die beiden Liebenden aus zutiefst verfeindeten Familien stammen. Auslöser der Tragödie ist hier Aidas Vater, der seine Tochter dazu erpresst, Radamès zu verraten. Dieses Motiv findet sich häufig bei Verdi – denken Sie nur an „Rigoletto“, „Luisa Miller“ oder „La traviata“: lauter Väter, die ihre Kinder zu grausamen Dingen zwingen. Einfach furchtbar!

Es soll auch Regisseure geben, die Druck ausüben, um Regieeinfälle durchzusetzen.

Genauso furchtbar – und völlig sinnlos! Als Regisseur musst du dir stets klarmachen: Du hast zwar Ideen, ein Konzept, eine Vision – aber du bist kein Gott! Und nicht du musst raus auf die Bühne, sondern die Sängerinnen und Sänger. Und wenn sie dort nur widerwillig Befehle befolgen, wenn sie nicht mit Freude und Überzeugung bei der Sache sind, dann werden sie auch deinen Opa im Publikum nicht überzeugen! (Lacht.) Deshalb sollte man in den Proben immer offen und flexibel bleiben.

Wie lange haben Sie für „Aida“ geprobt?

Seit knapp sechs Wochen bin ich in München, wobei ich die Zeit hier sehr genossen habe. Nebenan, im Residenztheater, konnte ich mir zum Beispiel „Drei Schwestern“ und „Woyzeck“ anschauen...

Meinten Sie nicht, Ihr Deutsch sei „nicht so gut“?

Ja. (Fährt plötzlich in fließendem Deutsch fort – mit verblüffend guter Aussprache.) Das Problem ist: Zum Sprechen fehlen mir die Wörter. Aber ich kann schon verstehen Deutsch. Ich habe es in der Schule gelernt, als ich war 14 Jahre alt, für zwei Jahre. Und wenn ich war 16, ich bin in Frankfurt ein Monat gewesen, weil ich hatte eine Tante da. Deshalb Deutsch ist in mein Ohr geblieben. Und wenn ich bin nach Salzburg oder Wien gewesen, dann ich habe wieder zurück auf Deutsch gesprochen. Ich mag auch deutsche Opern sehr gern. Ich träume: Nächstes Mal ich inszeniere vielleicht eine Wagner-Oper – und dann ich kann ein Interview auf Deutsch zu dir geben! (Lacht.)

Das Gespräch führte Marco Schmidt.